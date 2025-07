Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Proto cestuju s kartáčkem běžným, chcete-li manuálním. Je to ovšem trochu boj. Před zrcadlem s ním často stojím i deset minut, na kartáček tlačím, a na jeho vláknech to jde brzy vidět, protože se už po pár dnech roztřepí a kartáček putuje nejpozději na konci dovolené do koše.

A tak jsem hledala, jaký kartáček si sbalit na cesty, aby vydržel a při mém dlouhém čištění a tlaku mi nezničil dásně. Byl tedy měkký, ale zároveň dost účinný, aby se mi plak, což je velmi uplívající bakteriální biofilm, na zubech neusazoval aspoň půl dne.

Nejvíc se této představě blížily zubní kartáčky s velmi hustými štětinami. Ale pořád to nebylo ono. A pak jsem si zkusila objednat kartáček, kterému se říká nano . Tvarem je stejný jako ostatní, odlišnost ale tkví ve vláknech. Má je velmi, velmi jemná a přitom extrémně hustá. Tak, že jednotlivé pouhým okem vlastně vůbec nevidíte a celá hlava tvoří jeden malý, kompaktní kvádr. Prostě vypadá jako odlitá z jednoho kusu měkkého plastu.





První zkušenost překvapila

Příležitost jej vyzkoušet byla ještě před prázdninami, kdy jsem vyjela na pár dnů na Šumavu. První večer jsem si jej zvědavě prohlížela – štětiny byly naprosto dokonale střižené, bez vlnek, zářezů… Jen rovné. Tak se ukaž, co umíš. První čištění mi přišlo úplně jiné. Dva tahy po sklovině a rozdíl byl jasný. Vlákna se nerozjela, zuby byly okamžitě hladké. Menší hlavou jsem si vyčistila i ty vzadu, prý moudrosti .

Překvapilo mě, jak malý hrášek pasty na nano kartáčku hodně pění. Tak moc, že jsem část pasty musela vypláchnout a příště si dát ani ne polovinu běžně používaného množství.

Dvě, tři minuty. Hotovo. Zuby absolutně lesklé, hladké, přitom zubní pasta nebyla kdovíjak prémiová… Bez plaku zůstaly prakticky do ranního čistění a po něm pak až do podvečera. Zdálo se mi , že jde o velmi podobnou kvalitu vyčištění jako s kartáčkem elektrickým… Hurá!





Vzala jsem si ho tedy ještě v červenci na delší dovolenou a překvapivý efekt dobře vyčištěných zubů a málo opotřebených štětin přetrvával i po více než týdnu.

Možná si řeknete, kolik jsem asi za takovou chválu dostala kartáčků od nějakého prodejce nebo výrobce… No, ani jeden. Přiznám se, že svůj první nano kartáček jsem si za pár korun (šest kusů stálo 72 Kč) koupila z čínského tržiště, protože jsem potřebovala levné, měkké kartáčky, které po každém pobytu mimo domov hodím do koše. Zatím se tak ale ani s tím prvním nestalo.

V Asii raději nenakupujte

Mé nadšení bylo velké, zvědavost ovšem také, a tak jsem poprosila dentální hygienistky, aby mi nano kartáčky zhodnotily ony. Znají je, samy si je vyzkoušely. I když ne ty z Číny. Kupovat si dentální pomůcky mimo EU totiž čítá rizika. Především to, že výrobky kupované v Asii zpravidla nemají CE, tedy certifikát shody. CE je dokladem toho, že zboží je v souladu s evropskými normami, jež chrání zdraví. Vztahují se třeba na použitý materiál – nesmí obsahovat některé škodliviny. Kupujete-li si kartáček v Asii, záruku jeho bezpečnosti z tohoto hlediska nemáte.

Zubní kartáček vkládáme minimálně dvakrát denně do úst, opatrnost při jejich pořizování je proto na místě, upozorňuje Marta Matušková, prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR. Koupíte-li si kartáček v Asii, nemáte kontrolu nad tím, z jakého materiálu je vyrobený. Nevíte tedy třeba to, zda obsahuje ftaláty a jiné látky, dodává.

Netají se také tím, že právě kvůli tomu raději fandí manuálním kartáčkům českých firem nebo těm, které prodávají evropští výrobci, třeba ze Švédska nebo Švýcarska. Zboží prodávané v ČR má atesty, takže víme, z čeho jsou vyrobena jak vlákna, tak samotné tělo zubního kartáčku, vysvětluje Marta Matušková. Nákup v Číně tedy nelze doporučovat.

„ Nano “ je jen slovní vějička

Zatímco slova o chybějící certifikaci u čínských kartáčků mě nepřekvapila, protože stejná situace je i u jiného zboží, informace, že nanočástice v kartáčku nenajdete, mi tak samozřejmá zase už nepřišla.

Je to obchodní název a marketing, který má upoutat pozornost a přilákat zákazníka tím, že jde o něco speciálního. Ano, ta vlákna jsou skutečně nejjemnější na trhu. Na druhou stranu, s nanočásticemi nemají nic společného, popisuje Marta Matušková.

Je dobré si také uvědomit, že na rozdělení tvrdosti vláken kartáčku neexistují normy, a tak si každá firma může sama říci, který kartáček je měkký (ultra měkký, ultra extra měkký), který středně tvrdý a tvrdý. Mezi jednotlivými výrobci se pak tuhost vláken může dost lišit, ač jejich tvrdost označí stejně.

Samotné nano kartáčky pak toto rozdělení vůbec neznají, protože jejich vlákna jsou mimořádně měkká a jemná.

Zase až taková sláva to není

A jak jsou na tom nano kartáčky co do kvality čistění? Opravdu přináší posun v dentální hygieně? Ne tak docela. Ty zakoupené v EU jsou bezpečné, a to ke tvrdým i měkkým tkáním. Horší je to ale s jejich účinností při dlouhodobém používání, podotýká Marta Matušková.

Kartáčky mají velmi jemná vlákna, hustě usazené v hlavici a právě to způsobuje, že nejsou při odstraňování zubního plaku až tak efektivní. Vlákna jsou totiž tak měkká, že jejich stíravý efekt je nižší, vysvětluje Matušková. Pokud chceme plak ze zubů dostat nano kartáčkem, bude nás to tedy stát víc času i pečlivosti.

Nano kartáček vyžaduje velmi precizní a systematickou techniku čištění. Oproti klasickému kartáčku nemusí být tak efektivní. I když má extrémně husté a jemné štětiny, ty jsou často příliš měkké na to, aby mechanicky odstranily zubní plak, potvrzuje Pavla Pilneyová, viceprezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR. To znamená, že stoupá riziko, že si ze zubů neodstraníte veškerý plak. Ten pak vyzrává, bakterie se množí a zvyšuje se možnost vzniku zubního kazu, vzniku zubního kamene a zánětu dásní.

S elektrickým kartáčkem, jehož účinnost je vyšší, je srovnávat nelze. Automatizovaný pohyb vytváří tisíce pohybů za minutu, což nelze manuálně dosáhnout. To pomáhá účinněji rozrušit a odstranit plak. Pro většinu lidí je proto elektrický kartáček spolehlivější volbou pro dlouhodobé zdraví zubů a dásní, potvrzuje Pavla Pilneyová.

Kdy kartáčky pomohou

I přes výhrady ovšem není nutné nano kartáčky zatracovat. Pokud je technika čištění správná, mohou být stejně účinné, ale ne lepší než klasické kartáčky s klasickými jemnými vlákny, říká Pavla Pilneyová.

Typ kartáčku nano je bezpečný pro každodenní použití zejména u lidí s velmi citlivými zuby, problémy s dásněmi (např. akutních zánětů, herpetického onemocnění) nebo po chirurgických zákrocích. Čištění totiž může být s ohledem na měkkost štětin příjemnější a šetrnější. Vzhledem náročnější technice čistění, respektive delší době nutné pro odstranění povlaku i v těchto situacích doporučujeme jejich používání pouze na omezenou dobu, upozorňuje Pilneyová.

Výhody a nevýhody „nano“ kartáčku Plusy Šetrnější k dásním, bezpečný pro každodenní používání

Příjemnější a méně škodlivý při nadměrném tlaku

Vysoká jemnost – ideální dočasně pro lidi s citlivými zuby, onemocněním dásní nebo po stomatologických a chirurgických zákrocích v dutině ústní Mínusy Falešný pocit čistoty zubů – je-li vláken příliš mnoho a jsou příliš měkká, nemusí při špatné technice efektivně čistit plak. Nedostatečné odstranění plaku může vést k zubnímu kazu nebo zánětu dásní

Náročnější na techniku čistění – plak sám neodstraní, pokud se správně nečistí každý zub systematicky a dostatečně dlouho, tak, aby byl povrch dokonale hladký a čistý

Nevhodný pro dlouhodobé užívání – riziko ulpívání plaku z nano kartáčku nedělá celoživotního společníka. Je spíše doplňující alternativou nebo dočasnou pomůckou dentální hygieny Zdroj: Vitalia.cz/Pavla Pilneyová, ADH ČR

Co má mít dobrý kartáček

Dobrý manuální kartáček má mít malou hlavici, abychom se s ní dostali i na zadní zuby. Ideální je rovné zastřižení vláken, která jsou měkká a hustá. Šetrnější jsou pak ty, jež mají každé vlákno na konci zaoblené. To ale okem běžně nepoznáte, na to už je třeba mikroskop.

Ovšem platí, že ani sebelepší kartáček, včetně toho elektrického nebo nano , zuby nevyčistí, když s ním nebudeme správně pracovat. Technika čistění je nejdůležitější, potvrzuje Marta Matušková.





Dodává, že ideální je naučit se vnímat své zuby a jejich povrch. Čistý zub je hladký. Zda máte správně vyčištěno, nejlépe poznáte jazykem: povrch zubů musí být bez povlaku. Zaměřte svou pozornost zejména na problematická místa. To znamená zadní dolní stoličky z vnitřní strany, které jsou hůře přístupné a často nedočištěné, upozorňuje dentální hygienistka.

Další pravidlo pak zní, že žádný kartáček, i sebelépe používaný, nevyčistí mezizubní prostory. Opomíjet proto mezizubní kartáčky nebo dentální nitě může být zásadní chybou při odstraňování plaku a prevenci zubního kazu.

Chodíte-li k dentální hygienistce (tu nebližší si můžete vyhledat v této mapě ordinací), vezměte k ní na každou návštěvu váš kartáček. Právě ten, který používáte, i když už má třeba něco za sebou. Dentální hygienistka z něj mimo jiné pozná, jak na něj tlačíte. V případě, že ano, společně vyberete takový, který pro vás bude vhodnější.

Jak podotýká Marta Matušková, instruktáž správné techniky čištění je základní součástí každé dentální hygieny. Můžeme pacientovi individuálně upravit nesprávné stereotypy, včetně detailů jak kartáček drží, abychom zamezili přílišnému tlaku a dalším zlozvykům, říká dentální hygienistka.