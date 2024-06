Co radši nejíst, kolik toho vypít, jak přesně nastavit klimatizaci, abyste přežili vedra

Při vysoké teplotě se více potíme, trpíme dehydratací, snižuje se naše schopnost se soustředit, zvyšuje se hustota krve, což přináší větší nároky na krevní oběh, zhoršuje se prokrvení periferie a mozku. U starších lidí roste riziko infarktu myokardu či mozkové mrtvice. S celkovou „nepohodou“ je spojený stres a také snížení pracovní výkonnosti. Vedra nejvíce ohrožují lidi nad 65 let věku, děti do 4 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy, dlouhodobě nemocné (pacienti s nemocemi srdce, vysokým krevním tlakem či nadváhou) a lidi léčené některými léky (například na depresi nebo nespavost). Nejen výše zmíněné by pak měl několikrát denně někdo kontrolovat, klidně i jen po telefonu, a zjistit, jestli jsou v pořádku. Jak konkrétně se chovat v extrémních vedrech, abyste je v pořádku zvládli?

Jak se oblékat? „Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Světlá barva méně absorbuje horko a přírodní materiály umožňují pokožce lépe dýchat, takže se v nich méně potíme,“ popisuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. S ohledem na ochranu kůže je lepší zakrýt větší části těla lehkým, světlým a prodyšným oděvem. Na místa, která nekryje látka, pak určitě aplikujte přípravky s ochranným faktorem alespoň SPF 15, lépe ale vyšším. Důležitá je také pokrývka hlavy, ochrání před úžehem neboli přehřátím mozku. Použít můžeme i slunečník nebo deštník, cokoli, co poskytne hlavě stín před pálícím sluncem. Oči chraňme slunečními brýlemi. „Nevystavujte se zbytečně slunci, hlavně ne přes poledne. Zejména starší osoby, osoby s chronickými onemocněními srdce a cév a malé děti by při teplotách překračujících 30 °C měly pobývat ve venkovním prostředí spíše jen v ranních a podvečerních hodinách,“ podotýká Čechová.

Jak a co pít? Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, pro doplnění solí ztracených pocením. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý, či bylinkový. Nevhodné jsou ze zdravotního hlediska nápoje s vysokým obsahem cukru, nejen s ohledem na kalorie, ale i na fakt, že rychlý příjem vysoké dávky cukru organismus mění částečně na teplo, a to nám zvyšuje pocit horka. Přečtěte si také: Únava, bolest hlavy, křeče. Příznaky toho, že máte tekutin málo i moc, jsou stejné Vypijte nejméně 2–3 litry tekutin za den, při tělesné aktivitě pak 2–4 sklenice každou hodinu. SZÚ doporučuje nosit vodu stále s sebou a průběžně upíjet.„Nuťte pít zejména děti a staré lidi, často nemívají pocit žízně,“ apeluje.

Jakou volit stravu? Ve vedrech jsou ideální lehká a snadno stravitelná jídla. Studené polévky, zeleninové saláty, chlazená zelenina a ovoce, jogurty nebo lehké pomazánky bez majonéz. Po vydatném a tučném jídle se cítíme často těžce a organismus ve vedrech nepotřebuje další takovou zátěž. Tučná a na bílkoviny bohatá jídla navíc opět zvyšují produkci tepla organismem. Jezte raději po menších dávkách a častěji. Vyhýbejte se snadno se kazícím potravinám, jako jsou například majonézové saláty, měkké salámy a podobně. Snížíte tím riziko zažívacích obtíží, průjmů a případných dalších projevů střevních infekcí. Přečtěte si také: Zapomeňte v horku na ledové nápoje, vsaďte na chilli, ochladí vás mnohem lépe

Jakou roli hraje vlhkost vzduchu? Ještě horší než extrémní horko je vedro v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu. Právě takové počasí je pro lidi nejnebezpečnější. To znamená, že čím vyšší je vlhkost vzduchu, tím menší teplotu snese lidský organismus. Jedna z vědeckých studií definovala, že pokud je vlhkost vzduchu na minimu a vzduch je suchý, dokáže lidské tělo přežít i teploty kolem padesáti stupňů Celsia. Ovšem v totálně vlhkém prostředí stačí, aby se teplota vzduchu vyšplhala k 31 °C a dochází k vážnému přehřátí organismu.

Co dělat při úpalu? Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá horká červená pokožka, horečka bez pocení, rychlý silný puls a tepavá bolest hlavy, únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení, v krajním případě i bezvědomí. Přečtěte si také: Úpal vs. úžeh: úpal vznikne i bez slunce. Jak je poznat a co dělat? Při extrémním přehřátí, kdy se organismus může dostat až nad kritických 40 °C, je potřeba postiženého člověka okamžitě přemístit do stínu a aktivně jej ochlazovat. Postiženého například otírejte houbou či ručníky namočenými ve studené vodě, zabalte ho do chladného vlhkého prostěradla, zapněte ventilátor, a pokud to snese, lze použít i chladnější sprchu. Sledujte tělesnou teplotu – pokračujte v postupném chlazení, dokud teplota neklesne na 38,5 °C. Postiženému nedávejte pít a zatímco ho chladíte, zajistěte, aby někdo jiný zavolal lékařskou pomoc. V případě, že se rychlá lékařská pomoc opozdí, zavolejte nemocniční pohotovost a řiďte se jejími pokyny. Při mírnější formě, tedy je-li na počátku jen zvýšená teplota do 38 °C, postiženého ochlazujte. Pokud nespadá do rizikové skupiny a příznaky ustoupí do jedné hodiny, při dobrém celkovém stavu postiženého jen sledujte a podejte mu tekutiny. Lékaře volat nemusíte, ale buďte opatrní i v následujících dnech, neboť může dojít k opožděné reakci (vyčerpání z přehřátí).

Co když se objeví křeče z přehřátí? Křeče vznikají ze ztrát vody a iontů pocením, vyskytují se obvykle v oblasti břicha a končetin, mohou se objevit i v souvislosti s namáhavou činností. Pokud cítíte křeče, přestaňte dělat, co děláte a zůstaňte v klidu na stinném chladném místě, pijte ovocné šťávy nebo iontové nápoje pro sportovce. Svaly pevně stlačte a uvolněte je jemným promasírováním. Jestliže křeče do jedné hodiny neustoupí, volejte lékaře.

Pokud křeče ustoupí, relaxujte a k předchozí činnosti se ještě několik hodin nevracejte, i když se jinak cítíte dobře – další námaha by mohla vést k úpalu či vyčerpání z přehřátí.



