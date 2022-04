Jahodárna Vraňany otevírá vlastní prodejnu a bistro

Nová prodejna Farmy Hanč

Jahodárna Vraňany pod hlavičkou Farma Hanč otevírá obchod s prodejem tisíců druhů farmářských produktů. Unikátní moderní obchodní centrum nabídne svým zákazníkům, jak informovala partnerka zakladatele farmy Dagmar Hančová, zhruba 4000 položek ovoce, zeleniny a zpracovaných výrobků z vlastní produkce a od dalších rodinných farem, to vše na prodejní ploše 1500 čtverečních metrů.

Součástí prodejny bude také bistro, které návštěvníkům nabídne kultovní gastronomické produkty, mimo jiné čerstvé jahody se šlehačkou nebo jahodový koktejl. To ale až poté, co dozrají první letošní jahody, které by měly být k dispozici zhruba v polovině května. Vzhledem k chladnému počasí bude totiž letos začátek sklizně čerstvých jahod o něco opožděn.

Zahájení prodeje ve Vraňanech

Ti, kdo se v poslední dubnový den do Vraňan vypraví, ale tak úplně o jahody nepřijdou. V nabídce bistra bude totiž jogurtová jahodová zmrzlina z různých odrůd jahodníků, domácí koláče nebo ovocné mošty. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno slámohřiště, pro všechny možnost zasadit si vlastní květiny nebo jahodníky a vzhledem k termínu dojde také na tradici pálení čarodějnic.

V prodejně pak bude možné nakoupit množství potravin a nápojů, které nejen z hlediska nabídky produktů z jahod v takové koncentraci na území naší země jen těžko najdete. Kromě pochutin a pochoutek z jahod, jako jsou různé marmelády, džemy, sirupy, zavařeniny, jde například o sušené ovoce, ovocné směsi a další produkty, a zákazníci si mohou také zakoupit například jahodové víno.

Bistro brzy nabídne i jahody se šlehačkou a jahodový koktejl

Patrně největším „hitem“ bistra ale budou již zmiňované čerstvé jahody se šlehačkou a jahodový koktejl, jehož prodejem byl v minulosti vyhlášený již zrušený Automat Koruna v dolní části Václavského náměstí. V současné době se s tímto osvěžujícím a zdravým nápojem v ČR téměř nelze setkat, a pokud ano, tak pouze jako se sezónním produktem.





Vzhledem k tomu, že Vraňany Farma Hanč počítá i pro letošní rok s nabídkou čerstvých jahod po dobu osmi měsíců v roce, v tomto případě rozhodně o sezónní produkt nepůjde.

Zemědělství s přidanou hodnotou

Samotná budova prodejny, která vznikla kombinací požadavků manželů Hančových a invence architekta Jana Lapčíka, je mimochodem po všech stránkách unikátní dřevostavbou s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Jde o jednopodlažní objekt s plochou zelenou střechou, na který navazují dva domy se sedlovými střechami spojenými s prodejnou, kde se nachází multifunkční prostor pro pořádání workshopů a přednášek a administrativní zázemí farmy. Poslední částí je skleník, který rozšiřuje a doplňuje prodejní plochy.

Ovocnářsko-zelinářské farmářské obchodní centrum je přitom jedním z mála příkladů na území naší země, který v praxi potvrzuje, že je v našem zemědělství možné vytvářet k primární zemědělské surovině (v tomto případě k jahodám) velmi vysokou přidanou hodnotu, která tak zůstává u pěstitelů a umožňuje jim nezávislost na cenách, které zemědělcům nabízejí zpracovatelé zemědělských komodit.

Finalizace zemědělských produktů a jejich přímý prodej také samozřejmě umožňuje stálý kontakt se zákazníky a jejich podněty, které mohou farmáři využít pro svůj další rozvoj. Již v současné době vznikají v péči rodiny Hančových budoucí ovocné sady, aktuálně jde o meruňky a švestky. Nedílnou součástí již stávajícího hospodářství je kromě jahod pěstovaných na ploše 40 hektarů také produkce brambor, dýní, cibule nebo okurek nakládaček, přičemž součet pěstebních ploch je neuvěřitelných 320 hektarů. Nyní se k rozsáhlé ovocnářské a zelinářské produkci přidává i mimořádně rozsáhlá plocha pro její prodej a s ní spojenou gastronomií.