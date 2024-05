První pacientka po rakovině získala životní pojištění, pojišťovny ji po několika letech berou jako zdravou

„Získat životní pojištění či řadu jiných finančních produktů bylo dosud pro lidi, kteří se léčili s rakovinou, v řadě případů obtížné. Pojišťovny s nimi buď neuzavíraly smlouvy, nebo jim zvyšovaly ceny svých produktů navzdory tomu, že pacienti léčbu ukončili už před lety a jsou zdraví. To se však mění. Jsem rád, že řada pojišťoven již nyní přistoupila ke standardu, aby pacienti po určité době od ukončení léčby už byli bráni tak, jako by nemoc nikdy neměli,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Dobrovolně se zavázaly standard dodržovat následující členské pojišťovny České asociace pojišťoven: Allianz pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa, MAXIMA, KB pojišťovna, ČSOB pojišťovna, NN Životní pojišťovna, SV pojišťovna.

Výše uvedené pojišťovny a současně i další subjekty (např. Simplea, UNIQUA, YOUPLUS) navíc zřídily kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci s pacientskými organizacemi, týkající se přístupu pojišťoven ke klientům, kteří prodělali onkologické onemocnění a kteří žádají o životní pojištění pro případ smrti. Pojišťovny jsou již dnes připraveny zajistit, že každý dotaz doručený na tento e-mail bude posouzen relevantním odborným pracovníkem.

„Diskuse nám ukázala, že existovalo několik bariér, které bylo potřeba i pomocí standardu odbourat. Jednalo se o nedostatečnou informovanost o tom, jaké onkologické onemocnění pojišťovny pojišťují a jak a ke kterým vyléčeným chorobám přistupují,“ uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

„Svoji roli sehrával také strach z odmítnutí a v neposlední řadě i složitější proces přijetí do pojištění. V rámci nového standardu jsme si všichni prošli velmi užitečným procesem s úspěšným koncem. Dlouhodobým úkolem životních pojišťoven je krýt rizika a pojišťovat v co nejširší míře, a plně proto věřím, že změny spojené se standardem již i přináší první konkrétní pozitivní výsledky,“ dodal.

Byli byste pro zavedení pacientského práva na to být zapomenut?

„Jsme velmi rádi, že pojišťovny v krátkém čase přistoupily k samoregulačnímu standardu, který je velmi vstřícný. Za to pojišťovny získávají klienty, kteří na své zdraví opravdu dbají. Standard je v platnosti od letošních Velikonoc a máme již první pojištěnou,“ dodala Michaela Tůmová, členka Výboru Hlasu onkologických pacientů.

„Budeme se dále snažit informovat veřejnost o spravedlivém přístupu při sjednávání životního pojištění a tím i zlevnění některých bankovních produktů. Právo na stejné podmínky je jasný vzkaz široké veřejnosti, že onkologická onemocnění jsou vyléčitelná, a to i dle přísných norem pojistné matematiky.“

Ministerstvo zdravotnictví v posledním roce o těchto otázkách diskutovalo s Českou asociací pojišťoven, Českou bankovní asociací i zástupci pacientských organizací. Ústav zdravotnických informací a statistiky poskytl zástupcům finančních institucí podrobné údaje o riziku úmrtí nebo obnovy onemocnění v případě české populace a jednotlivých typů zejména onkologických onemocnění.

Jaké jsou lhůty pro pojištění?

Podmínky, za kterých může bývalý pacient získat pojištění na riziko úmrtí, si každá pojišťovna určuje sama – jde o samoregulační standard. U každého klienta se posuzuje zdravotní stav a další rizikové faktory (například věk, povolání, sportovní činnost nebo životní styl), pacienti musí předložit například poslední lékařské zprávy. Roli pak hraje počet let od vyléčení.

Například pojišťovna Kooperativa uvádí, že úspěšným ukončením léčby se rozumí „potvrzení o ukončení kurativní protinádorové léčby s vyhodnocením, že bylo dosaženo jejího cíle, tj. u klienta vymizely všechny známky přítomnosti nádoru v těle. Případná následná adjuvantní (zajišťovací léčba po ukončení primární/kurativní léčby) léčba se nezapočítává do počtu let.“

Pojišťovny si pak vypracovaly tabulky, kde si může každý klient najít, jak dlouho musí být v remisi, aby pojištění pro případ smrti získal.

U zmíněné pojišťovny Kooperativa platí, že pro všechny diagnózy ve stadiu 4 platí lhůta deseti let. U nižších stadií se pak lhůta odvíjí od jednotlivých onemocnění, většinou jde však také o deset let. Výjimkou jsou: melanom kůže a nádory prsu, děložního hrdla, vaječníku, varlete a štítné žlázy, kde se uvádí sedm let od vyléčení.

Stejné lhůty pak na svém webu uvádí i ČPP, přičemž ta podle tabulky nerozlišuje stadia diagnostikovaných onemocnění.