Lidl otevřel první outletovou prodejnu v Česku. Lidé šílí a doprava kolabuje

Novou prodejnu Lidl Outlet, jedinou svého druhu v Česku, najdete v relativně novém retail parku ve Štěrboholech na Praze 10. Nahradil nedávno zrušenou prodejnu Okay elektro. Co nabízí?

Od 40 do 70 procent

Už v první den otevření, ve čtvrtek 2. ledna, se doprava v okolí téměř zastavila, parkoviště, byť určené pro 500 aut, praskalo ve švech a prakticky nebylo ani možné na něj vjet, natož na něm zaparkovat. Dlužno podotknout, že parkoviště je společné pro dalších devatenáct obchodních jednotek, které se v retail parku nachází. Kdo chtěl jen po svátcích nakoupit v Penny, nebo využít slevy v Actionu, Rossmanovi či si jen koupit pečivo v Pekařství Martin, měl v podstatě smůlu. Stejná situace se opakovala od pátku až do dneška, tedy pondělí 6. ledna.

Kdo vytrval, hodně ušetřil. Nová outletová prodejna na ploše 1700 m² nabízí slevy od 40 do 70 procent na oblečení, nářadí, vybavení do domácnosti a další spotřební zboží. Zákazníkům je k dispozici také doplňkový sortiment nápojů a kávy. Jinak se v outletu jídlo neprodává, za tím je potřeba vyrazit do běžné prodejny Lidl, která je též součástí retail parku ve Štěrboholech.





Štěrboholy jsou nové Letňany

Po úspěšném výprodeji spotřebního zboží, který se konal koncem roku v pražských Letňanech, tak Lidl nabídl zákazníkům další příležitost, jak levně nakoupit nové zboží, které zaměstnanci stále doplňují.

VIDEO: Jak to vypadalo o víkendu v outletové prodejně Lidlu

Zdroj: Youtube.com

A sortiment bude pravidelně doplňován každý týden podle aktuálních odprodejů. „Cílem této prodejny je vytvořit stabilní prodejní kanál pro zboží, které musí uvolnit místo novým akcím v našich běžných prodejnách. Inspiraci jsme přitom čerpali ze zahraničí, kde podobné outletové prodejny Lidl úspěšně fungují, například v Maďarsku, Portugalsku a Španělsku,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková.

V případě úspěchu plánuje Lidl otevření dalších outletových prodejen i na jiných místech v rámci České republiky. Uvidí se, zda se tak stane na místech, kde nezpůsobí tak velké dopravní zácpy.