Nehledejte zázračné diety, prostě se na jídlo soustřeďte, hlásá mindful eating

Rychlost a nesoustředěnost naší doby se u mnoha z nás promítá i do toho, jak jíme. Rychle a nesoustředěně, často víc, než potřebujeme, a často potraviny, které nám moc nesvědčí.

Jestli je tohle i váš případ, zkuste mindful eating neboli všímavé jedení. Nejen, že se díky němu můžete začít cítit celkově lépe, ale může vám mimo jiné pomoci překonat emoční jedení a pomoci s hubnutím.

Vzpomenete si bez dlouhého přemýšlení, co jste měli včera a předevčírem k obědu? Pokud jste si vzpomněli, zkuste se nyní zamyslet nad tím, jestli jste si jídlo opravdu vychutnali a věnovali jste mu svou plnou pozornost, nebo jste u toho sledovali televizi, telefonovali či surfovali po sociálních sítích.

Mnoho lidí do sebe totiž jídlo bezmyšlenkovitě nahází, což vede velice často k tomu, že si skoro neuvědomují, že vůbec něco snědli. To může vést ke zbytečnému přejídání a následně přibírání na váze.

Co je to mindful eating Mindful eating neboli všímavé či vědomé jedení je založené na buddhistickém konceptu tzv. mindfulness. Jde o techniku, která pomáhá získat kontrolu nad stravovacími návyky. V praxi to znamená rozšíření pozornosti a její plné využití během jedení. Jídlu byste se měli věnovat všemi svými smysly, tedy zapojit hmat, zrak, čich, chuť i sluch. Podstatou všímavosti je plné zaměření se na přítomný okamžik. Ve vztahu k jídlu mindfulness radí zpomalit, prozkoumat a vychutnat si každé sousto, a především naslouchat signálům těla. Všímavé jedení umožňuje prožívat potěšení z jídla mnohem intenzivněji a plně se soustředit jen na jídlo a jeho kvality.

Možná vám popis přístupu všímavého jedení připadá poněkud ezoterický, ale tak to není – je to něco, by mělo být součástí každodenního života. O potřebě přístupu označovaného jako mindful eating hovoří například psycholožka Iva Málková, zakladatelka sdružení STOB. To roky pořádá úspěšné kurzy hubnutí a v poslední době na program zařadil i workshop zaměřený právě na mindful eating.

Podle ní je fakt, že se na jídlo neumíme soustředit, skutečně jednou z příčin obezity, včetně té dětské. Nepravidelnost ve stravování a absence klasického rodinného stolování, které byla dříve samozřejmé a dnes se učí mimo jiné v našich kursech zaměřených na všímavé jedení, uvedla Málková některé z příčin toho, proč se čím dál víc lidí všeho věku potýká s kily navíc.

Jak začít se všímavým jedením? Zkuste se při jídle zamyslet nad tím, jaké chutě cítíte – sladkost, kyselost, hořkost, či jaké emoce to ve vás vyvolává, dává svůj tip k vědomému jedení Martin Kudera, zakladatel firmy Živina a velký vyznavač mindful eating.

Výhody mindful eating

Získáte kontrolu nad stravovacími návyky. Pomocí vědomého jedení se naučíte mít své stravovací návyky pod kontrolou, což vám pomůže při hubnutí nebo v případě, že trpíte emočním přejídáním. Rozpoznáte rozdíl mezi skutečným hladem a emocionálním hladem. Díky napojení se na emoce a pocity, které vám jídlo přináší, snadněji odhalíte, co vás k jídlu motivuje. Je to hlad, nuda nebo potřebujete zajíst negativní emoce? Přestanete se přejídat. Věděli jste, že mozek potřebuje okolo 20 minut na to, aby zpracoval, že jste po jídle, a tedy sytí? Budete-li se na jídlo soustředit, sníte ho přesně tolik, kolik jídla tělo v danou chvíli potřebuje. Budete se po jídle cítit dobře. Pokud začnete jídlo vnímat všemi svými smysly, bude to mít pozitivní vliv nejen z fyzického hlediska, ale i toho psychického. Mindful eating dokáže navodit autentické příjemné pocity. Začnete jíst kvalitní a zdravé potraviny. Mezi vědomým jedením a zdravým stravováním je úzká spojitost, a to díky tomu, že jakmile se člověk začne na jídlo více soustředit, začne si zároveň uvědomovat také to, jaké potraviny konzumuje. Kvalita a složení stravy tak pro něj začne mít podstatně větší váhu.

Jak začít se všímavým jedením

Pravidlo číslo jedna? Jezte pomalu a dostatečně žvýkejte. Dostatečným kousáním a rozmělněním jídla nastartujete trávení a práci těla. Tělo totiž dostane signál, že jíte, a tak začne okamžitě pracovat na tom, aby se strava začala zpracovávat. A samozřejmě, udělejte si na jídlo čas, usaďte se k němu a věnujte se pouze jemu. Žádný mobil, tablet, televize ani časopis či kniha.

Mindful eating vám může pomoci k hubnutí a zároveň vás naučí vybírat si kvalitní potravy, které vám prospějí i zdravotně. Začít jíst vědomě však nemusí být pro každého snadné. Jako u vytváření každého nového zvyku to chce dávku trpělivosti. Pro začátek zkuste jíst vědomě aspoň jedno jídlo denně a postupně tuto frekvenci navyšujte, až se z toho stane vaše každodenní rutina. Jezte pomalu a bez rozptylování.

Abychom si uvědomili, jaké účinky jídlo na naše tělo má, je důležité vnímat, jak se cítíme před, během i po zkonzumovaném jídle.





Klíčové je rovněž rozšifrování toho, co vás k jídlu vede. Cítíte se ve stresu? Najděte jiný způsob, jak bojovat se stresem, než je jídlo. Může to být procházka, návštěva posilovny nebo třeba meditace. Přepadají vás nezvladatelné chutě? Pracujte se svou vůlí. To ovšem neznamená, že když nakonec neodoláte, máte se kvůli tomu cítit špatně a mít výčitky. Při vědomém jedení byste nikdy neměli cítit pocit viny z toho, že jíte. Jídlo je požitkem, zvlášť v případě konzumace kvalitních pokrmů, proto jich mějte v zásobě dostatečné množství, radí trenérka Linda Nepožitková ze sítě fitness center Clever Fit.

Zkoušeli jste někdy půst jako cestu ke zdraví či hubnutí? Ano, i několikadenní Ano, přerušovaný půst Ne, nemyslím si, že to funguje Ne, nemám na to vůli Zobraz výsledek

Mindful eating začíná v obchodě

Důležitá je kvalita pokrmů. Upřednostňujte pouze minimálně upravované, geneticky nemodifikované potraviny bez obsahu umělých aditiv. Budete-li mít doma zásobu těch správných potravin, vědomé jedení vám půjde mnohem snáze.

Než se vydáte na nákup, sepište si nákupní seznam a u každé položky si uvědomte, proč ji kupujete a co přinese vašim chutím a tělu. Potraviny vybírejte pečlivě, a to nejen podle jejich nutričních hodnot, ale také podle toho, jak se po nich budete cítit, když je budete jíst, doporučuje Martin Kudera. Jakmile dokážete své pocity v souvislosti s jídlem spojit, jste na správné cestě k získání lepší kontroly nad svými stravovacími návyky a tím i tělem.

„Mindful“ neboli všímavost můžete uplatnit nejen při jídle, ale i sportu. V tomto případě jde zejména o praktikování mindfulness, kdy schopnost být v současném okamžiku může vést dokonce i k lepším výkonům ve sportu. Podle průzkumů je u sportovců prokázána i lepší psychická odolnost vůči fyzické zátěži, jak dokládá například tato před třemi lety publikovaná studie.