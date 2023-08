Ve školních jídelnách se stále příliš moc solí. A to není všechno, ukázaly kontroly

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) kontroluje restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb, ale nejen je – ve své gesci má i školní jídelny. Jak dopadly poslední kontroly těchto zařízení?

Přinášíme výsledky posledních červencových kontrol jak stravovacích služeb, tak zvlášť i výsledky kontrol ve školních zařízeních za první pololetí školního roku.

Jak dopadly jídelny

V období prvního pololetí letošního roku provedli hygienici, konkrétně odbor hygieny dětí a mladistvých, 606 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků. Z celkového počtu kontrol se pochybení vyskytla jen u 24 z nich (4 procenta).





Galerie: Školy v prvním pololetí 2023 z pohledu pražských hygieniků

Šestnáct odhalených závad

Kontroly odhalily následující nedostatky:

nedostatečnou provozní hygienu

zanedbanou údržbu prostor a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pokrmy

nedodržování skladovacích podmínek daných výrobcem či křížení čistého a nečistého provozu

nedodržování data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, nezajištění sledovatelnosti – původu potravin

nedodržování postupů na zásadách HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

nedodržování bezpečných teplot při uchovávání připravovaných pokrmů

Příliš mnoho soli

Konzumace soli v České republice dlouhodobě převyšuje doporučený optimální denní příjem. Doporučená spotřeba soli je dle WHO u zdravé dospělé populace 5 gramů za den a u menších dětí ještě nižší (1–3 roky 2 g, 4–6 let 3 g, 7–10 let 4 g).

Už před čtyřmi lety z porovnání několika studií jednoho z pracovišť Státního zdravotního ústavu vzešla nepříjemná novina, že školní obědy obsahují většinou tolik soli, že je statisticky nelze odlišit od pokrmů rychlého občerstvení, včetně burgerů, hranolků či stripsů.





I proto se v rámci letošního kontrol ve školních jídelnách hygienici zaměřili na obsah soli v polévkách podávaných ve školních jídelnách. V rámci edukační činnosti hygienici provedli 46 těchto měření. Měření probíhalo pomocí přístroje založeného na měření Na+ iontově selektivní elektrodou.

Potřeba edukace v dané oblasti se potvrdila i hygieniky realizovaným měřením: vyhovující množství soli v polévce bylo zjištěno jen u 12 odebraných vzorků (26 procent).

Chodí vaše dítě do školní jídelny? Ano a chutná mu tam Ano, ale nechutná mu tam Ne Zobraz výsledek

Nedostatky i mimo kuchyň

Z kontrolní činnosti vyplynuly i další závady: ve čtyřech případech se jednalo o nedodržení provozních podmínek základních škol, v jednom ve střední škole a ve třech v dětské skupině. Závady se týkaly nedodržení požadavků na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení, mikroklimatické podmínky a zajištění vhodného pracovního místa pro žáky v IT učebně. V dětských skupinách pak zjištěno nedodržení požadavku na očkování dětí.

S provozovateli školských zařízení, kde kontroly pražských hygieniků zaznamenaly výše uváděné závady, hygiena zahájila, případně zahájí přestupkové řízení. Zástupce školských zařízení byli spraveni o co nejrychlejších konkrétních nápravných opatřeních.

Stravovací služby v červenci

Hygiena letos v červenci provedla rovněž celkem 167 kontrol provozoven poskytujících stravovací služby. Za zjištěné nedostatky uložila 26 finančních sankcí v celkové výši 140 000 korun.

Nejčastější pochybení