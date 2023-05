Mýty o menstruaci: jak je to s délkou krvácení, sportem či sexem

Mýtus: Menstruační cyklus trvá 28 dní a krvácení 5 dní, jinak je něco v nepořádku.

Menstruace je velmi individuální a přesně stanovit, jak vypadá „normální“ cyklus, si většinou netroufají ani odborníci. Za zdravou délku menstruačního cyklu se však obecně považuje rozpětí zhruba 21 až 35 dní.

Menses, tedy fáze krvácení, většinou trvá zhruba 3 až 5 dnů, ale za normální průběh lékaři obecně považují rozmezí 2 až 7 dnů. Ženské tělo za tuto dobu vyloučí přibližně 50–80 ml krve.

Celkový průběh menstruace je přitom velmi individuální. Nepravidelná menstruace je rozšířeným problémem, se kterým se během svých plodných let potýká téměř každá žena. Vynechání menstruace, amenorea, se dělí na primární a sekundární. O primární amenoree se hovoří, pokud dívka nezačne do 15. roku života spontánně menstruovat, například kvůli hormonálním potížím či problémům s vaječníky či dělohou.

Jako sekundární amenorea se poté označuje tříměsíční a delší výpadek menstruace u ženy, která předtím již víceméně pravidelně menstruovala a zároveň není těhotná ani v menopauze. „Příčiny sekundární amenorey mohou být různé, obvykle jsou to různé hormonální výkyvy způsobené stresem, náhlým úbytkem či nárůstem váhy, ale třeba také poruchami hypofýzy, štítné žlázy či nadledvinek. A pak jsou to různé nemoci, například syndrom polycystických ovarií či nádor na vaječnících. S vynecháváním menstruace se rovněž často potýkají aktivní sportovkyně, u nichž za amenoreou stojí nadměrná fyzická zátěž,“ vysvětluje gynekolog Pavel Turčan.

Mýtus: Menstruace nebolí. Pokud ano, něco je špatně.

„Bolestivou menstruací si každý měsíc prochází 30 až 50 % žen v reprodukčním věku, řadí se tak k nejčastějším ženským problémům,“ popisuje Kateřina Šédová.

Příčinou bolestí jsou většinou stahy dělohy, která se tak snaží vypudit odlupující se děložní výstelku. Většinou se bolesti dostavují den až dva dny před začátkem menstruačního krvácení a trvají dva až čtyři dny.

„Některé ženy pociťují křeče jen mírné, jiné kvůli nim doslova trpí. Zvýší-li se u vás náhle bolestivost jindy mírných křečí, opět to může ukazovat na to, že vaše menstruace neprobíhá normálně. Bolestivé křeče mohou indikovat děložní fibroidy, endometriózu, adenomyózu, pánevní zánětlivou nemoc či některé pohlavní nemoci. Častou příčinou ovšem bývá i zvýšený stres,“ vysvětluje Turčan.





Trpíte bolestivou menstruací? Ano, pravidelně Jen zřídka Ne, nikdy Zobraz výsledek

Mýtus: Krvácení musí být pokaždé stejné.

Lékaři se obvykle shodují, že by při běžné menstruaci žena neměla krvácet déle než sedm dní a neměla by krvácet natolik silně, aby jí vložka či tampon zcela nasákly za méně než tři hodiny.

„Silné krvácení může značit narušení hormonální rovnováhy, ale také problémy s dělohou, jako jsou například polypy či fibroidy, endometriózu, adenomyózu, či ještě hůře rakovinu dělohy. Proto by zejména ženy nad 35 let věku či s rizikovými faktory měly zbystřit, pokud začnou při menstruaci krvácet výrazně více než obvykle, a bez odkladu se nechat vyšetřit,“ varuje gynekolog Turčan.

Stejně tak by se při běžné menstruaci neměly v menstruační krvi tvořit větší krevní sraženiny. Obvyklé pak není ani to, aby žena krvácela či takzvaně špinila mimo menstruační dny. Pokud k tomu dochází, může to značit řadu potíží od poranění vagíny přes polypy, fibroidy či pohlavní choroby jako chlamydie nebo kapavka až po rakovinu děložního hrdla, dělohy nebo vaječníků.

Mýtus: Během menstruace by žena neměla sportovat.

Ano, je pravda, že někteří odborníci doporučují během prvních dní menstruace odpočinek, aby tělo nabralo sílu, nicméně to neznamená, že by žena měla ležet týden v posteli. To si ostatně může dovolit jen málokterá.

„Fyzická aktivita je dokonce přínosná, protože se při ní do těla vyplavuje hormon štěstí, endorfin. Ten reaguje s receptory v mozku, což vede ke zlepšení nálady, ale například také ke zvýšení prahu bolesti,“ popisuje Pavel Turčan.

„Pohyb rozproudí krev, takže pomůže zmírnit křeče v podbřišku. Zároveň se díky potu odvádí z těla voda, což pomáhá při nepříjemně nafouklém břiše,“ dodává.

Doporučuje ale, aby žena, chce-li být během menstruace fyzicky aktivní, dbala na doplňování hořčíku. Tento minerál se totiž při cvičení v poměrně významném množství z těla vylučuje, zároveň je však během menstruace více potřeba: Mimo jiné totiž tlumí bolest a uvolňuje svalové napětí.

Mýtus: Sex během menstruace je zakázaný.

Téma sexuálního styku během menstruace je něco, o čem se na veřejnosti příliš nemluví. Nicméně ani krvácení nemusí být překážkou pro pohlavní styk, záleží na domluvě mezi partnery.

„Menstruační krev nijak neškodí. Pozor ale na rozšířenou pověru, která tvrdí, že během menstruace žena nemůže otěhotnět. Perioda totiž před nechtěným otěhotněním nechrání, stejně tak ani před přenosem pohlavních chorob,“ upozorňuje organizace Loono.

Jak je to s PMS?

Premenstruační syndrom neboli PMS zahrnuje více než 150 fyzických i psychických příznaků, jelikož jej každá žena prožívá jinak. Přichází obvykle v rozmezí 7 až 10 dnů před menstruací a odezní brzy poté, co se dostaví menstruační krvácení. Nejčastějšími příznaky jsou nervozita, střídání nálad, bolest prsou nebo v podbřišku, pocit plnosti, nadýmání, zácpa, bolesti hlavy a únava.

S PMS se setkává 50 až 70 % menstruujících žen. Přestože je dokáže často psychicky i fyzicky potrápit, většina z nich s ním může normálně fungovat. U některých jsou však příznaky tak závažné, že nemohou pracovat, chodit do školy nebo se věnovat běžným denním činnostem.

„Obzvláště závažnou formu PMS představuje premenstruační dysforická porucha, kterou doprovází vážné psychické problémy, jako jsou deprese, úzkosti nebo silná podrážděnost,“ přibližuje Loono.

Pokud jsou příznaky PMS mírné, není nutné začít užívat léky. Některým ženám může pomoci i dodržování zásad zdravého životního stylu – pravidelný pohyb, dostatek spánku, relaxační techniky, pestrá strava a vyhýbání se alkoholu a kouření. V případě, že žena pociťuje závažnější příznaky PMS, měla by navštívit svého gynekologa.

Jak moc dodržovat hygienu?

Hygiena je v období menstruace naprosto klíčová. V současnosti jsou na trhu k dispozici různé typy hygienických pomůcek – od vložek a tamponů přes kalíšky až po menstruační kalhotky. Každá žena si tak může vybrat, co vyhovuje právě jí. Ať už si však vybere jakoukoliv z těchto pomůcek, je důležité ji pravidelně měnit, a to na základě instrukcí od výrobce nebo podle intenzity menstruace.

Zároveň by ženy neměly zapomínat na pravidelné omývání pohlavních orgánů teplou vodou, případně také mýdlem určeným pro intimní partie. Během periody by měly sáhnout spíše po bavlněném spodním prádle.

Nedostatečná hygiena zvyšuje riziko nepříjemných infekcí. Jednou z nich je i syndrom toxického šoku, za kterým stojí bakteriální toxin. Tato bakterie se může do těla ženy dostat nedostatečnou hygienou rukou při zavádění tamponu a vyvolat nebezpečnou reakci imunitního systému. Mezi příznaky patří vysoká horečka, vyrážka, pokles krevního tlaku a olupování kůže. Dojít může ale až k selhání orgánů.

Syndrom toxického šoku se v současnosti objevuje jen vzácně, ročně se v Česku jedná o jednotky případů, nicméně by ani tak neměly ženy zapomínat na důslednou hygienu rukou i před vyměňováním menstruačních pomůcek.