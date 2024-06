Nádorem mozku či míchy onemocní ročně stovka dětí. Většina se uzdraví

Co do počtu pacientů, jde o vzácná onemocnění, přesto si zaslouží pozornost. Nádory mozku a míchy u dětí jsou druhé nejčastější onkologické onemocnění za akutními dětskými leukémiemi, vysvětluje neuroonkoložka Kateřina Trková z Kliniky hematologie a onkologie v Motole. Dodává, že počty takto nemocných dětí se za poslední rok nijak výrazně nezměnily.

Za nemocí i léčbou stojí geny

Nádorů mozku u dětí jsou typově desítky. Některé z nich se objevují jen v dětském věku, jiné mohou mít i dospělí pacienti. Nejčastěji jde o gliomy, které vyrůstají přímo z mozkové tkáně, vysvětluje Vladimír Beneš.





Diagnózy se dále člení podle toho, co o nádoru prozradí molekulární genetika. Pomáhá nám vylepšit terapii, protože díky genetickému vyšetření ji dokážeme lépe zacílit, podotýká lékař.

Změny na úrovni genů považují odborníci za jednu z mála známých příčin, proč se nádor objeví třeba i u kojence nebo batolete. V tuto chvíli známe jen dvě příčiny vzniku dětských nádorových onemocnění centrálního nervového systému. Jsou to genetické faktory a předchozí radioterapie, tedy ozařování dětí při primární onkologické léčbě pro jiný mozkový nádor, potvrzuje Kateřina Trková.

Lékařka Kateřina Trková z Kliniky hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol vystoupila na akci Nadačního fondu Nina s názvem Kolotoč pro Ninu. Autor: Nadační fond Nina

S nádorem se dítě může narodit

Děti onkologické onemocnění mozku či míchy postihuje v jakémkoliv věku. Vidíme i ty, které je mají diagnostikovány velmi brzy po porodu, takže lze předpokládat, že u dítěte byl mozkový nádor přítomný už při narození, uvádí neuroonkoložka.

O rakovině miminka se přitom rodina dozví až po porodu. Většinou z CT vyšetření kojence, který začne mít zdravotní potíže projevující se třeba zvětšením hlavičky. Zjistit nádor již v těhotenství zatím není zpravidla možné. Ultrazvuk obvykle není tak citlivá metoda, která by byla schopná jej zachytit. Navíc možnosti, jak zasáhnout v období před porodem, by byly velmi omezené, vysvětluje neuroonkoložka.

Agresivnější bývají zpravidla tumory u dětí do jednoho roku, pak už je jejich progrese pomalejší. Neplatí to ale vždy. U mozkových nádorů žádná univerzální kritická věková hranice neexistuje, protože jsou určité podtypy, které jsou agresivnější v jakémkoliv věku, upozorňuje neurochirurg Vladimír Beneš. Roli hraje i to, o jaký nádor jde, protože každý má četnější výskyt v jiném věku.

Věková struktura pacientů s různými typy nádory mozku v letech 2018 až 2022 Křivky zachycují nádory mozku (anglicky brain). Dvě z nich (oranžová a modrá) ukazují nádory vyrůstající z astrocytů, jednoho z druhů buněk centrální nervové soustavy. Šedá křivka zachycuje nádory mozku neznámého původu, žlutá pak ostatní nádory mozku. Černá křivka ukazuje vývoj celkového počtu nádorů mozku. Zkratka HG znamená hight-grade, tedy nádory, které rostou a metastázují rychleji a mají horší prognózu vyléčení. Zkratka LG znační low-grade tumory, tedy takové, které mají tendenci růst a šířit se pomaleji. Autor: UZIS/NOR

Jak léčit nádor v mozku

U dětských nádorů platí, že ač může být diagnóza u pacientů stejná, každý z nich je odlišný. Liší se léčbou, odpovědí na ni i šancí na vyléčení. Léčebný postup je proto podle Kateřiny Trkové u každého dětského pacienta individuální. Stanovujeme jej často už po prvním zobrazení na magnetické rezonanci, podotýká lékařka z FN Motol.

Mezi možnosti léčby patří chirurgické odstranění nádoru, chemoterapie, ozařování, a to i formou protonové terapie, která je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Používá se také biologická léčba cílená na nádor dle jeho genetické analýzy. Její účel je stejný jako u ostatních typů léčby – tedy zmenšení nádoru nebo jeho stabilizace, vysvětluje Kateřina Trková.

Téměř vždy jde nádor u dítěte operovat. Chirurgický zákrok přitom přichází po diagnóze velmi rychle – do týdne, přičemž není výjimkou, že nádor lékaři operují už druhý den. Na sále dítě stráví od tří do deseti hodin. Někdy déle.

Pokud je nádor agresivnější, víme, že jeho resekce musí být radikálnější a v mozku z něj nemůže zůstat ani kousek. Snažíme se jej proto vyjmout i za cenu nějaké přechodné komplikace. Na rozdíl od dospělých má dětský mozek fantastickou schopnost plasticity, takže děti dokáží rozhýbat to, co dospělý ne a jsou schopné se na neurologický deficit velmi dobře adaptovat. A platí, že čím je dítě mladší, tím je tato schopnost lepší, vysvětluje Vladimír Beneš.

Na akci Nadačního fondu Nina s názvem Kolotoč pro Ninu se setkali (zleva) předseda nadačního fondu Martin Chovanec, neurochirurg Vladimír Beneš a lékařka FN Motol Jana Táborská. Autor: Nadační fond Nina

Proč část nádorů nelze operovat

Roli při léčbě hraje třeba to, zda je nádor ohraničený nebo ve které části mozku se nachází. „Nemůžeme odstranit ty, které podobně jako u Niny prorůstají mezi nervovými drahami mozkového kmene. Jednak nádor od normální tkáně nerozeznáme, jednak by resekce v této oblasti vedla nevyhnutelně k těžkému postižení či ke smrti pacienta,“ dodává Vladimír Beneš. To je také důvodem, proč někdy u nezhoubných nádorů chirurgové ponechají část nádorové tkáně v mozku či na důležitých strukturách. Před radikálním vyjmutím dostane přednost lepší kvalita pooperačního stavu pacienta.

Chirurgie je důležitá nejen při léčbě, ale také při diagnostice. Konkrétně biopsii, tedy odběru části tkáně. Při rozboru se provádí i genetická analýza nádoru. Odběr vzorku provádíme zejména u dětí pod jeden rok života. U nich pak často následuje chemoterapie a až trochu povyrostou, tak i další operace, protože ve vyšším věku je bezpečnější s ohledem na krevní ztráty, popisuje přednosta Neurochirurgické kliniky. Menší dítě má nižší objem krve, krvácení mu proto může ublížit daleko více než dítěti staršímu.

Ne vždy je ale biopsie nutná. „Léčbu můžeme v některých specifických případech zahájit i bez vzorku nádoru, protože nález na magnetické rezonanci a klinická charakteristika jsou dostatečné,“ dodává Kateřina Trková. „A u některých typů nádorů s jasně nezhoubným obrazem na rezonanci, které nečiní žádné obtíže a jsou nalezeny víceméně náhodně, můžeme postupovat i konzervativně. To znamená, že pacienta pouze sledujeme a zasáhneme až v momentě, kdy nádor roste či dělá nějaké potíže,“ dodává Beneš.

V Česku se děti s nádorem mozku a míchy léčí ve dvou neuroonkologických centrech. Jedno je ve FN Motol, druhé ve FN Brno. Centralizace je u onkologických pacientů nezbytná, protože se jedná o velmi vzácná onemocnění a jen díky ní lze nastavit již od začátku správný léčebný postup, podotýká Kateřina Trková. Lékaři navíc při vyšším počtu odléčených mohou prohlubovat své znalosti a pacientovi poskytnout komplexní péči, na které se podílí řada specialistů.

V ČR jsou pacientům podle lékařky dostupné všechny dosud schválené a účinné terapie. Tuzemští neuroonkologové jsou navíc v kontaktu s kolegy z dalších zahraničních center – například v kanadském Torontu, německém Heidelbergu či Memphisu v USA.

Počet nově zjištěných nádorů mozku u dětí ve věku 0 až 19 let v letech 1994 až 2022

Křivky zachycují nádory mozku (anglicky brain). Dvě z nich (oranžová a modrá) ukazují nádory s původem v astrocytech, což je jeden z druhů buněk centrální nervové soustavy. Šedá křivka zachycuje nádory mozku neznámého původu, žlutá pak ostatní nádory mozku. Černá křivka ukazuje vývoj celkového počtu nádorů mozku u dětí. Zkratka HG znamená hight-grade, tedy nádory, které rostou a metastázují rychleji a mají horší prognózu vyléčení. Zkratka LG znační low-grade tumory, tedy takové, které mají tendenci růst a šířit se pomaleji. Pozn.: Počty nádorů v grafu jsou nižší než počty, o nichž hovoří lékaři. Je to dáno tím, že ne každý pacient s těmito diagnózami se nakonec do dat Ústavu zdravotnických informací a statistik ve finále propíše. Autor: UZIS/NOR

Někteří pacienti odjíždí do zahraničí

I přes dostupnost léčby a erudici lékařů stále existují nádory, jež nejsou ani v dnešní době vyléčitelné. Mezi ně patří i již zmiňovaný vzácně se vyskytující difuzní intrinsický pontinní gliom.

Některé z rodin proto s dětmi s touto diagnózou cestují do zahraničí, kde běží klinické studie. V nich se testují nově vyvíjené látky, jež by léčbu dětí jednou teoreticky mohly posunout. K tomu dosud nedošlo a děti, které nelze vyléčit v ČR, nelze vyléčit ani v zahraničí. Protože žádná z dostupných klinických studií zatím neprokázala efektivitu při léčbě tohoto typu gliomu, upozorňuje Kateřina Trková.





Účasti v klinických studiích musí předcházet konzultace s tuzemskými ošetřujícími lékaři. Klinické studie jsou nezbytné, aby došlo k pokroku při hledání léčby. Nicméně účast v nich by měla být dítěti vždy jasně doporučena týmem lékařů, kteří se o pacienta starají v tuzemsku. Léčba v klinických studiích také musí být nezbytně kombinovaná s podpůrnou a paliativní péčí, podotýká lékařka z Kliniky hematologie a onkologie FN Motol.

Doba, po kterou se nádory mozku u dětí léčí, je různá. Zpravidla jde o měsíce, ale může trvat i několik let.

Pod dohledem lékařů jsou vyléčené děti až do dospělosti. Některé z nádorů se vracejí. Záleží na typu nemoci a na tom, jak radikálně dokážeme nádor odstranit. Proto je důležité sledování těchto dětí do dospělosti a i v dospělém věku, zdůvodňuje kontroly i léta po překonání onkologického onemocnění přednosta neurochirurgické kliniky Vladimír Beneš.

