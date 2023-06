Rodič u nemocného dítěte není návštěva, může zůstat i v noci, vzkazuje nemocnicím ministerstvo

"Poskytování zdravotních služeb může být pro dítě náročnou životní zkušeností, jelikož se podrobuje zdravotním výkonům, které někdy doprovází strach nebo bolest. Pokud je však v přítomnosti rodiče, má to velice pozitivní dopad nejen na jeho psychiku, ale i psychiku samotných rodičů,“ vysvětluje vydání pokynu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

O metodickém pokynu Ministerstvo zdravotnictví média informovalo v úterý 13. června, kdy jej také zveřejnilo a od kdy je také možné se dle něj řídit. Úřad popkyn vydal jako reakci na podnět veřejného ochránce práv, který se spory mezi rodiči a personálem nemocnice zabýval opakovaně. A to v době, kdy ještě zástupkyní ombudsmana byla Monika Šimůnková.

„Metodický pokyn je jakousi ‚kuchařkou‘ pro všechny poskytovatele zdravotních služeb v řešení přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých při poskytování zdravotních služeb u dětských pacientů,“ uvádí Vlastimil Válek. Ostatně samo ministerstvo je zřizovatelem fakultních nemocnic a některých léčeben.

Vše pro malého pacienta

Důležitý je samozřejmě i pro rodiče. V poslední době totiž přibývalo nedorozumění a konfliktů v situacích, kdy zaměstnanci nemocnic rodiče vykázali z pokoje dítěte či jim neumožnili být při vyšetření nebo podání anestezie. Z metodického pokynu ale jasně vyplývá, že k takovému jednání by nemocnice měla přistupovat pouze tehdy, pokud je to nezbytné. A měla by omezení kontaktu mezi léčeným dítětem a jeho blízkým zdůvodnit.

Metodický pokyn, byť vytvořený ministerstvem, sice nemůže stát nad zákony, výrazně ale napomůže sjednotit postupy nemocnic při uplatňování práva léčeného dítěte na přítomnost rodičů či jiných blízkých. U hospitalizovaného dítěte totiž nemusí být jen rodič, ale také sourozenci, prarodiče nebo třeba pěstouni a ti, kterým dítě do opatrování svěřil soud. Blízkými osobami se rozumí také přímí příbuzní a metodický pokyn zmiňuje také partnera rodiče, a to i registrovaného.

Jaké jsou vaše zkušenosti s chováním lékařů a zdravotníků v nemocnicích? Převážně výborné Spíše dobré Hodně se to liší Spíše špatné Často hrozné Zobraz výsledek

To samozřejmě neznamená, že se nad postelí malého pacienta sejdou všichni hromadně. Napovídá to ale, že rodiče může u lůžka vystřídat někdo jiný. A to nad rámec návštěvního režimu. Zároveň dokument ale také zcela logicky podotýká, že rodiče či jiné blízké nelze k přítomnosti u lůžka malého pacienta nutit. „Je nutné respektovat jejich (rodičů, pozn. red.) rozhodnutí nebýt u dítěte přítomen nepřetržitě,“ říká doporučení.





U dítěte nemusí být jen máma

Důležité je, že ministerský dokument hovoří o tom, že by nemocnice neměly preferovat jen jednoho z rodičů. „Při výkonu práva dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nelze aplikovat striktní jazykový výklad (…) zákona (…), že právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce se týká toliko jednoho ze zákonných zástupců. (…) je třeba konstatovat, že toto právo se vztahuje k oběma zákonným zástupcům,“ uvádí dokument.

„Je nicméně pochopitelné, že zajistit nepřetržitou přítomnost obou zákonných zástupců může být v každodenní praxi s ohledem na provozní a prostorová omezení náročné. Proto je nutné individuálně vyhodnocovat, kdy je nepřetržitá přítomnost obou zákonných zástupců možná, kdy je naopak nutno ji omezit a jaké omezení je v takovém případě nezbytné. Nemůže však docházet k situaci, kdy druhému zákonnému zástupci poskytovatel kontakt s dítětem omezí nad nezbytnou míru nebo mu v kontaktu zcela zabrání. Poskytovatel zdravotních služeb přitom zásadně nemůže upřednostňovat některého ze zákonných zástupců nebo osob blízkých na základě pohlaví, např. výlučně či přednostně umožnit nepřetržitou přítomnost pouze matce, nikoliv však otci,“ stojí dále v pokynu.

Zároveň je tam ale uvedeno, že výjimkou jsou případy, kdy nemocnice „uvede legitimní cíl, kterým rozdílné zacházení odůvodní a ve vztahu k němuž by takový rozdílný přístup byl shledán přiměřeným a nezbytným“.

Vybrané pasáže metodického pokynu

A co ještě metodický pokyn říká? Níže jsme vybrali některé pasáže, které považujeme za důležité. Slovosled může být vůči originálu mírně upraven. Celé znění dokumentu najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.