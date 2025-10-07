Lázně nemusí předepsat jen praktik. Takhle probíhá jejich schvalování

Aby mohla zdravotní pojišťovna pacientovi schválit pobyt v lázních, musí mu nejprve ošetřující lékař návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči napsat, a to na základě posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu a zhodnocení přínosů a rizik lázeňské péče.
Následně ošetřující lékař tento návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovně ke schválení – například na smluvně a místně příslušné regionální pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, případně na příslušná pracoviště dalších pojišťoven.
Lázeňská léčebně rehabilitační péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v případě, že jde o nezbytnou součást léčebného procesu. Podmínky úhrady lázní pro děti a dospělé jsou stejné pro všechny zdravotní pojišťovny, uvádí Viktorie Plívová, mluvčí VZP. Jinými slovy, nemá smysl uvažovat o změně pojišťovny v domnění, že jiná by vám toho, co se lázní týče, proplatila více.
Jezdíte do lázní na pojišťovnu?
Jak hodnotí pojišťovna návrh na lázně?
Zdravotní pojišťovna posuzuje návrh na lázeňskou péči (pro děti a dospělé) a jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) a jeho Přílohy č. 5 – Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
V této příloze jsou specifikovány jednotlivé indikace – tzn. nemoci a stavy, při kterých lze poskytnout, respektive hradit z veřejného zdravotního pojištění lázeňskou léčebně rehabilitační péči – délka léčebného pobytu, možnost jeho prodloužení, možnost opakování lázeňské léčby a jeho intervaly.
Co když mi byly lázně zamítnuty?
Pokud zdravotní pojišťovna návrh na lázeňskou péči neschválí, tak odesílá pojištěnci a ošetřujícímu lékaři rozhodnutí se zdůvodněním zamítnutí návrhu. Zároveň také připojí poučení o možnosti podání odvolání do 15 dní od doručení tohoto rozhodnutí zdravotní pojišťovny pojištěnci. Podat odvolání může i pojištěnec. Podá-li odvolání jiná osoba, musí být pojištěncem zplnomocněna.
Pokud vám lékaři návrh odmítají vystavit a poslat na pojišťovnu, můžete u té své požádat rovnou sami. Budete k tomu ale rovněž potřebovat veškerou požadovanou lékařskou dokumentaci.
Za jak dlouho pojišťovna návrh schválí?
Zdravotní pojišťovna se k návrhu na lázeňskou péči vyjádří do 30 dnů od obdržení návrhu, u komplikovanějších případů může být lhůta prodloužena na 60 dnů. Návrh na lázeňskou péči je schválený – co bude dál?
V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči zdravotní pojišťovnou schválen. Možnosti jsou v zásadě dvě:
Jaké lázně mi pojišťovna uhradí?
1. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče
To znamená, že na pojišťovnu budete mít jak léčebné procedury, tak ubytování a stravu. Pokud byste ale například chtěli jednolůžkový pokoj místo standardního dvoulůžkového, budete si muset rozdíl zaplatit ze svého.
Schválený návrh na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči zasílá příslušné regionální pracoviště VZP ČR přímo do lázeňského zařízení uvedeného v návrhu na prvním místě. Pokud tyto lázně mají volný termín, vyrozumí pacienta zasláním takzvaného
předvolání nejpozději do 5 dnů přede dnem určeného nástupu k lázeňskému léčení.
Lázně současně pacienta informují o průběhu lázeňského léčení (kde se bude v lázních hlásit, co je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského léčení vybaven léky, které trvale užívá, připojí také informace o možnostech nadstandardních služeb s výší úhrady).
V případě, že lázně uvedené v návrhu na prvním místě pořadí nemají k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném platností návrhu, jsou povinny celý návrh odeslat do lázeňského zařízení uvedeného na místě druhém – a tak dále až po lázeňské zařízení uvedené jako poslední v pořadí. Pokud by ani lázně uvedené jako poslední v pořadí neměly volné lůžko pro pacienta, mají povinnost odeslat návrh zpět na vysílající regionální pracoviště VZP, které danou situaci bude řešit.
2. Příspěvková lázeňská léčebné rehabilitační péče
U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče zpravidla zasílá příslušná regionální pobočka VZP schválený návrh přímo pacientovi spolu se seznamem lázní a ten si vybírá lázeňské zařízení sám. Pacient si domlouvá nástup přímo s vybraným lázeňským zařízením. U příspěvkové lázeňské péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou.
Kdo může předepsat lázně?
Lázeňskou léčebně rehabilitační péči může předepsat ošetřující lékař. Tím může být všeobecný praktický lékař, ambulantní lékař příslušné odbornosti podle daného onemocnění pacienta (například ortoped, neurolog, onkolog) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci pacienta v nemocnici (ve zdravotnickém zařízení).
Další informace o lázeňské péči naleznete na webu VZP. VZP hradí svým pojištěncům lázeňskou léčebně rehabilitační péči u smluvních lázeňských zařízení – viz přehled.
Co je součástí návrhu na lázeňskou péči?
Návrh musí obsahovat potřebné náležitosti, bez nich nelze návrh odeslat – z návrhu musí být patrné, co pojištěnec požaduje. Je vyžadováno doporučení, lékařská zpráva, důležitá anamnestická data, aktuální zdravotní potíže a onemocnění, výsledky laboratorních a popřípadě dalších vyšetření, jiné informace související s lázeňskou péčí atd.
Doporučení je minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčba. Může být uvedeno přímo v návrhu na lázeňskou péči nebo může být přiloženo jako lékařská zpráva.