Víc než polovina našich bolestí je psychosomatického původu, říká fyzioterapeut

Naučte se vnímat pocity během dne

Můžu jako laik poznat, že moje problémy jsou psychosomatické? Podle čeho?

Každý může sledovat, jak se rytmus života a dne, situace s přáteli, na pracovišti nebo rodinnými příslušníky projevuje na jeho únavě, svalovém napětí, vzniku různých obtíží nebo bolesti v těle. Vnímejte pokles nálady. Vnímejte úroveň své radosti v čase, během dne. To jsou časté příznaky psychosomatických obtíží a každý se může učit je vnímat.

Jakmile si začneme uvědomovat sami sebe, začneme vnímat své pocity, to jak se cítíme v určitých situacích, můžeme postupně vysledovat, co je to, co nám ubližuje. Co způsobuje napětí v našem těle, co je spouštěč stresu.





Doporučujete, aby lidi vnímali své pocity, zní to jednoduše. Ale pro spoustu z nás je to obtížné, protože buď pořád spěcháme, nemáme čas, nebo to prostě neumíme. Jak s tím začít, jak se to naučit?

Máte pravdu, že ne vždy a ne pro každého je vnímání vlastních pocitů snadné. Někdy si pacienti stojí za svým, tvrdí, že jsou v pohodě, ale z řeči jejich těla, stažení svalů a blokád je znát něco jiného. A až poté, co se jich ptám cíleně, nebo až na několikáté návštěvě se dostaneme k tomu, že jsou schopní o sobě začít víc mluvit. A své pocity zavnímat a dát je najevo. Je to často poté, co se přesvědčí, že moje léčba funguje. Souvisí to s tím, jak jsme byli vychovaní.

To je ze stresu, tvrdí někdy lékaři

Takže nás to měli naučit rodiče?

To, jak jsme schopni vnímat své pocity, úzce souvisí s prostředím, ze kterého pocházíme. Ten, kdo vyrostl v rodině a prostředí, kde o sobě mohl mluvit, kde mohl dávat najevo cokoliv, kde cítil zájem a přijetí, dokáže své pocity vnímat a sdílet lépe.

Ten, kdo vyrostl v prostředí, kde se o pocitech příliš nemluvilo, kde byl hlavní důraz kladen na výkon, kde nebyla snaha o přijetí, ale kde zněla hlavně hodnocení, zlehčování pocitů, zákazy a příkazy, se naučil své pocity nevnímat. Zakrývat je sám před sebou a využívat obranné mechanismy jako například izolaci a uzavření před něčím, co cítí a co je mu případně nepříjemné.

Umí to, že potíže jsou psychosomatického původu, rozlišit praktici nebo specialisté a nasměrovat pacienta na jiné řešení, než jakým jsou jen pilulky?

Podle toho, co mi říkají mí pacienti, se řeč sveze vždy k pilulkám nebo k obecnému konstatování, že je to ze stresu . Ale nikdo už nejde do podstaty věci. Také je pravda, že člověk sám, pokud není v pohodě, musí sám chtít aktivně své psychosomatické potíže řešit. Musí mít tu vůli a chuť.

Myslím si, že v naprosté většině toho lékaři schopni nejsou – kromě těch, kteří se tím zabývají ve své specializaci. Znám případy, kdy to i odmítají, nepřipouští takovou možnost. Důvodem může být jejich osobní problém s tímto tématem nebo jenom nezájem, nedostatek času na pacienta. Protože ruku na srdce, napsat recept nebo doporučení je časově míň náročné než s pacientem řešit jeho život a to, jak se v něm cítí.

Tělo řídí emoční část mozku

Jak vznikají potíže psychosomatického původu

Mechanismus je velmi snadný. Nade vším řízením našeho těla vládne emoční část mozku, která je spojena s emocemi a pamětí. Pokud v ní jsou vzpomínky a emoce negativní, má tato část mozku vliv na spolupráci center, které regulují a řídí svalovou spolupráci. A tato centra jednu svalovou skupinu v těle dokážou vyřadit z pohybu člověka a druhou svalovou skupinu v těle naopak přetěžují.

Představte si například, že ochabnou svaly, které rovnají páteř, zároveň se automaticky oslabují svaly, které drží ve správné pozici rameno nebo kyčelní kloub. Vznik této globální svalové nerovnováhy má vliv na změny tvaru páteře i její dynamiku. Přetěžují se některá místa a jsou náchylná na bolest.

Dá se říci, jak časté jsou různé bolesti psychosomatického původu?

Mám za to, že je to víc než polovina, i když se tyto bolesti a obtíže tak na první pohled netváří. Je potřeba, abychom psychickou odolnost nezaměňovali za odolnost fyzickou a byli ochotni měnit svůj pohled na situace a na svět. Pak je možné, aby se nám obtíže vyhýbaly.

V dnešní době, kdy je tlak na člověka ze všech stran a člověk není naučen jej zvládat, je to stále častější téma.

I fyzioterapie může přinést úlevu hned

Jak přesvědčit někoho, že má absolvovat fyzioterapii, která mu úlevu nejspíše nepřinese hned, ale až za dlouhou dobu. Na rozdíl od pilulek?

Právě tím, že mnohdy u mě je výsledek patrný hned. Velmi rychle. A také tím, že pokud já jsem schopen z těla pacienta poznat jeho nejvýraznější psychická témata, které ho trápí, a pacient sám s nimi chce zacházet, má to velmi hluboký dosah na úlevu od psychické bolesti.

Člověk se cítí lehčí po těle a žije se mu víc klidně. Ale samozřejmě, práce s psychikou je někdy na dlouhé měsíce. Ovšem práce s psychikou, tedy se vztahem k sobě samému, by měla být jistou součástí života každého z nás. Pak nejsme a nechováme se jako oběti, ale jsme strůjci svého žití.

A na rozdíl od pilulek, které mají velice krátkodobý efekt, často jen několik hodin, má změna pohledu na sebe a na okolní svět a jeho vnímání, dlouhodobý efekt. Pomáhá řešit prapůvod bolesti, její příčinu, ne jenom důsledek.

Ženy si škodí, když chtějí všem vyhovět

Co tedy má dělat člověk, kterému jeho praktik řekne, že ho třeba záda bolí „ze stresu“ a doporučí mu zvolnit, aniž by přidal nějakou praktickou radu nebo doporučení. Představuji si třeba ženu ve věku 45 let, která mě ještě relativně malé děti, ale už také stárnoucí rodiče, přičemž ti všichni vyžadují její pomoc a pozornost, plus zaměstnání a domácnost. Co může dělat a kam se případně má obrátit?

Pro začátek bych se zamyslel nad tím, zda vše co dělám, musím opravdu dělat já sám. Ženy mají v sobě často představu, že se mají o vše postarat, což je sice pěkné, ale neskutečně vyčerpávající. Chtějí být dokonalé maminky, manželky, ženy, chtějí mít dokonalou naklizenou domácnost, chtějí v práci něco dokázat, všem vyhovět. Vypadat bezchybně.

A nakládají si pak na sebe víc, než jsou schopné unést. To v mnoha případech vede k tomu, že si o pomoc neřeknou, neumí to nebo mají pocit, že když by to udělaly, nebudou dost dobré. Pak se často stává, že například uklízí po svých už velkých dětech, starají se o to, aby měly vše do školy, místo toho, aby tu odpovědnost nechali na nich, řeší technické věci kolem domu nebo auta za manžela, v zaměstnání dělají práci za kolegy, protože nedokáží říct ne .

Svým pacientkám v podobné situaci doporučuji přehodnotit, zda skutečně musí tohle všechno dělat za ostatní. Jde mi o to, aby si uvědomily, že jejich hodnota nezávisí na jejich výkonu. Že když nebudou mít doma dokonale uklizeno, ony budou pořád dokonalé. Že říct si o pomoc, není nic špatného a ani to jejich hodnotu nijak nesnižuje.

Samozřejmě mínění o sobě si v sobě neseme už od dětství. Ženy, které se jako malé holčičky snažily zavděčit svým rodičům a které pocházejí z rodin, kde se hodnotil hlavně výkon, jedničky ve škole, kde dostávaly lásku za dobré výsledky, to budou mít těžší a změna nastavení bude chtít nějakou práci na sobě.

Ale jde to a já mám radost, že téměř každý den mohu vidět v ordinaci výsledky, kdy se z vyčerpané maminky s bolestí zad nebo s migrénou stává opět veselá žena bez bolestí. Je to pro ženy často krásná a úlevná cesta.

Sebevědomý člověk se nehrbí

Co si mám představit pod syndromem sevřeného hrudníku, který někdy zmiňujete, a co se s tím dá dělat?

Jde o stav, kdy je páteř nahrbena, ramena stažena dopředu. Někdy se v tom obrazu objevuje vpadlá hrudní kost směrem do hrudí dutiny. Toto držení je vytvořeno chybným zapojením svalů, které stabilizují a rovnají páteř. Pro tento případ používám efektivní cviky na zapojení stabilizačních trupových svalů. Často je ale přítomna psychosomatická složka, která má na toto stažené držení velký vliv.

Nakonec všichni víme, jak, když nám není dobře, nevěříme si nebo máme strach, máme sklon se schoulit. Sebevědomého člověka často poznáme už podle držení těla, je narovnaný, jde zpříma a podobně. Pokud tedy pominu část fyzickou a bavíme se pouze o části psychické, jde o zlepšení sebevnímání daného člověka a jedná se opět o komplexní léčebný postup.

Chápu, že bolesti zad nebo zažívací potíže bývají psychosomatického původu, ale jak může fyzioterapie řešit například bolestivou menstruaci či neplodnost?

Jde o uvolnění tkání, páteře, které potom lépe fungují. Uvolněná páteř má pozitivní vliv na ženské orgány. Pokud je žena v napětí, má stažená různá místa na těle včetně reprodukčních orgánů. Ty mohou být potom hůře prokrvené a to má samozřejmě vliv na jejich funkci.

Nehledě na to, že při stresu se vyplavují hormony a ty mohou mít opět za následek nefunkčnost orgánů, stažení břišních svalů a svalů zad. A samozřejmě tato celá oblast souvisí se vztahem ženy k sobě, proto její lepší vztah k sobě má vliv na zlepšený hormonální cyklus, na svalové napětí, snazší a nebolestivý průběh menstruace a v neposlední řadě v možnosti otěhotnět. Proto je nezbytná součást procesu otěhotnění právě psychická odolnost a pěkný vztah k sobě. Potom se právě mění i hladiny a množství různých hormonů, které nám pomáhají.

Bolest už se nikdy nemusí vrátit

Lidé by třeba i šli na rehabilitaci nebo fyzioterapii, ale bojí se, že je to drahé. Proč se jim vyplatí do toho investovat?

Investice do kvalitní fyzioterapie se dle mého názoru vyplatí vždy. Dám jednoduchý příklad proč.

Pokud mám dnes problém, můžu ho samozřejmě řešit lékem na bolest za 150 korun. Řešení je to ale krátkodobé a protože neřeší příčinu bolesti, ale pouze její důsledek. Je velice pravděpodobné, že za měsíc půjdu koupit další balení léků a potom další a další. Pak se navíc může stát, že běžné léky mi už nebudou stačit a skončím na infuzích, operaci a v pracovní neschopnosti. A z levného řešení za 150 korun se dostanu někam, kde mě to může stát i desetitisíce.

A nebo si vyberu druhou cestu a investuji do kvalitní fyzioterapie. Během několika návštěv se naučím, jak se správně hýbat a jak dýchat, abych své tělo nepřetěžoval, naučím se, na co si dát pozor, a co cvičit, aby mé tělo správně fungovalo a nebolelo. Vyřeším příčinu bolesti, vyhnu se infuzím, operaci. A pokud budu o své tělo dál pečovat a udržovat určité pohybové návyky, bolest už se nikdy nemusí vrátit a já mohu žít plnohodnotný život bez omezení.