Lupénka se může projevit i puchýři. Kdy léčbu nemoci hradí pojišťovny?

Různé formy lupénky, různé podmínky pro to, aby léčbu hradila pojišťovna. V základních rysech je vysvětluje Všeobecné zdravotní pojišťovna (VZP). Stejné platí i pro klienty jiných zdravotních pojišťoven.
Krom toho, zda jde skutečně o léky a ne jen o kosmetiku, je dobré hlídat si i další věci. Třeba nárok na lázně či místo, kde se léčíte. Těžké formy nemoci patří do specializovaných center, protože jedině v nich se jde dostat k biologické léčbě.
Léčba mírné formy lupénky
Masti, krémy, roztoky. Takto se léčí zpravidla mírná, lokální forma lupénky. Obsahem jsou kortikosteroidy, deriváty vitamínu D3, retinoidy, inhibitory kalcineurinu nebo léčiva s obsahem dehtu.
Většina těchto léků je částečně nebo plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, uvádí VZP.
Podmínkou je, aby šlo o lék, nikoliv kosmetiku, i když třeba prodávanou v lékárně. To znamená, že preparát je registrovaný jako léčivý přípravek a lze jej takto dohledat také v Databázi léků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
VZP dále připomíná, že musí mít stanovenu úhradu (a tedy i maximální cenu). I tyto informace lze snadno dohledat online v databázi SÚKL. Zpravidla jde o přípravky, jež jsou na předpis. Naopak volně prodejné léky hrazené být vůbec nemusí.
A co když mast míchá přímo lékárník? Pro úhradu to není překážkou.
Individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem dehtu, které jsou vydávány na lékařský předpis, jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, potvrzuje VZP v rubrice Otázka týdne.
Léčba těžkých forem lupénky
Na řadu forem lupénky ale jen krémy a masti nestačí. Nastupuje proto lokální nebo celková fototerapie (UVB, PUVA), balneofototerapie, léčba excimerovým laserem nebo monochromatickým světlem, léčebné koupele apod.
Někdy lékař předepíše pacientovi tzv. systémovou léčbu, což jsou tablety nebo injekce, které působí na tělo jako celek. Tyto léky obsahují methotrexát, cyklosporin nebo retinoidy.
U výše vyjmenované léčby už se úhrada neobejde bez doporučení dermatologa. Roli tak hraje zdravotní stav pacienta, i to, zda dochází ke specialistovi.
Hrazená biologická léčba
Pro nejtěžší formy lupénky, které nereagují na běžné léky, je určena biologická léčba. Ta ovlivněním imunitního systému snižuje specifickou zánětlivou odpověď organismu a tím i projevy onemocnění, a to nejen na kůži, ale také v kloubech.
Hrazena je jak pacientům s těžkou kožní formou lupénky, tak i těm, kteří trpí psoriatickou artritidou, tedy kloubní formou onemocnění, vysvětluje VZP.
Protože je ale drahá, pojišťovnám pouhé doporučení dermatologa nestačí. V ČR ji mohou nasadit pouze lékaři ve specializovaných centrech léčby.
Tato forma léčby přichází v úvahu zejména tehdy, pokud lupénka postihuje alespoň deset procent povrchu těla nebo se vyskytuje na obtížně léčitelných místech – například ve vlasech či na chodidlech, dodává VZP.
Kdy hradí pojišťovny lázně
U těžkých forem lupénky hradí pojišťovny také komplexní lázeňskou léčbu. Znamená to, že pacient má bezplatné jak procedury, tak ubytování a stravu. Je hrazena po dobu 28 dní s možností prodloužení dle zdravotního stavu a je možné ji čerpat jedenkrát ročně.
Nárok na hrazené lázně ale nemá každý pacient s těžkou formou lupénky. Je určena jako navazující léčba po hospitalizaci, případně jako její alternativa v lázeňských zařízeních, která využívají přírodní minerální vodu s obsahem síry, jódu nebo soli, upozorňuje VZP.
Do lázní pacienty posílají dermatovenerologové, revmatologové nebo rehabilitační lékaři. U dětí je to pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost.
Pobyty u moře zdravotní pojišťovny nehradí. Některé ale přispívají na léčebné pobyty dětem a dospívajícím z fondů prevence. VZP mezi ně nepatří. U dalších pojišťoven se bude o příspěvcích na rok 2026 teprve rozhodovat. Letos je ale proplácely zpětně třeba ZP ministerstva vnitra ČR, Vojenská ZP, Oborová ZP, RBP a ZP Škoda.
Lupénka má i podobu puchýřů
Lupénka, neboli psoriáza je neinfekční chronické, zánětlivé a částečně dědičné autoimunitní onemocnění, které se nejčastěji projevuje na kůži, ale může postihovat i klouby a nehty.
K vzácnějším typům patří lupénka vyskytující se v kožních záhybech, zejména u pacientů s obezitou. Existuje také takzvaná pustulózní lupénka, při které na dlaních, nohou a konečcích prstů či po celém těle vysévají puchýřky naplněné neinfekčním hnisem.
Lupénku mohou spustit nebo zhoršit třeba stres, infekce, hormonální změny nebo různá chronická onemocnění – cukrovka, alergie, dna. Nepříznivý vliv mají některé léky, roční období (zejména podzim a zima) a nezdravý životní styl včetně kouření, alkoholu, obezity či nedostatku spánku.
Diagnostikou a léčbou lupénky se zabývá dermatolog, v lehkých případech ji pak může léčit i praktický lékař. Při postižení kloubů je do péče zapojen také revmatolog.
Proč lupénka vzniká se dodnes zcela neví. A protože není známá příčina, neexistuje ani léčba cílená přímo na ni. Lupénku tedy zatím nelze vyléčit. Současná léčba dokáže jen mírnit příznaky.
jen mírnit příznaky.