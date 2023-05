Zlínský kraj přijde o poslední nonstop pohotovost. Slouží dětem

Ještě v úterý 9. května zdravotníci na lékařské pohotovosti ve zlínské nemocnici ošetřují děti od 17 do 6 hodin. O víkendu a v pondělí 8. května, na které připadal státní svátek Den vítězství, byla pohotovost v nonstop režimu. Od středy 10. května se ale ordinační hodiny mění a s nimi i místo, kde rodiče dětskou pohotovost najdou.

Pohotovost jinde a za jiných podmínek

Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně o změně informovala v předstihu. „Dětská lékařská pohotovostní služba se od 10. května 2023 přesune do nových rekonstruovaných prostor v budově porodnice (budova č. 32),“ uvádí její tisková zpráva.

Budovu číslo 32 rodiče s dětmi najdou v nižší přístavbě vedle hlavního vchodu do porodnice – tedy budovy číslo 31.

Nové umístění dětské lékařské pohotovosti je v budově číslo 32, která sousedí bezprostředně se vstupem do porodnice. Na mapě je budova číslo 32 označena červenou barvou. Autor: KNTB

Nemocnice změní také ordinační hodiny dětské pohotovosti. „Bude fungovat v časech 17:00 – 22:00 hodin ve všední dny, o víkendu (a ve státní svátky, pozn. red.) potom od 8:00 do 20:00 hodin,“ upozorňuje KNTB.

Zlínský kraj touto změnou ordinačních hodin přichází o vůbec poslední lékařskou pohotovostní službu, která tam fungovala nonstop.

A co tedy mají dělat rodiče, když se v noci náhle zhorší zdravotní stav dítěte a oni to vyhodnotí tak, že potřebuje neodkladnou péči lékaře? „Mimo ordinační dobu by se v případech náhlých změn zdravotního stavu dítěte, které by ohrožovaly jeho život a zdraví, měli rodiče obracet na Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, případně na Dětské oddělení KNTB,“ dodává nemocnice v tiskové zprávě oznamující změny.

Chybí dětští lékaři

Důvod zrušení nonstop provozu je pragmatický – nemocnice nemá dostatek lékařů, aby 24hodinový režim pohotovosti o víkendech a ve svátcích udržela.

„S ohledem na nedostatek pediatrů a malou vytíženost pohotovosti v nočních hodinách jsme ordinační dobu upravili a ponechali v časech, kdy ji navštěvovalo nejvíce rodičů s dětmi. Časy v podstatě kopírují obvyklou ordinační dobu dětských pohotovostí ve většině regionů České republiky,“ vysvětluje Jozef Macko, primář Novorozeneckého oddělení KNTB a náměstek léčebné péče. „Dětských lékařů je čím dál méně, navíc je jich nyní téměř 62 procent v důchodovém věku. Tato změna byla nutná,“ dodává dětská lékařka a zástupkyně zlínského okresního Sdružení lékařů pro děti a dorost Ivana Vaculíková.





Aktuální přehled všech lékařských pohotovostí ve Zlínském kraji najdete na webu krajského úřadu.

Nonstop pohotovost nemá šest krajů

Zlínská nemocnice se hájí, že byla už jednou z posledních krajských či okresních nemocnic, která si nonstop pohotovost držela. „(Nové) časy v podstatě kopírují obvyklou ordinační dobu dětských pohotovostí ve většině regionů České republiky,“ uvádí Jozef Macko.

Není to ale pravda. Server Vitalia.cz v únoru přinesl text s kompletním přehledem provozu lékařských pohotovostí ve všech krajích ČR. Vyplývá z něj, že nonstop dětskou pohotovost (alespoň v době sestavování přehledu) měli v šesti nefakultních nemocnicích Olomouckého kraje, ve dnech pracovního volna ji poskytují také v šesti nemocnicích Plzeňského kraje. Co se týká nonstop dětských pohotovostí ve fakultních nemocnicích, jež spravuje Ministerstvo zdravotnictví, ty jsou zastoupeny v Praze nebo Brně.

Pravdou ale je, že míst, kam můžete za lékařem nonstop, ubývá. Aktuálně nemá žádnou pohotovost přes půlnoc šest krajů. Ještě horší je situace v dostupnosti nonstop lékáren. Žádnou takovou nemá sedm krajů a v celé ČR je lékáren s nepřetržitým provozem celkem 16, z toho osm funguje v Praze.