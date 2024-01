Vybrat IVF kliniku je těžké. Lékaři by se s vámi měli sejít a až pak nabízet léčbu

Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti a redaktorka Vitalia.cz shrnují několik aspektů, které by si klienti IVF klinik měli pohlídat.

Reprodukční kliniky totiž zpravidla mají výbornou marketingovou kampaň a informace nabízí na moderních webových stránkách, o jejich kvalitě ale nic nevypovídají. „Úspěšnost kliniky se neposuzuje lehce. Důležitým ukazatelem je počet léčených pacientů a počet narozených dětí – čím jich je víc, tím více dobrých specialistů tam pracuje, a klinika má pak lepší výsledky,“ říká Štěpán Machač, předseda Sekce asistované reprodukce a vedoucí lékař jedné z olomouckých IVF klinik. Sám rovněž několik klinik spoluvlastní.

Hlavně reference od ostatních

Jenže takové informace zatím nejsou veřejné, a tak fungují méně či více ověřené recenze či doporučení rodin, které si IVF již prošly či procházejí, nebo ambulantních gynekologů. „Ti ví, z jakých zařízení si jejich pacientky odnesly dobrou zkušenost, komu důvěřovaly. Ostatním ženám tak mohou poskytnout užitečné reference,“ doplňuje Pavel Otevřel, vedoucí lékař jedné z klinik a také vědecký sekretář Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti.





Párům, které váhají s výběrem reprodukční kliniky, napoví osobní návštěva a pohovor se specialisty přímo na místě – úvodní konzultace je navíc většinou zdarma. „Rozhodně bych se snažil vyvarovat klinik, které párům nabízí ceníky a různé balíčky ještě předtím, než zájemce vyzpovídají. Páry by měly zdravotnická zařízení vždy osobně navštívit, s lékaři probrat své problémy a pobavit se o možných způsobech řešení,“ vysvětluje Pavel Otevřel.

Od věci není ani to, při vážném zájmu, požádat kliniku předem o náhled smluv a všech dokumentů, které pár má před zahájením léčby podepisovat. Ty si pak v klidu, třeba doma, prostudovat a zvážit, jaké dopady jejich podepsání bude mít. S ohledem na to, kolik může početí dítěte stát, se může vyplatit dokumenty předem nechat posoudit specialistou na zdravotnické právo s tím, že klinice je možné před jejich podpisem navrhnout změny. Dodejme ale, že někdy na ně nemá zdravotnické prostředí kvůli legislativě prostor.

Při výběru reprodukční kliniky by si měly páry zjistit, jestli se v ní mohou v případě urgentních problémů obrátit na specialisty 24 hodin denně sedm dní v týdnu. „Každá kvalitní klinika by měla mít pro pacienty k dispozici horkou linku, která funguje nepřetržitě. Pokud mají pacientky bolesti nebo například krvácí, je velmi důležité, aby své potíže ihned konzultovaly s odborníky,“ podotýká Štěpán Machač.





Důležitým kritériem výběru kliniky je také možnost absolvovat plánovaný léčebný zákrok kterýkoli den v týdnu. Kliniky by měly poskytovat i další služby. „V případě potřeby by měly zajistit například genetické nebo urologické vyšetření. Důležitá je i spolupráce s ostatními specialisty, ať už se jedná o centra pro léčbu endometriózy, nebo o psychology,“ dodává Pavel Otevřel.

Odborníci na asistovanou reprodukci by měli pacienty vždy upozornit na to, že ani moderní medicína nedokáže zázraky a neumí zvýšit kvalitu pohlavních buněk. Úspěšnost asistované reprodukce proto nikdy nemůže být stoprocentní. „Pohlavní buňky dokážeme vybírat a spojovat, ale neumíme zvyšovat jejich kvalitu. Pokud k nám přijdou dva nemocní lidé a my spojíme jejich spermie a vajíčka, nikdy ‚neuděláme‘ lepší embryo než to, které by vzniklo přirozenou cestou,“ vysvětluje Štěpán Machač.