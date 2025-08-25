Levnější nákup nemusí znamenat, že ušetříte. Při obstarávání školních pomůcek buďte na pozoru

„Podvodné e-shopy už dnes zdaleka nejsou tak nápadné jako kdysi – mnohdy mají českou doménu, pěkný design i přeložené obchodní podmínky,“ upozorňuje časopis dTest.
Jak se tedy nenechat nachytat? Vždy na stránkách e-shopu hledejte kompletní kontaktní údaje, tedy název společnosti, IČO, e-mail a telefon. Následně si ověřte recenze mimo e-shop. Nenechte se zlákat k nákupu příliš nízkými cenami nebo extrémními slevami, nevšímejte si blikajících kol štěstí a vyskakovacích oken. Podezřelé je i omezení plateb, například s platbami pouze bankovním převodem.
„Všímejte si, kdo zboží skutečně prodává. Ověřte, zda máte všechny potřebné kontaktní údaje na prodejce. Nahlédněte také do obchodních podmínek a v neposlední řadě zkuste prodejce vyhledat pomocí vyhledávače. Pokud vám něco nehraje, nakupte raději jinde,“ shrnuje dTest.
E-shop si můžete ověřit také v seznamu rizikových e-shopů České obchodní inspekce nebo pomocí ověřovače e-shopů na webu dTestu.
Pozor na vyskakovací nabídky
Při nákupech byste si neměli všímat ani nabídek, které vybízejí k co nejrychlejšímu nákupu. Jde o známé hlášky typu: Poslední dva kusy skladem, nebo třeba časomíru, která nutí objednávku rychle odeslat. Podle dTestu jde o tzv. dark patterns, tedy praktiky, které mají udržet spotřebitele na webu a přimět ho k nákupu. Patří sem například i automatické vkládání zboží do košíku, nebo složité odhlašování a mazání účtu.
„Setkat se můžete i s tzv. naggingem, kdy vám při pokusu opustit web vyskočí okénko s nabídkou slevy na poslední chvíli. Zároveň ve vás má odmítnutí nabídky vyvolat pocit zmeškání příležitosti či pochybnosti o vlastním úsudku,“ zmiňuje dTest.
Sledujte i plnění norem
Nákup v prověřeném obchodě a e-shopu je důležitý i kvůli kvalitě zboží. Zejména asijská internetová tržiště často nabízejí výrobky, které nesplňují české bezpečností normy. Vzhledem k tomu, jak děti se školními pomůckami zacházejí (okusování tužek apod.), je nákup věcí splňujících tyto požadavky důležitý. U aktovek a batohů se zase vyplatí kontrolovat ergonomii, jinak může být ohrožený pohybový aparát dítěte.
Kdy má podle vás začínat vyučování na základní škole?
Kdy a jak zboží vracet
Nákup na internetu si můžete rozmyslet – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. To se hodí například ve chvíli, kdy netrefíte velikost bot nebo je batoh třeba menší, než vypadal na obrázku e-shopu. Zboží ovšem nesmí vykazovat známky nošení a nesmí být nijak poškozené. Jinak si prodejce může část kupní ceny ponechat.
„Nezapomeňte, že náklady na vrácení zboží nesete vy, ale prodejce vám zase musí vrátit cenu včetně původního poštovného. Existují také případy, kdy právo na odstoupení nemáte. Jedná se například o zboží vyrobené na míru, například aktovky se jménem,“ dodává dTest.
Při nákupu v kamenném obchodě ovšem možnost vrácení zboží ze zákona neplatí. Někteří prodejci zboží přijmou dobrovolně, ale pravidlo to není.
Jak je to s kroužky?
Kromě pomůcek se na začátku školního roku platí také kroužky a kurzy. Bohužel prvotní nadšení dětem často nevydrží, případně kroužek jednoduše nesplní očekávání. Vrácení kurzovného pak závisí čistě na podmínkách poskytovatele.
„Zákon odstoupení neumožňuje, pokud už kurz začal. Peníze se také obvykle nevracejí za služby, které byly poskytnuty. Jiná situace nastává, pokud je kurz špatně vedený nebo zrušen – tehdy máte právo požadovat nápravu či vrácení peněz,“ uzavírá dTest.
