Nabídka zdravých jídel je v ČR malá, návštěvníci restaurací je prý nechtějí

Češi v restauracích neočekávají zdravá jídla, tvrdí průzkum

Podle výsledků srovnávacího průzkumu o stravovacích návycích s názvem Food v jedenácti zemích EU očekává zdravější nabídku jídel podávaných v restauracích pouze 42 procent Čechů. A Česko je také jediná země, kde takové očekávání deklaruje méně než polovina dotazovaných.

Před ČR je i Bulharsko (tam očekává zdravější nabídku jídel v restauracích 61 procent dotazovaných) a Slovensko (64 procent).

Jak přitom doplňuje zpráva Edenred, Češi dokonce vyžadují v restauracích zdravá jídla, jako jsou saláty nebo ryby, nejméně ze všech Evropanů. „Podle tvrzení restauratérů je preferuje jen 23 procent lidí, zatímco evropský průměr je mnohem výše – lehká a dobře stravitelná jídla si vybírá nadpoloviční většina (56 procent) obyvatel starého kontinentu. Vůbec nejvíce je v restauracích, podle obsluhy, vyžadují Řekové následovaní Belgičany a Italy,“ uvádí v komentáři k výsledkům výzkumu Edenred.

Restauratéři: zákazníci o zdravější nabídku nestojí

Z uvedeného průzkumu také vyplývá, že by (alespoň podle názoru a zkušeností tuzemských restauratérů) jejich zákazníci nabídku zdravějších pokrmů neocenili.





To je opět nejhorší „vizitka“ přístupu ke stravování ze všech sledovaných zemí EU. A také výsledek hluboko pod průměrem EU, podle kterého by zdravější stravování v restauracích ocenilo v průměru 56 procent dotazovaných.

Menší zájem o vyvážená jídla v ČR oproti EU Očekávání zákazníků V Evropě nabídku zdravých jídel očekává v průměru 74 % návštěvníků restaurací.

V Česku je to jen 42 % lidí. Ceny zdravých pokrmů Vyšší ceny zdravých jídel hlásí 50 % restauratérů ze všech evropských zemí.

V tuzemsku 73 % restaurací tvrdí, že příprava zdravých jídel vyjde dráž. Zlepšení ve stravování Na nejhorší místo v žebříčku zdravého stravování Česko spadlo v průběhu koronakrize. Zdravěji se nyní stravuje podle vlastních slov o 15 % více Čechů v porovnání s předcovidovou dobou.

V rámci celé Evropy deklaruje zlepšení 22 % respondentů. Zdroj: Edenred CZ, průzkum Food

Zdravé neznamená nutně drahé

Očekávání hostů se tak v ČR potkává s přístupem restauratérů, z nichž 73 procent tvrdí, že je příprava zdravých nebo vyváženějších jídel dražší. Zajímavé je, že s takovým názorem nesouhlasí poměrně značná část dotazovaných v dalších zemích EU, a to v průměru 23 procent.

Jinými slovy, slovo zdravé ještě nemusí automaticky znamenat drahé, což je možná právě v současné době rostoucích cen potravin vhodné vnímat.

Výrazně rostoucí náklady především na klasickou (konvenční) produkci zemědělských surovin a potravin z nich vyráběných by ale mohly paradoxně současný stav postupně zlepšit.

I když náklady rostou všem zemědělcům a výrobcům potravin, suroviny produkované v režimu ekologického zemědělství v tak velké míře zvyšujícími se náklady zatížené nejsou, neboť v biozemědělství se například nepoužívají drahá průmyslová hnojiva a hospodářská zvířata se pasou bez větších nákladů volně v přírodě. To by mělo v důsledku vést ke sbližování cen bioproduktů a konvenční zemědělské produkce, a to by se následně mohlo a mělo projevit i v nabídce restaurací.

Změní levnější bio nabídku restaurací?

Vyšší nabídka bioproduktů by navíc měla být důsledkem připravovaných změn Společné zemědělské politiky EU a cílů Zelené dohody (Green Deal), která stanovuje členským zemím EU povinnost obhospodařovat 25 procent zemědělských ploch v režimu ekologického zemědělství. Na to už ostatně reaguje i ministerstvo zemědělství, které od příštího roku umožní souběh konvenčního a ekologického hospodaření v rámci jednoho zemědělského podniku.

O podmínkách souběhu se v současné době poměrně intenzivně diskutuje, neboť systém by měl k takovému kroku zemědělce motivovat, a ne je prostřednictvím byrokratických povinností odrazovat. Tak či tak lze ale předpokládat, že nabídka biopotravin jak v maloobchodech, tak jako surovin k přípravě pokrmů v restauracích i v ČR poroste. To by navíc mohlo rozšířit současné spektrum „hospodské klasiky“, v níž první příčky nabídky pravidelně obsazují guláš, vepřo-knedlo-zelo, svíčková a smažák…