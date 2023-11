Snižte příjem soli o třetinu a zachráníte své srdce. Jak se naučit méně solit, aby vám i tak chutnalo

Zatímco v Evropě se spotřeba soli snižuje, Češi si stále dopřávají soli téměř třikrát více, než by měli. To má přitom za následek například onemocnění srdce a cévní soustavy, ale podílí se i na vzniku obezity, demence či osteoporózy. O třetinu nižší spotřeba soli by přitom znamenala také o třetinu nižší výskyt kardiovaskulárních příhod. Odborníci však současně upozorňují, že jen méně solit zdaleka nestačí. Co tedy změnit?