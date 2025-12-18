Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova  »  Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, říká lékař. Mohou ji vdechnout

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, říká lékař. Mohou ji vdechnout

Anna Dvořáková
Dnes


Lékař Michal Jurovčík
Autor: David Háva
Doktor Michal Jurovčík z Fakultní nemocnice v Motole pomáhá zachraňovat děti, které vdechnou nebo spolknou, co nemají. Nejčastěji jde podle něj o batolata mezi druhým a třetím rokem, která se dusí oříšky či mrkví.

Dávat malým dětem do ruky mrkev, aby se zabavily  nebo si masírovaly dásně, podle lékaře není vůbec dobrý nápad, řekl v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.

„Dítě zhruba od jednoho do tří let věku by vůbec nemělo přijít do styku třeba s ořechy nebo by nemělo mít v puse syrovou mrkev. Takové děti nemají ještě vyzrálý polykací reflex, aby to dobře zpracovaly a polkly, a potom se může stát, že to cizí těleso vdechnou. Kojenec může mít jeden, dva zuby už v osmi nebo deseti měsících a pak si kousek té mrkve odkousne. Není dobrý nápad dát mu do ruky mrkev, aby se zabavil,“ řekl Michal Jurovčík z Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole v podcastu 120 na 80.

Nejčastěji s takovým problémem přicházejí rodiče dětí kolem dvou či tří let. Ale někdy jsou pacienty i starší děti. „Když se třeba školáci houpou na židli, v puse propisku a pak vdechnou uzávěr,“ popsal lékař. 

Podcast s Michalem Jurovčíkem si můžete pustit přímo zde:

0:00/

Extrémně nebezpečné magnety a baterie

Riziko vdechnutí ale není jediné nebezpečí, před kterým Jurovčík varuje. Spolknuté magnety nebo knoflíkové baterie jsou kapitolou samy o sobě. „Když dítě, ale i dospělý, spolkne jeden magnet, nic se neděje. Když ale dva a víc, tak doputují do trávicího traktu, kde se cvaknou poměrně velkou silou přes střevní kličku a dojde k nekróze a perforaci střeva. Pak může nastat náhlá příhoda břišní, což je akutní a v podstatě život ohrožující stav,“ apeluje doktor. 

Galerie: Jak dokáže sval poškodit knoflíková baterie

Plochá knoflíková baterie je ještě nebezpečnější. Pokud ji dítě spolkne, jde doslova o každou minutu. V baterce je totiž pořád zbytkový proud, i když je vybitá. „Další věc je, že pokud zůstane zaklíněná v jícnu, dochází ke zkratu mezi dvěma póly, dojde k zásadité reakci, což znamená poleptání oblasti v okolí baterie. Třetí faktor je termický efekt, tedy dojde k zahřívání tkáně. A za čtvrté tam je tlaková nekróza, protože jícen se snaží stáhnout a působí proti té baterii,“ vypočítal Jurovčík. 

Výsledkem je velmi rychlá nekróza, změna jícnu. Ta nastává už v řádech minut. „Nebezpečí pro pacienta je v tom, že pokud není baterie odstraněna včas, může jícen až proděravět. Viděli jsme i případy, kdy došlo k píštěli mezi jícnem a průdušnicí. To jsou pak opravdu už život ohrožující stavy, které je třeba řešit chirurgickou cestou, nezřídka v mimotělním oběhu ve spolupráci například s kardiochirurgy. Jsou to opravdu veliké výkony,“ popsal. 

Spolknutá baterie dokáže dítěti proděravět jícen za pouhé čtyři hodiny. První pomocí je med Přečtěte si také:

Spolknutá baterie dokáže dítěti proděravět jícen za pouhé čtyři hodiny. První pomocí je med

Takových případů sice nejsou stovky, spíš tak do deseti za rok, nicméně rodiče by měli být opravdu velmi, velmi opatrní a obezřetní. První pomocí je při spolknuté baterii med. „Není to babská rada, je prokázáno, že jediná látka, která funguje v akutní fázi, je med. Podat pacientovi větší množství medu. Funguje to na principu určité karamelizace, protektivní ochrany sliznic.“ 

Co dělat, pokud si nejsme jistí, jestli dítě něco skutečně snědlo? A jaká je nejúčinnější prevence? I o tom Michal Jurovčík mluvil v podcastu 120 na 80.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
