U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

O tom, co a jak je v domácnosti nebezpečné, informuje Toxikologické informační středisko (TIS), které spadá pod Kliniku pracovního lékařství pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Číslo na TIS by měl mít v telefonu uložené každý. Volat se v případě otravy nebo podezření na otravu dá na dvě telefonní čísla: 224919292 nebo 224915402. Zdravotník zde poradí, jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.
Co se dozvíte v článku
Jak je to s nejrůznějšími nástrahami, které se pojí k Vánocům a k zimě?
Vánoční hvězda
Tradiční květina, která nechybí v předvánočních domácnostech, není nebezpečná. „Pokojové rostliny jsou málo toxické, jelikož kultivací byly částečně , nebo zcela odbourány toxické a dráždivé látky. U pokojových rostlin se po snědení části rostliny nebo po vycucání šťávy objeví nanejvýš podráždění zažívacího traktu s nevolností, zvracením nebo průjmem,“ uvádí TIS na instagramovém účtu.
Při požití této rostliny se doporučuje napít vody. Pokud se šťáva dostane na kůži, místo stačí opláchnout.
Jmelí
Ani jmelí není nijak zvlášť nebezpečné. Bobule jsou prakticky netoxické, jejich dužina neobsahuje žádné toxiny. Semena sice obsahují viskatoxiny, ale vzhledem k jejich nízké hmotnosti je množství těchto toxinů minimální.
„Náhodné požití bobulí (3–4 plody pro děti) způsobí nanejvýš mírné zažívací obtíže. Při požití listů nebo větviček, zejména ve větším množství, mohou nastat závažnější trávicí potíže, jako opakované zvracení a průjem, s rizikem dehydratace. Dekorativní zlaté nebo stříbrné nátěry na vánočním jmelí nejsou toxické,“ uvádí TIS.
Po náhodném požití bobulí stačí pouze podat tekutiny, pokud však dítě sní větší množství bobulí, a především listů nebo větviček, je nutné co nejdříve podat aktivní uhlí. V některých případech bude také nutné dítě sledovat v nemocnici.
Svíčky
Vánoce jsou obdobím zapálených svíček. Když děti ochutnají voskové svíčky, není se čeho bát. Toxické nejsou. Gelové svíčky ale obsahují ropné deriváty, jako petrolej a minerální oleje, a po požití se kromě podráždění sliznic trávicího traktu mohou za 12 až 24 hodin objevit i příznaky zánětu plic (aspirační pneumonie), jako jsou kašel, teplota a dušnost. V tom případě je na místě vyhledat lékaře.
Pokud dítě sní kousek gelové svíčky, nevyvolávejte zvracení, protože to zvyšuje riziko vdechnutí. Nepodávejte ani mléko, to usnadňuje vstřebávání ropných derivátů. Naopak můžete podat jednu tabletu aktivního uhlí jako prevenci nevolnosti a zvracení.
Prskavky
Požití prskavky může být nebezpečné, protože obsahuje baryové soli, které se ze žaludku snadno vstřebávají. Toto platí jak pro nové, tak i pro vyhořelé prskavky.
Pokud dítě jen olízlo prskavku a nemá žádné příznaky (nevolnost, zvracení, bolesti břicha), zpravidla ho stačí sledovat doma.
Kdy je potřeba vyhledat lékařskou pomoc? Pokud dítě spolklo kus prskavky větší než:
- 0,5 cm (děti do 1 roku)
- 1 cm (děti do 20 kg)
- 2 cm (děti nad 20 kg)
Nebo pokud se objeví příznaky jako zvracení a bolesti břicha.
Zvracení ale doma nevyvolávejte. Stejně tak nepodávejte aktivní uhlí, stejně nebude účinné. Hlavní je opatrnost při manipulaci s prskavkami a jejich uchovávání mimo dosah dětí.
Zápalky (sirky)
Třecí proužky na stranách krabičky, o které se sirky rozškrtávají, sice obsahují červený fosfor, ale toxické nejsou. Červený fosfor po požití jedovatý není.
„Hlavičky zápalek obsahují hlavně chlorečnan draselný, ale v minimálním množství, a jsou prakticky netoxické. Příznaky se objevují až po požití velkého množství hlaviček (50 zápalek u dětí, 100 u dospělých) a nejčastěji se jedná o podráždění zažívacího traktu s nevolností, zvracením a bolestmi břicha,“ uvádí TIS.
Hřejivé polštářky
Polštářky, které se používají na prohřátí nejrůznějších částí těla, jsou naplněné roztokem octanu sodného a vody. Po zmáčknutí malého plíšku tekutina ztuhne a začne hřát. „Toxicita je nízká, mohou se objevit nanejvýše mírné zažívací obtíže. V případě požití obsahu polštářku stačí podat tekutiny,“ radí TIS.
Ethylenglykol (Fridex)
Nemrznoucí směsi se používají například na ochranu motoru. Jde o vysoce toxickou kapalinu obsahující 95 procent ethylenglykolu. Z trávicího traktu se vstřebává velmi rychle a vypití velkého množství může mít fatální následky – proto je třeba co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc! „Velmi závažná otrava nastává při požití dávky od 1,5 ml/kg (tzn. 105 ml Fridexu pro 70kilového člověka či 30 ml pro 20kilové dítě),“ varuje TIS.
Příznaky lehké otravy zahrnují opilost, poruchu řeči, nevolnost, zvracení, zmatenost a další. Těžká otrava se projevuje dušností, křečemi, selháním ledvin a bezvědomím.
„Požití dávky vyšší než 10 ml u dospělých a 0,1 ml/kg u dětí si vyžaduje aplikace antidota (40% alkohol v dávce 2,5 ml/kg) a okamžité vyhledání lékařské pomoci. Dětem lze podat pivo nebo tvrdý alkohol naředěný džusem,“ dodává TIS.
Posypová sůl
Posypová, neboli technická sůl má téměř stejné složení jako kuchyňská, ale není čištěná. Olíznutí nebo požití pár krystalků soli toxické příznaky nezpůsobí.
Problematické je ale požití většího množství soli. „Citlivé na předávkování jsou hlavně malé děti, protože jejich nezralé ledviny mají menší schopnost vylučovat zvýšené množství sodíku. Navíc malé děti nejsou většinou schopné přijmout dostatečné množství vody, aby uhasily žízeň a podpořily vylučovací schopnost ledvin,“ varují odborníci z TIS.
Pro malé děti o váze 7 kg může být nebezpečné požití půl až jedné čajové lžičky soli, pro děti o váze 14 kg, pak požití 1–2 čajových lžiček.
„Příznaky předávkování se projeví především zažívacími obtížemi (nevolností, zvracením, průjmem), ale také velkou žízní, otokem jazyka a bolestmi hlavy. Jako první pomoc je potřeba okamžitě zředit žaludeční obsah vodou nebo mlékem,“ radí TIS.