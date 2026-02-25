Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy. Otvírá začátkem března

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy. Otvírá začátkem března

Kateřina Čepelíková
Dnes
Lidl Outlet Ostrava
Autor: Visitostrava.eu
Lidl Outlet Ostrava
Už potřetí se otevře v Česku oblíbený koncept outletové prodejny řetězce Lidl. I tentokrát nabídne spotřební zboží za mimořádně nízké ceny.

Lidl Outlet má namířeno na třetí štaci, po Praze a Olomouci zavítá do nového outlet centra. Co nabídne a kdy přesně otevírá?

Prahu vystřídala Olomouc

Koncem roku 2024 v pražských Letňanech probíhal výprodej spotřebního zboží společnosti Lidl. Německý diskont si tam ověřoval, jak velký zájem o tento typ prodeje, a protože se jeho předpoklady vyplnily, otevřel začátkem loňského roku svojí první outlet prodejnu v Praze Štěrboholech. Lidé nocovali před prodejnou, stáli ve sněhové vánici v dlouhé frontě, čekali v kolonách na příjezdu k prodejně, prali se o zboží v prodejně. 

Galerie: Lidl Outlet v pražských Štěrboholech

Na konci června 2025 se Lidl Outlet přestěhoval do Olomouce. I zde vzbudil pozdvižení, lidé čekali před prodejnou od čtvrté hodiny ranní, ale k zásadnějším incidentům nedošlo. Po uzavření outletu na konci roku 2025 se obchod z perly Moravy stěhuje na sever. Konkrétně do nového areálu Outlet Arena Moravia v Ostravě do ulice Hlučínské. 

Ostrava čeká nápor už v pondělí 2. března

Otevření je plánované na příští pondělí 2. března 2026, dveře se otevřou v 9 hodin. Zákazníci se i zde mohou těšit na široký výběr oblíbených produktů za výrazně snížené ceny. V nabídce nebude chybět praktické nářadí Parkside, módní kousky značky Esmara ani stylové bytové doplňky Livarno. Lidl Outlet Moravia přináší možnost pořídit kvalitní produkty za zlomek původní ceny.

„Outletový koncept vnímáme jako smysluplný doplněk naší standardní sítě prodejen. Zkušenosti z Prahy i Olomouce nám ukázaly, že o tento typ prodejny je dlouhodobý zájem. Otevření v Ostravě je dalším krokem v rozvoji tohoto formátu,“ říká jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.

