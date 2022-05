Skutečně potřebujeme očistu tlustého střeva? Má více rizik než výhod

Kdy je potřeba pročistit střeva

Existují výjimky, kdy je očista tlustého střeva nutná, a tou je například příprava na kolonoskopii. Důvod je jednoduchý: bez této speciální očisty by lékař, zkoumající tlusté střevo, nic neviděl, protože by mu v tom bránila stolice. Vyvolává se pomocí projímadla, podrobnosti v článku Příprava na kolonoskopii: to nejhorší budete mít za sebou.

Vyznavači očisty tlustého střeva jako způsobu odstranění toxinů věří, že se tak zbaví přebytečného odpadu, přilepeného na stěnách tlustého střeva. Toto nahromadění odpadu také údajně produkuje škodlivé látky, které se dostávají do krve.

Propagátoři této metody tvrdí, že čištění tlustého střeva může pomoci zmírnit různé obtíže, jako jsou únava, nadýmání, podrážděná pokožka nebo přibírání na váze, a ulevit od řady zdravotních problémů, od deprese a alergií až po artritidu a rakovinu.

Tři hlavní způsoby očisty tlustého střeva Ve hře jsou přitom tři způsoby čištění tlustého střeva: Jedna metoda zahrnuje užívání laxativ (projímadel), používání klystýrů nebo pití bylinných čajů , což má vyvolat očistný průjem.

, což má vyvolat očistný průjem. Další metodou je hydrocolon terapie , při které se vypláchne tlusté střevo vodou skrz trubici zavedenou do konečníku.

, při které se vypláchne tlusté střevo vodou skrz trubici zavedenou do konečníku. Třetí způsob očisty jsou šťávy a diety s vysokým obsahem vlákniny.

Zdravotní přínos očisty tlustého střeva? Důkazy neexistují

Vyplavuje ale skutečně některá z uvedených metod z tlustého střeva toxiny? Nebo jde jen o mýtus? Odborníci tvrdí, že jednoznačnou odpověď v tuto chvíli neznají.





Přehledová studie, publikovaná v American Journal of Gastroenterology, dospěla k závěru, že neexistují žádné jasné výsledky, které by podpořily očistu tlustého střeva jako způsob zlepšení nebo podpory zdraví organismu. A protože tyto metody jen zřídka pojmenovávají konkrétní škodlivé látky, které z těla odstraňují, není možné změřit, jak účinné tyto postupy skutečně jsou nebo zda mají opravdové zdravotní přínosy.

Existují však některé nežádoucí účinky těchto metod. Projímadla, bylinné přípravky nebo klystýry mohou zvýšit riziko dehydratace a změnit hladiny elektrolytů v těle. Některé bylinné detoxikační kůry na očistu tlustého střeva byly také spojeny se selháním jater a aplastickou anémií, což je porucha krvetvorby.

I hydrocolon terapie má svá rizika

Hydrocolon terapie může způsobit křeče v břiše, bolesti žaludku, průjem, nevolnost a zvracení, dále infekci, selhání jater nebo ledvin i perforaci střev. Je také potenciálně nebezpečná pro pacienty s některými onemocněními, jako jsou třeba Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, recidivující divertikulitida (zánětlivé onemocnění tlustého střeva), i dalšími nemocemi a stavy, například hemoroidy anebo stavy po operaci tlustého střeva.

V tlustém střevě žije obrovské množství bakterií a jejich odstranění nebo změna v poměru prospěšných a škodlivých mikroorganismů by mohly znamenat místo podpory zdraví spíše zdravotní obtíže.

První dvě metody, tedy projímadla či klystýry a hydrocolon terapie, mají svá rizika, ale co očista pomocí konzumace určitých potravin a tekutin? Očista pomocí šťáv zahrnuje například několikadenní pití ovocných a zeleninových šťáv bez příjmu pevné stravy. Zní to zdravě, ale stejně jako u jiných metod je výzkum jen velmi slabý a neprůkazný a ani zde neexistuje žádný jasný důkaz, který by naznačoval, že jsou prospěšné jako forma dietní očisty tlustého střeva.

Odborníci by doporučili jen očistu na bázi vlákniny

Navíc pití pouze šťáv po několik dní není vyvážená strava. Podle řady analýz mají některé džusy vysoký obsah šťavelanů, což může zvýšit riziko problémů s ledvinami, a příliš mnoho oxalátu má zase potenciál způsobit u některých lidí ledvinové kameny. U „očisty vlákninou“ je tomu jinak.

Dieta s vysokým obsahem vlákniny, tedy spočívající v jídelníčku s vysokým obsahem ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků, má skutečně zdravotní přínosy: může zmírnit zácpu, podpořit pravidelné vyprazdňování a některé výzkumy naznačují, že snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. Navíc dodává pocit sytosti bez nadbytečného příjmu kalorií, takže může skutečně vést také ke snížení hmotnosti. Pokud by se tedy konzumace s dostatkem vlákniny dala počítat jako očista tlustého střeva, pak zdravotníci doporučují právě (a pouze) tuto formu.