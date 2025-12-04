Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Chrápete? Pak pozor na kombinaci spánkové apnoe a závažné plicní nemoci, zkracují život

Chrápete? Pak pozor na kombinaci spánkové apnoe a závažné plicní nemoci, zkracují život

Hana Válková
Dnes


Muž chrápe a žena si zakrývá uši polštářem
Autor: Shutterstock
Zástavy dechu ve spánku a chronické zúžení průdušek. Dvě onemocnění, o kterých mnoho pacientů neví. Přitom mohou trpět oběma zároveň, což výrazně zvyšuje riziko komplikací nebo dokonce předčasného úmrtí.

Jak spánková apnoe, tak chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) vedou k potížím s dýcháním, a tedy mimo jiné i špatnému okysličení orgánů. Apnoe, tedy krátké výpadky dechu mnohokrát za noc, se projevuje mimo jiné chrápáním, které řada lidí považuje za obtěžující, ale nikoli nebezpečné. Neřeší je proto, stejně jako nemusí tušit o plicní chorobě, protože její projevy  – jako je zadýchávání se – mohou přisuzovat třeba kilům navíc nebo věku. 

Co se dozvíte v článku
  1. Výstraha pro kuřáky a obézní
  2. Trojnásobné riziko smrti
  3. Kdy jít k lékaři
  4. Jak se nemoci projevují

Výstraha pro kuřáky a obézní

Lékaři odhadují, že o svojí CHOPN neví až 450 tisíc lidí, u apnoe je bez diagnózy dalších 300 tisíc. Jde zejména o kuřáky a obézní pacienty, kteří mají, jak my říkáme, krátký, silný krk, popisuje Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno.

U apnoe si pauz v dýchání nemocný nevšimne, protože probíhají ve spánku. CHOPN se zase nějaký čas neprojevuje a nastupuje třeba jen únavou, kterou člověk přičítá řadě dalších příčin, proto nevyhledají odbornou pomoc.

Trojnásobné riziko smrti

Chybí-li diagnóza, chybí také léčba. Jenže pokud se překrývají dvě výše uvedené nemoci, což není vůbec výjimečné, a neléčí se, pacient je ohrožený na životě, a to významně více než člověk léčený nebo zdravý. Plicní lékaři vyčíslili, že riziko úmrtí při kombinaci těchto dvou neléčených nemocí je trojnásobné.

„U pacientů dochází k hlubším a delším poklesům kyslíku v krvi než u každé z těch nemocí samostatně. To zatěžuje srdce, mozek i plíce,“ říká přednosta.

S nedostatkem kyslíku jdou ruku v ruce i patologické procesy, které zvyšují riziko infarktu nebo nedokysličení ledvin a dalších orgánů.

Na zvýšeném riziku smrti se kromě nedokysličení podílí také systémový zánět a další přidružené obtíže. Ty způsobí, že pokud přijde třeba infarkt, pacient jej většinou nepřežije, i když se třeba do nemocnice dostane rychle. 

CHOPN sama o sobě zkracuje život o pět až deset let v závislosti na závažnosti stadia a neléčená spánková apnoe o sedm až deset let.

Kdy jít k lékaři

Pokud člověk v noci nedýchá, pauza je delší a opakuje se, měl by se s problémem svěřit praktickému lékaři a nechat se vyšetřit. To platí také pro lidi s nadměrnou denní spavostí. 

Má-li pacient již spánkovou apnoi diagnostikovanou, plicní lékaři doporučují absolvovat i nebolestivé spirometrické vyšetření

U CHOPN jeho blízcí zase mohou vysledovat, zda v noci přichází apnoické pauzy. Pokud tomu tak je, je dobré nečekat a svěřit se s nimi praktickému lékaři. 

Jak se nemoci projevují

Spánková apnoe se projevuje opakovanými pauzami dýchání ve spánku. Ten, kdo je prodělává, si jich zpravidla nevšimne, upozornit jej na ně ale může spolunocležník. 

CHOPN je zánětem trvalé zúžení průdušek, které se projevuje nedostatečným okysličením organismu i ztíženým vydechováním oxidu uhličitého, což postupně vede mimo jiné k poškození plic.

Na jejich kombinaci musí myslet především lékaři. Pokud nebudeme pacient vyšetřovat systematicky, nedokážeme kombinaci zachytit, i když je víc nebezpečná než tyto nemoci jednotlivě, dodává Milan Sova s tím, že odborná lékařská společnost podporuje rozvoj diagnostiky obou nemocí na již existujících pracovištích. Ty ale naráží na limity v podobě nedostatku lékařů.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

