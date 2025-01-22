Lékaři budou radit seniorům, kteří berou pět a více léků, jestli jim jejich kombinace neškodí

Někomu spolu s věkem přibývají také chronické nemoci a s nimi i užívané léky. Ačkoliv by každý lékař, jenž předepisuje další pilulky, měl přihlížet k tomu, které léky již pacient užívá, stále se stává, že pacienti berou nevhodné kombinace.
U pacientů ve vyšším věku s narůstajícím počtem chorob a při užívání množství léků mohou jejich nežádoucí interakce, tedy vzájemné působení, negativně ovlivnit zdravotní stav nemocného, vysvětluje Božena Jurašková, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti.
Za pozornost stojí zejména užívání pěti a více léků.
Tím ale neříkám, že pacienti tolik léčiv nepotřebují. Někdy to skutečně dopadne tak, že odchází s osmi léky, protože mají více než deset diagnóz, dodává lékařka, jež působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Nevhodnost medikace ale nemusí pramenit jen z počtu léků, ale také z vyššího věku, kdy organismus funguje jinak a má za sebou už celou řadu změn zhoršujících třeba činnost vnitřních orgánů.
Když je lék zbytný
I proto je dobré vědět, že od 1. ledna 2025 se rozšířily možnosti, kde se o kombinaci užívaných léčiv bezplatně poradit a získat doporučení, jak ji konkrétně změnit. Zdravotní pojišťovny nově některým pacientům hradí lékové poradenství u geriatrů, tedy lékařů, kteří řeší nemoci seniorů nad 65 let i to, jak předcházet nežádoucím projevům vysokého věku.
Jak uvádí vyhláška se seznamem hrazených výkonů, nová služba spočívá ve zhodnocení a případné úpravě medikace. Je určena geriatrickým pacientům s několika souběžnými chorobami, kteří pravidelně užívají pět a více léků a u nichž existuje významné riziko, nebo dokonce již projevy
nežádoucích událostí spojených s farmakoterapií.
U takových pacientů je třeba vypíchnout, co je pro ně při užívání léků žádoucí, jaký lék je zbytný a jaký nezbytný, protože tím můžeme výrazně pomoci zlepšit jejich zdravotní stav i snížit riziko geriatrických syndromů, mezi které patří závratě, pády, snížená pohyblivost, dehydratace nebo podvýživa, vysvětluje Božena Jurašková.
Snížení medikace je často, a neříkám vždy, cestou k tomu, aby se zdravotní stav seniora nezhoršoval, nebo naopak aby se výrazně zlepšil, dodává.
Rizika užívání
mnoha léků současně u geriatrických pacientů
- Lékové interakce: Některé léky mohou vzájemně reagovat a způsobit nežádoucí účinky nebo snížit účinnost jednoho či více léků.
- Zvýšené riziko vedlejších účinků: Starší organismus je citlivější na vedlejší účinky léků, jako jsou závratě, únava, zmatenost nebo problémy s ledvinami a játry.
- Komplikovaná správa léků: Užívání mnoha léků může být matoucí a vést k chybám, jako je zapomenutí dávky nebo naopak její nadbytečné užití.
- Zbytečná medikace: Některé léky mohou být předepsány na dočasný stav, ale zůstanou v užívání zbytečně dlouho, i když už nejsou potřebné.
Lékaři poradí až osmkrát ročně
Podle vyhlášky má zhodnocení užívání léčiv u geriatra trvat zhruba půlhodinu. Na pojišťovnu takových konzultací může být ze strany lékaře na jednoho pacienta vyúčtováno maximálně osm za rok.
Pojišťovnou hrazené poradenství lékaři nesmí dělat na dálku nebo bez seniora. Nepůjde tedy třeba v případě, kdy by místo seniora chtěl řešit užívání jeho léků příbuzný či opatrovník.
Abychom mohli lékovou revizi provést, potřebujeme, aby pacient přišel s komplexní dokumentací, včetně přehledu užívaných léků a doplňků stravy, a my jsme si ho kompletně vyšetřili, upozorňuje geriatrička. Jiný způsob podle ní nese nebezpečí, že změna v užívání spíše ublíží, než aby pomohla.
Cílem lékaře je vytipovat riziková léčiva. Tedy taková, která jsou v kombinaci všech užívaných zbytná, duplicitní, neúčinná či ve stáří potenciálně nevhodná, vedoucí k nežádoucímu účinku nebo s úzkým terapeutickým oknem, což je tenká hranice mezi dávkou, která léčí, a dávkou, která již je pro organismus nebezpečná.
Co mohou pacienti a pečující udělat, aby užívání léků bylo bezpečné
- Vést přehled o všech lécích včetně těch volně prodejných a doplňků stravy včetně dávkování a času užívání – noste jej s sebou na každou lékařskou kontrolu
- Pravidelně konzultovat užívání s lékařem – požádejte o vysvětlení, když máte pochybnosti, při předepisování nového léku se ptejte, zda může ovlivnit ostatní již užívané
- Dodržovat lékový režim – správné dávkování, včas, bez konzultace s lékařem neměnit dávkování
- Pozorovat vedlejší účinky – nové problémy (např. zmatenost, závratě, ospalost nebo potíže s pohybem) konzultujte s geriatrem
Geriatr při hodnocení medikace také může určit léky, které mají pro pacienta přínos, ale zatím mu je nikdo nepředepsal. Pokud takový existuje, může jej rovnou pacientovi napsat. Nebo jeho předepsání doporučit praktickému lékaři či ambulantnímu specialistovi.
Božena Jurašková upozorňuje, že ač vyhláška takovou možnost dává, ona sama léky v rámci konzultace nepředepisuje ani neškrtá. Výjimkou jsou jen pacienti v její péči. Výsledkem revize proto bude především písemné doporučení, které pacient předá svým lékařům.
Případné změny telefonicky konzultuji s indikujícím lékařem, abych se dozvěděla, proč lék ordinoval. Bez této znalosti není doporučení z mé strany možné, dodává lékařka s tím, že není výjimkou, kdy situaci konzultuje také s klinickými farmaceuty, kteří působí v nemocnicích.
Nová úhrada podle Boženy Juraškové přináší výrazný posun. Revize léčiv bude dostupná širšímu počtu pacientů, protože si o ni může požádat i senior, jenž u žádného geriatra registrovaný není.
Mám v poradně i takové, kteří jsou u mě kvůli revizi léčby dvakrát nebo třikrát a já je poté předávám zpět do péče jejich praktického lékaře. Důvod pro to, abychom praktickým lékařům přebírali pacienty, není, protože sloužíme i jako odborní konzultanti, popisuje Božena Jurašková s tím, že rozsah geriatrie je mnohem širší, než si odborná i laická veřejnost mnohdy myslí.
Mapu geriatrických pracovišť najdete na edukačním webu Najdisigeriatra.cz.
Odborná spolupráce:
Prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti, lékařka III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde se s ní pacienti mimo jiné setkají v Geriatrické poradně, poradně pro poruchu paměti a poruchu výživy.