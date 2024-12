Rok 2025 ve zdravotnictví: mění se vracení doplatků za léky, ordinace možná dostanou pokutu za poplatky

Zdravotní pojišťovny už nebudou lidem vracet nadlimitní výdaje za léky na předpis. Od 1. ledna se totiž mění příslušná legislativa – lidé rovnou zaplatí jen tolik, aby se do limitu vešli. Lékárníci tak po nich další započitatelné poplatky nebudou až do konce roku 2025 chtít.

Na možné pokutování gynekologů, fyzioterapeutů a dalších zdravotníků za nelegální výběr poplatků si pacienti počkají o poznání déle. Potřebné zákony ještě nejsou schválené, a ačkoliv Ministerstvo zdravotnictví počítá s účinností od 1. července 2025, ministr Vlastimil Válek už připustil, že to může být až 1. ledna 2026. Změna umožní krajským úřadům a pražskému magistrátu reagovat na stížnosti pacientů týkající se poplatků ve zdravotnictví uloženou pokutou až jeden milion korun.

Níže se podívejte na příklady změn, které přináší rok 2025.

Konec nadlimitních doplatků za léky

Velká, ale z počátku nenápadná změna čeká pacienty od ledna, respektive od doby, kdy přesáhnou limit pro započitatelné doplatky na léky.





Nově už přeplatky nebudou vracet zdravotní pojišťovny, ale pacientům zůstanou rovnou v kapse při vyzvednutí léku (více o změně čtěte zde).

Evidence započitatelných doplatků totiž v roce 2025 přechází z pojišťoven na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten je propojil se systémem eRecept, a tak každý lékárník hned online uvidí, zda pacient, který si k němu přišel vyzvednou recept, nemá již vyčerpaný doplatkový limit. Pokud ano, další započitatelné doplatky v lékárně nezaplatí. Lékárník je totiž dostane od pojišťovny.

Připomeňme, že tato změna se vztahuje jen k doplatkům započitatelným, nikoliv všem. A pacient je přestává hradit až po dosažení limitu. Doplatky se vztahují nejčastěji na léky na recept. Naopak třeba volně prodejné léky se do limitu nezapočítávají. Co v lékárně zaplatíte i po změně, si přečtěte zde.

Limity na doplatky za léky 5000 Kč – limit pro pojištěnce ve věku 19 až 64 let

1000 Kč – pro děti a dospívající do 18 let, seniory od 65 do 69 let

500 Kč – pro seniory starší 70 let, pro lidi s invaliditou druhého a třetího stupně

Více jednodenní péče v nemocnicích

Od ledna začne platit novelizovaná vyhláška, která určuje pravidla pro úhradu péče ze strany zdravotních pojišťoven. Pro rok 2025 přinese rozšíření péče z ranku takzvané jednodenní. Tedy takové, kdy pacient po operaci vedené malým řezem odchází z nemocnice do 24 hodin domů, kde jej čeká doléčování.

Jednodenní péče je hrazena za každou jednotlivou operaci. Dosud úhradová vyhláška znala 48 typů ošetření v režimu jednodenní péče, po Novém roce to bude již 69. Ve vyhlášce se částečně rozšiřují chirurgické výkony, přibyly některé ortopedické a ORL výkony. Rozšiřuje se zejména kardiologie, což je sice interní obor, ale dělají se v něm invazivní zákroky, uvedl na konci prosince pro ČRo Radiožurnál předseda Asociace poskytovatelů jednodenní péče Dalibor Štambera.

U kardiologie se nový princip úhrad týká zejména implantací kardiostimulátorů, defibrilátorů nebo angioplastik a dalších jednodušších kardiologických výkonů.

Změny v bonusech na prevenci

Novinkou v příspěvcích z fondu prevence pro rok 2025 je příspěvek pro děti-pojištěnce VZP s rozštěpem patra nebo u ZPŠ příspěvek, který lze čerpat na nákladnou terapii na křesle, jež má stimulovat svaly pánevního dna a tím přispívat mimo jiné ke zmírnění inkontinence.

Nejvíce asi budou čtenáře zajímat změny v příspěvcích na sport a sportovní kroužky. U VZP se tento příspěvek sloučí s tím na dentální hygienu a u dětí i dospělých se sníží. ZPŠ naopak příspěvek navyšuje a umožní jej čerpat i na saunu a plavání. VoZP navyšuje příspěvek na plavání. U OZP budou mít pojištěnci možnost využít nového kupónu na sport dětí ve věku od šesti do 14 let.

Nové screeningy v testovacím provozu

Od ledna budou postupně přibývat ordinace praktických lékařů, které budou vystavovat žádanky na ultrazvuk v rámci prevence prasknutí aorty. Tato pilotní část screeningu je určena zatím jen mužům od 65 do 67 let a poběží pět let. Cílem je najít ty, kteří mají výduť aorty, a léčit je dříve, než tato tepna praskne, protože to většinou vede k úmrtí pacienta.

Druhým novým plošným preventivním programem bude ten zaměřený na tři typy nádorů kůže – melanom, bazaliom, spinaliom. Program začne ve zkušebním režimu fungovat v prvním pololetí. Bude určený registrujícím pacientům nasmlouvaných praktických lékařů. Podmínkou je věk nad 50 let a světlý fototyp pleti.

Prevence spočívá v použití aplikace v mobilu. Zdravotní sestřička si vytipuje místa, která s ní nafotí a počká na výsledek vyhodnocovaný umělou inteligencí. V případě pochybností odešle pacienta do jednoho ze zapojených dermatologických center.

Registr dárců krve

Ústav zdravotnických informací a statistiky od ledna plánuje spustit neveřejný registr dárců krve a krevních buněk včetně plazmy. Nahlížet do něj budou moci jen pracovníci v místech, kam chodí lidé na odběry krve a krevních složek.

Podle primáře Miloše Bohoňka je takový registr důležitý a smysluplný, protože díky němu bude možné napříč nemocnicemi sledovat intervaly mezi jednotlivými odběry, které jsou dané vyhláškou o krvi. Tak, aby se jim dárci nemohli vyhýbat cestováním mezi různými zařízeními – transfuzními stanicemi a plazmacentry, říká Miloš Bohoněk, který je ve výboru Společnosti pro transfuzní lékařství a vede Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze v Ústřední vojenské nemocnici.

Například u darování krve jako takové (tedy plné) vyhláška uvádí, že minimální interval mezi dvěma následujícími odběry je osm týdnů. Celkový počet standardních odběrů provedených v průběhu 12 měsíců je u mužů nejvýše pět a u žen čtyři. Tyto intervaly se ale liší u plazmy a u odběrů krevních buněk, jakými jsou třeba červené krvinky nebo krevní destičky.

Zároveň také vznikne registr lidí, kteří jsou trvale vyloučeni z možnosti krev či její složky darovat třeba kvůli prodělání žloutenek B, C či nakažení HIV.

V průběhu roku, nejspíš o prázdninách, dojde také na vznik registru dárkyň vajíček, byť novela, která počítá s jeho zřízením, zatím neprošla parlamentem. Také tento registr má omezit dárcovskou turistiku. Připravovaná novela totiž říká, že žena bude moci za života darovat pohlavní buňky maximálně šestkrát.

Sanitky (někde) v novém

V prvním čtvrtletí začne platit aktualizovaná vyhláška, která sjednotí vzhled sanitek napříč kraji a umožní záchranářům dovybavit se novými typy aut. Upraví také výčet toho, čím mají být sanitky vybaveny.

Vyhláška říká, že sanitky ZZS mají být žluté, přípustná je bílá střecha. Na bocích i zadních dveřích musí mít symboly Modré hvězdy života doplněné reflexní šachovnicí.

Asi největší debata byla o vnějším polepu sanit zdravotnické záchranné služby (ZZS), u kterých Ministerstvo zdravotnictví zvažovalo, že pruhy na bocích vozů budou zeleno-žluté, ve vyhlášce je ale nakonec červeno-žlutá barva, která je na sanitkách v části krajů už nyní.

Ovšem zeleno-žlutá také bude na vozech přítomná, a to ve formě šachovnice na bocích. Zelené také budou nápisy ambulance a zdravotnická záchranná služba na přední části kapoty, vzadu a na bocích. Na předních dveřích bude naopak nápis zdravotnická záchranná služba černý.

Pokuty za nelegální poplatky

Od 1. července by měly mít krajské úřady a pražský magistrát možnost začít pokutovat ordinace, které od pacientů vybírají nelegální poplatky. Které konkrétně jsou za hranou zákona, to ministerstvo vyjmenuje v metodickém pokynu. Jeho vydání na prosincové bilanční tiskové konferenci rezortu slíbila ředitelka odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví Venuše Škampová.

Jde třeba o situace, kdy si lékař nechá zaplatit něco, co mu později uhradí také zdravotní pojišťovna. Nebo kdy bude podmiňovat poplatkem registraci pacienta či bude podmiňovat poskytnutí hrazené péče tím, že si pacient koupí zboží či službu za své. Pokuta bude hrozit lékaři i za to, když si o peníze řekne až dodatečně, nikoliv že pacientovi částku oznámí předem a dá mu vybrat, zda si skutečně něco koupit chce.

Finanční sankce přitom nebudou nízké. Krajské úřady budou moci sáhnout v některých situacích i k částce jednoho milionu korun. Nikoliv pro lékaře, ale pro majitele ordinace, což může být také zdravotník.

Vybírání poplatků na Vitalia.cz pravidelně sledujeme a informujeme o právech a povinnostech pacientů. Sérii textů můžete najít zde.

Změny na pohotovostech

Pohotovosti budou od 1. července financované nikoliv kraji, ale zdravotními pojišťovnami. Bude to také znamenat změny v organizace jejich práce. Nově budou navázané na urgentní příjmy nemocnic. Z toho podle Ministerstva zdravotnictví plyne, že jich postupně ještě 12 přibude.

Změna zákona ovšem nic neříká o tom, že by pohotovosti měly fungovat i přes noc. Nemocnicím ale ukládá povinnost usadit k čekárně nejméně jednu takzvanou triážní sestru. Jejím úkolem bude na základě informací od pacientů určovat, kdo bude s jakou prioritou ošetřen a zda vůbec na pohotovost patří.

Nové legální drogy

Od ledna vstoupí v účinnost novela zákona, která změní trh s legálními drogami. Zavádí totiž kategorii psychomodulačních a nových psychoaktivních látek. To znamená, že kromě alkoholu a nikotinu na trhu výhledově přibudou další legální drogy. Nejspíše kratom a později možná také HHC. To vláda v prosinci zařadila na až dvouletou čekací listinu , což poskytne odborníkům čas na vyhodnocení jeho vlivu na zdraví. Teprve poté se bude rozhodovat, zda jej zařadí také na seznam psychomodulačních látek.

Pro to, aby obě kategorie začaly fungovat v praxi, ale musí být ještě vydané potřebné vyhlášky a změnu zákona musí notifikovat Evropská komise. Zatímco notifikace se stihne na přelomu roku, vyhlášky by dle předpokladu ministerstva měly vyjít až v druhém čtvrtletí roku 2025.

… a pár dalších drobností

Finanční bonus od zdravotních pojišťoven v roce 2025 získá méně malých lékáren, proto některé mohou začít zavírat. Ve kterých městech jsou lékárny na odstřel , čtěte zde.

Finanční bonus od zdravotních pojišťoven v roce 2025 získá méně malých lékáren, proto některé mohou začít zavírat. Ve kterých městech jsou lékárny na odstřel , čtěte zde.

Výrobci a dodavatelé budou muset mít u některých položek dvouměsíční zásoby léků pro případ výpadku, dosud to byl měsíc jeden. Jak také upozornila Česká asociace farmaceutických firem, od ledna 2025 začíná platit v EU nová povinnost pro výrobce léčiv a kosmetiky přispívat na čištění městských odpadních vod. Peníze mají posloužit na modernizaci čističek, které by měly postupně umět zachytit i chemikálie pocházející z léčiv, které se nevstřebají v lidském těle. Na to, aby novou povinnost zavedly, mají členské státy dva a půl roku, takže fakticky lepší stupeň čistění začne platit nejdříve na konci roku 2027.





V březnu se na cestu vydá lékárnický karavan, který bude objíždět města a lékárníci v něm budou nabízet některé preventivní rychlotesty zdarma (podrobnosti najdete v tomto textu). Jízdní řád zatím nebyl ustanoven, až vznikne, budeme vás o jeho zastávkách informovat.

Od července budou muset mít nemocnice povinně ombudsmany pro pacienty. Řada z nich je již má, další si je budou muset zaplatit (více čtěte zde).

V roce 2025 budou pokračovat také přípravy na další vlny digitalizace a elektronizace. Novela zákona o elektronizaci sice už je projednávaná, účinnost má ale až od 1. ledna 2026. Některé změny, které přinese, už se ale pilotně testují. Jde například o zřízení nového pacientského registru, do kterého se povinně propíše, zda je člověk držitelem zbrojního průkazu, či nikoliv (více o této změně čtěte zde), zda nepřišel kvůli svému zdraví o možnost řídit auto (čtěte zde). Na jaře by mělo začít pilotní testování elektronické neschopenky. Velké plány má ministerstvo s EZkartou, kde jsou nyní zatím jen očkování, do budoucna by se ale do ní měly propsat výsledky screeningů, informace o hospitalizacích (propouštěcí zpráva). EZkarta má již nyní funkci elektronického očkovacího průkazu (jsou v něm zanesena ale jen některá očkování) a v ní vepsaný identifikátor pak ve zdravotnictví postupně nahradí rodná čísla. Stále častějším, byť ne jediným způsobem by pak mělo být online objednávání k lékařům a elektronická zdravotní dokumentace.

V roce 2026 pak přijde i změna v úhradách plomb, protože zubní výplně z amalgámu budou muset skončit (více čtěte zde). Zdravotní pojišťovny pak budou moci na příspěvcích na prevenci rozdělit nejspíš až šestinásobek nynějších částek. Lze tedy očekávat, že jejich bonusy zpětně proplácené klientům se mohou výrazně proměnit.