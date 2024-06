Přeplněné rty ženám rozmlouvám, ale vyrýsovat břicho či prsní svaly má smysl, říká plastický chirurg

Pomocí liposukce a vlastního tuku z jiného místa těla dokážeme změnit celkovou konturu postavy a zároveň napomoci vyrýsování svalů, říká MUDr. Marek Kubík. Největší zájem podle něj v této oblasti je o vyrýsování břišních a prsních svalů, a to jak u žen, tak u mužů.

Ideálním adeptem na tento zákrok spadající do stále populárnější kategorie nazvané body contouring je člověk, jenž se o sebe a své tělo stará, a navíc má nejvýše pár kilo. Žádná chirurgie není náhradou za správnou životosprávu, dodává k tomu lékař.

V rozhovoru dále říká, jaké jsou možnosti současné plastické chirurgie, jak se posunulo její vnímání, které zákroky klientům a klientkám rozmlouvá a jaké jsou jeho další profesní cíle.

Nejčastěji lidé chtějí nová víčka

Jak vypadá typický klient nebo klientka kliniky plastické chirurgie, změnilo se to v průběhu let?





Ono je docela těžké říci, jak vypadá typicky klient, protože lékaři se více než dříve specializují na konkrétnější obory a konkrétnější oblasti. Takže mají typické klienty podle toho, čím se zabývají. Jedním z nejčastěji požadovaných výkonů, pokud se budeme řídit tím, s čím klienti na naši kliniku přicházejí, je operace očních víček.

Ptala jsem se proto, že plastická a estetická chirurgie měla punc něčeho exkluzívního, pro úzkou skupinu lidí. Poslední dobou jako by to už neplatilo.

Tohle se změnilo, určitě tomu napomáhá i doba, kdy lidé mají čas a prostor řešit i jiné než existenční otázky. Změnily se i nároky na vzhled, který může být například v některých zaměstnáních důležitý. Nemohu to hodnotit jako kolegové, kteří mají třicet let praxe, ale i já vidím například vliv sociálních sítí a toho, že se posouvají normy.

Někteří lidé mají štěstí, že se narodili tak, že jejich vzhled více odpovídá proporcím požadovaným dobou. Někdo ne a pak přicházejí i velmi mladé dívky, které mají zájem třeba o úpravu rtů. My samozřejmě nikomu mladšímu osmnácti let bez souhlasu rodičů zákrok neprovedeme.

Když se vrátím k nejpožadovanějším zákrokům, proč zrovna oční víčka?

Plastika horních očních víček rozhodně nemusí mít jen estetickou funkci. Ti lidé mohou například k večeru pociťovat únavu očí, na které tlačí nadbytek kůže. Zákrok jim může pomoci nejen vizuálně, ale někteří říkají, že po něm i lépe vidí, ačkoli přímo s očima plastický chirurg nic nedělá.

Mezi často požadované zákroky patří také redukce prsů a úprava povolené kůže na břiše u žen po porodu nebo velkém zhubnutí.

Ideálem je přirozenost

A existují zákroky, které lidé chtějí a vy jim je rozmlouváte?

Jakékoli. Samozřejmě, snažíme se s lidmi mluvit o tom, co je trápí a jaké mají obtíže a zda můžeme jejich požadavky splnit. Pokud vidíme, že to není možné a že mají nerealistická očekávání, buď je vrátíme do reality tím, že jim vysvětlíme, co můžeme nabídnout a co mohou očekávat, nebo hledáme kompromisní řešení a domluvíme se, zda to bude třeba liposukce, nebo už nějaký větší zákrok. Primární vždycky je, aby je to neohrozilo na zdraví a ideálem pro mě je přirozenost.

Pokud někdo přijde a říká, že chce najednou udělat tenhle, tenhle a ještě tento zákrok, často nabídneme rozložení procedur. Nebo říkáme, počkejme, ještě to není nutné. Když žena stojí o přeplněné rty, nevyhovím jí, takové věci u nás na klinice neděláme. Stejně tak nechci nikomu vkládat do prsou implantáty o objemu 800 nebo 900 mililitrů, s nimiž se pojí i zdravotní rizika.

Když je tam zdravotní aspekt, je možné, že lidem třeba plastiku horních očních víček zaplatí zdravotní pojišťovna?

Člověk by musel mít doporučení očního lékaře – například kvůli tomu, že mu nadbytky kůže brání ve výhledu. Pojišťovna mu pak může zákrok zaplatit, ale v nemocnici, ne na soukromé klinice. To samé platí například u redukce prsou ze zdravotních důvodů, například kvůli bolestem zad, nebo u poškození nosní přepážky třeba po úraze, což ztěžuje dýchání.

My tu přepážku můžeme upravit také, zároveň s úpravou tvaru nosu. Pro někoho může být výhoda, že na klinice plastické chirurgie nebude tak dlouho čekat na termín, i když si zákrok bude platit sám.

Specializace: b ody contouring

Vaší specializací je tvarování těla neboli body contouring. Co si pod tím můžu představit?

Označuje se tak formování těla, úprava tělesných proporcí a tvaru postavy. Zahrnuje například odstranění nadbytečné kožní tkáně nebo tuku z podkoží, nejčastěji se to týká břicha, boků a stehen.

Takže je to cesta ke štíhlejší postavě?

To by byl omyl. Protože obézním lidem by se tyto zákroky dělat neměly, není to nástroj hubnutí. Něco jiného je, pokud už člověk výrazně snížil váhu a potýká se s povolenou kůží v různých partiích nebo pokud se snaží, cvičí, dodržuje životosprávu, a přesto se nedokáže zbavit všeho přebytečného tuku.

V takových případech je naopak body contouring vhodnou volbou. To platí i pro ženy, které přicházejí kvůli převisu břicha a úpravě břišní stěny, případně s rozestupem břišních svalů po těhotenství nebo drastické dietě.

Chápu dobře, že pod pojem body contouring spadají různé zákroky včetně těch rozsáhlejších?

Ano, může to zahrnovat i operaci prsou nebo odstranění přebytečné kůže na břiše – abdominoplastiku. Můžeme rovněž upravit valy pažní, valy stehenní, provést liposukci a pak ještě třeba high definition liposukci.

V jakém cenovém rozmezí se u body contouringu pohybujeme?

Je těžké to stručně okomentovat, protože záleží na tom, kolik je těch výkonů, v jakém rozsahu se dělají, jak dlouho to bude trvat, protože i provoz sálu něco stojí. Může jít o několik desítek tisíc, ale pokud bude například použit nějaký speciální implantát na míru, můžeme se dostat na sto až dvě stě tisíc korun.

Šli byste na nějaký zákrok plastické chirurgie? Ano, už jsem byl/a

Ano, zvažuju to

Jedině na něco menšího

Ne

Komplikace se mohou objevit vždy

Zejména na sociálních sítích se můžeme setkat s propagací zahraničních, například tureckých klinik plastické chirurgie, na které jezdí i některé české celebrity. Jezdí tam lidé kvůli ceně a musíte někdy řešit následky takových zákroků?

Vůbec nechci říkat, že jsou turečtí chirurgové lepší nebo horší. Samozřejmě, setkáváme se s komplikacemi, ale ty hrozí vždycky – pokud chirurg udělá třeba sto operací, komplikace se objeví. Nic není stoprocentní, pracujeme s tělem, které může reagovat různým způsobem. Říká se, že pokud má nějaký chirurg nula procent komplikací, znamená to, že vůbec neoperuje.

Cena nemusí nakonec hrát až takovou roli, když si člověk připočítá letenky nebo platby za ubytování. Velkou roli hraje prezentace tamních klinik. Ale na druhou stranu, mnozí jiní klienti přijíždějí ze zahraničí k nám a děje se tak i kvůli ceně.

U každého zahraničního zákroku je nevýhodou, že se pak případně komplikace řeší jinde než tam, kde proběhla operace.

Chtěl jsem něco akutního

Vždycky jste se chtěl věnovat medicíně a v ní tomuto oboru?

Já jsem se k tomu dostával postupně. Například na gymnáziu mě bavila latina. Pak jsem se přihlásil na medicínu, kde mě zase víc bavily různé akutní věci. Nedovedl jsem si představit, že by ze mě byl praktik nebo internista, kde léčba často spočívá v různé medikaci. Rozhodoval jsem se mezi anestezií a chirurgií.

V rámci stáží po různých chirurgických odbornostech jsem se dostal i na stáž na plastickou chirurgii, kde mě fascinovala její komplexita a co všechno je v tomto oboru možné. Je škoda, když se to zjednodušuje na to, že plastická chirurgie rovná se zvětšení prsou.

Lidé mají o vašem oboru zkreslené představy, spojují si ho pouze s úpravami vzhledu. Můžete je vyvést z omylu?

MUDr. Marek Kubík Autor: Esthé

Občas mě zamrzí, že část veřejnosti – ale někdy i zdravotníci – nahlíží na plastickou chirurgii s určitým despektem, bere ji jako obor, kde se nic zásadního pro zdraví neřeší, jen zde lidé utrácejí spoustu peněz za zvětšování prsou nebo rtů.

Přitom sem patří velké množství různých zákroků od vyříznutí znaménka až po několikahodinové mikrochirurgické zákroky. Plastická chirurgie se podílí na řešení popálenin, úrazů zejména ruky, řešení nádorů kůže, svalů, kostí, defektů celkově a jejich rekonstrukce.





I ryze estetická chirurgie má pro mnoho pacientů zásadní význam, pomáhá zvýšit jejich sebevědomí a řeší problémy vyplývající z dlouhodobé nespokojenosti lidí s vlastním tělem. Psychické zdraví z určitého pohledu může být stejně důležité jako fyzické.

Jaké jsou vaše další plány v oboru?

Nadále bych chtěl částečně působit v nemocnici, kde je spektrum výkonů jiné. Navíc medicína v nemocnici a medicína v privátní sféře na plastické klinice mohou dávat každé trochu jiné uspokojení, a navzájem se přitom doplňovat.

Na klinice plastické chirurgie se chci zaměřovat na body contouring a využívat případné nové postupy v úpravě těla, které se tu zatím nedělají. Metody samy se ani nemusí měnit, ale často je možné je začít díky novým přístrojům dělat ještě bezpečněji, a přitom s větším efektem.