Vysoce specializovaná centra mají zlepšit léčbu rakoviny plic. Ministerstvo jich akreditovalo osm

„Chirurgická léčba karcinomu plic je stále základní kámen a je naprosto zásadní, kde tato léčba bude prováděna. Jednoznačně doporučujeme, aby chirurgická léčba byla koncentrovaná do center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, která byla letos v červnu ustanovena Ministerstvem zdravotnictví. Je jich osm, mají naprosto logické geografické členění, velmi plošně a dobře zahrnují celou ČR,“ řekl profesor Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a vedoucí Národního programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku na tiskové konferenci ke Světovému dni rakoviny plic.

„Jde o to, že naší snahou je péči centralizovat, abychom v těchto centrech dosáhli vysokého objemu, protože všude v medicíně je jasné, že s vysokým objemem jsou spojené dobré výsledky. V těchto centrech jsou specializované multidisciplinární týmy – specializovaní chirurgové, koncentrovaná technika, která je dnes složitá a nákladná, a toho tedy lze dosáhnout jedině v těchto centrech,“ dodal s tím, že cesta k centralizaci péče je podle odborníků logická a žádoucí.

Na ustanovení vysoce specializovaných center pneumoonkochirurgické péče se shodly všechny dotčené odborné společnosti – pneumologové, onkologové i chirurgové.





Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče Ministerstvo zdravotnictví udělilo v červnu 2023 statut osmi centrům. Akreditaci mají na pět let. FN Olomouc

FN v Motol

FN Plzeň

FN Hradec Králové

Fakultní Thomayerova nemocnice

Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí n.L

FN Ostrava

FN Brno

Operovat je nyní možné jen asi desetinu pacientů

Cílem centralizace je zvýšení operability karcinomu plic, protože ta je v Česku stále nízká. Pohybuje se okolo 12 procent. Například v Dánsku, kde už byla dříve péče centralizována do čtyř center, se pohybuje až okolo 25 procent, je tedy na dvojnásobné úrovni.

„Neustále vidíme, že řada pacientů není včas identifikována, nejsou odesláni k operaci a propásnou to okno, kdy by mohli být operováni a následně onkologicky léčeni,“ poznamenal Lischke.

Do tří týdnů musí být zahájena léčba

Dané je i časové schéma, které by po stanovení diagnózy mělo být dodrženo. „Od zasedání multidisciplinárního týmu musí být do 21. dne zahájena onkologická či chirurgická léčba. Je to skutečně důležité. Je naše dennodenní realita, že potkáme pacienty, kteří tři měsíce bloudí někde mezi pracovišti, nemají své lékaře a jejich nález není včas léčen. Samozřejmě časový faktor pro rakovinu, kdy její základní charakteristika je růst, je logický,“ řekl Lischke.





Multidisciplinární týmy ve specializovaných centrech jsou složené z plicního lékaře, hrudního chirurga, radiodiagnostika, onkologa a radiačního onkologa. K dispozici jsou ale i další odborníci, mezi které patří například tým nukleární medicíny, patologové, psychologové, rehabilitační tým…

„Je to pro léčbu, komfort, doprovázení pacienta na celé cestě případně až k paliativní léčbě zela zásadní,“ sdělil Lischke.

Autor: Prezentace prof. Roberta Lischke ke Světovému dni rakoviny plic

Miniinvazivní zákroky, které provádějí roboti

Jak už bylo zmíněno, je navíc do center koncentrovaná ta nejlepší technika. Ve FN Motol například operace provádějí i roboti. „Operujeme pouze přes několik portů, kam jsou zavedeny robotické nástroje. Je běžné, že pacienty propouštíme druhý až třetí den po operaci,“ upřesnil profesor Lischke. Miniinvazivní zákroky, ke kterým se lékaři kloní, minimalizují poranění hrudní stěny, poskytují lepší kvalitu života a významně zkracují dobu hospitalizace.

„Jsou to výkony, které mají naprosto srovnatelnou onkologickou radikalitu s otevřenými výkony. Pacienti se dostávají k onkologické léčbě včas a v lepším stavu. To je nesmírně důležité,“ uzavřel Lischke.

V ČR v průměru rakovinou plic onemocní každoročně přibližně 6600 lidí a téměř 5400 na ni zemře. Od roku 2022 proto funguje program časného záchytu karcinomu plic, díky němuž je možné nádorové onemocnění odhalit ve fázi, kdy je možné operovat. Je určen lidem mezi 55. a 74. rokem, kteří mají „nálož“ alespoň 200 000 cigaret čili kouřili, nebo kouří buď po dobu 20 let asi 20 cigaret denně, nebo 10 let kolem 40 cigaret za den.