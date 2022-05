Mango: ovoce, které pomůže vaší imunitě, trávení i pleti

Je plodem tropického stromu mangovníku indického (Mangifera indica), o kterém se předpokládá, že pochází z oblasti mezi severozápadním Myanmarem, Bangladéšem a severovýchodní Indií. V jižní a jihovýchodní Asii se pěstuje od starověku.

Na celém světě existuje několik set kultivarů manga a v závislosti na tom se toto ovoce liší velikostí, tvarem, sladkostí, barvou slupky i dužiny. Ta může být světle žlutá, nazlátlá, oranžová nebo zelená.

Mango je národním ovocem Indie, Pákistánu a Filipín, zatímco mangovník je národní strom Bangladéše. V asijských tradicích má mango velmi silnou pozici a už od starověku se těšilo velké úctě.

Básníci ho opěvovali ve svých verších, panovníci nechávali vysázet obrovské mangové sady a mnoho božstev tamních náboženství má nějakou spojitost s mangem. A dokonce čínský vůdce Mao Ce-tung vytvořil v 60. letech 20. století okolo manga hotový kult, kdy docházelo k masovému oslavování tohoto ovoce.

Mango je obecně sladké, i když chuť a struktura dužiny se liší podle kultivaru. Některé mohou mít měkkou, šťavnatou strukturu, podobnou přezrálé švestce, zatímco jiné jsou pevnější, jako meloun či avokádo.

Používá se v mnoha světových kuchyních a vyrábí se z něj nejrůznější pokrmy, od chutney přes džemy a smoothie až k omáčkám. Dá se z něj připravit dezert stejně jako salát, do kterého se přidají třeba krevety. Jeho neobyčejná chuť z něj dělá oblíbený doplněk nejen sladkých, ale také slaných, a hlavně masitých pokrmů.

Je však také velmi zdravým darem přírody. Mango je nesmírně výživné a plné vitamínů i dalších cenných látek a jeho výhodou je nízký obsah kalorií. Množství 150 gramů obsahuje méně než 100 kalorií. Jde však o čerstvé ovoce, u sušeného manga se stejné váhové množství dostane na zhruba pětinásobek kalorií.

Mango obsahuje velké množství polyfenolů, tedy rostlinných sloučenin, které působí jako antioxidanty, chránící tělo před škodlivými volnými radikály. Toto ovoce jich má více než tucet různých druhů, které jsou koncentrovány v dužině, slupce, a dokonce i jádru semen. Patří mezi ně mangiferin, katechiny, antokyany, kyselina gallová, kaempferol, rhamnetin nebo kyselina benzoová.

Velký zájem se soustředí na mangiferin, který bývá nazýván „superoxidant“ díky svým obzvláště silným účinkům. Studie in vitro a na zvířatech zjistily, že může působit proti takovému poškození organismu volnými radikály, které je spojeno s rakovinou, cukrovkou a dalšími nemocemi.

Mango je rovněž dobrým zdrojem živin posilujících imunitu. Množství o váze cca 150 gramů poskytuje přibližně 10 % denní dávky vitamínu A, který je důležitý pro zdravý imunitní systém. Jeho nedostatek bývá spojován s vyšším výskytem infekčních chorob. Navíc se ve stejném množství manga nachází asi 70 % denní dávky vitamínu C, který se rovněž podílí na obranyschopnosti organismu. Obsahuje také vitamíny K a E a některé vitamíny skupiny B. Je rovněž dobrým zdrojem kyseliny listové.

Mangu se také díky obsaženým látkám přičítá kladný vliv na zdraví srdce, pomáhá rovněž snižovat hladinu cholesterolu, triglyceridů a volných mastných kyselin v krvi.

Podílí se i na zdravém trávení. Obsahuje skupinu trávicích enzymů nazývaných amylázy, které usnadňují trávení a absorpci potravy. Protože obsahuje dostatek vody a vlákniny, ulevuje od takových obtíží, jako jsou zácpa nebo průjem.

Mango má v sobě i antioxidanty lutein a zeaxantin podporující zdraví očí.

Jakkoliv však má mango řadu zdravotních benefitů, je třeba mít na paměti, že obsahuje více cukru než jiné druhy ovoce: ve 150 gramech tohoto ovoce ho najdeme přibližně 20 gramů.

Také jeho krájení a loupání není úplně jednoduché, proto méně zkušení kuchaři a kuchařky mohou využít i instruktážní videa. Tématu se podrobně věnujeme v článku Trik, jak se dostat do manga, abyste ho mohli pohodlně sníst.

Mango se stále více využívá také v kosmetice pro péči o pokožku. Jeho výtažky jsou součástí krémů, pleťových mlék i produktů péče o vlasy. Toto ovoce se také používá do pleťových masek z přírodních surovin.

Novým hitem je mangové máslo, které se vyrábí ze semen manga a má vysokou koncentraci mastných kyselin. I když zatím existuje jen krátký výzkum, zabývající se výhodami mangového másla, má podobný tukový profil a fyzikální vlastnosti jako kakaové máslo, které je tradičně ceněným produktem v péči o pleť.

Mango může pomáhat při poškození pleti sluncem. Korejští vědci v roce 2013 zkoumali vliv extraktu z manga v této oblasti a napájeli bezsrsté myši buď obyčejnou vodou, nebo vodou s extraktem z manga. Myši, které dostávaly vodu s mangem, měly méně vrásčitou pokožku a také nesla méně známek poškození sluncem.

