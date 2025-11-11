Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Zadýchávala jsem se, říká herečka Petra Hřebíčková, jak se u ní projevila vážná nemoc plic

Zadýchávala jsem se, říká herečka Petra Hřebíčková, jak se u ní projevila vážná nemoc plic

Hana Válková
Dnes
Herečka Petra Hřebíčková
Autor: MaVe PR
Chronická obstrukční plicní nemoc ve vzácných případech postihuje i lidi mezi 30. a 50. rokem věku. Mohou za to geny a nepřidá tomu ani kouření. Mezi pacienty s tímto onemocněním patří čerstvě i herečka Petra Hřebíčková. Na začátku odhalení onemocnění přitom stála náhoda.

Herečce Petře Hřebíčkové je šestačtyřicet. Návštěvu plicního lékaře urychlilo její setkání s pneumologem Norbertem Paukem. Potkala ho po divadelním přestavení, kdy je seznámil její herecký kolega. Asi dvě minuty jsme spolu hovořili a já paní Hřebíčkovou pozval rovnou na vyšetření, popisuje lékař, který je přednostou Kliniky pneumologie ve FN Bulovka

Svěřila mu totiž, že už delší dobu nedokáže v některých situacích dodechnout, musí se častěji nadechovat a zadýchává se. Pracuji hodně s dechem i hlasem. Poslední dva roky jsem si více uvědomovala, že moje kapacita plic je menší než u kolegů, takže pro mě bylo třeba náročnější mluvit. Měla jsem zato, že za to mohou cigarety nebo některé psychicky náročné situace, kdy jsem byla ve velkém stresu, popisuje Petra Hřebíčková. 

Herečka Petra Hřebíčková na tiskové konferenci plicních lékařů

Herečka na tiskové konferenci plicních lékařů 

Autor: Vitalia.cz/Hana Válková

Na nemoc přišli lékaři včas

Vyšetření ukázalo, že má chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Jde o onemocnění, jež trvale zúží dýchací cesty, což ztěžuje příjem kyslíku i uvolňování oxidu uhličitého při dýchání. Výsledkem je, že nemocný obecně nemá v krevním oběhu dostatečné množství kyslíku. Vede to ke zvýšené únavě, kašli nebo třeba dušnosti.

Petře Hřebíčkové lékaři odhalili CHOPN v počátečním stádiu. Znamená to pro ni žít zdravěji a chodit na kontroly k lékaři. Žádné výrazné omezení při její profesi potřeba není. Diváci rozhodně nemusí mít obavu, že jim herečka umře na jevišti, vtipkuje s tím, že se cítí velmi dobře. Nebudu ubírat, musím naopak přidat. Musím se zbavit některých nezdravých návyků, být aktivní, sportovat, abych své plíce podpořila. Jsem třeba ráda, že onemocnění nesouvisí s tím, že by mi někdo pohyb zakazoval, popisuje s tím, že už půl roku dochází také na pravidelná dechová cvičení.

Přiznává, že to byly právě obavy, aby nebyla kolegy a diváky vnímána jako pacientka, kvůli nimž váhala, zda diagnózu vůbec zveřejňovat. Zatím se s ní sžívá, protože ji slyšela před měsícem. Nakonec jsem si ale řekla, že z té nepříjemné situace může vzejít i něco dobrého, a to poukázání na prevenci kouření, vysvětluje, proč o onemocnění poprvé promluvila na tiskové konferenci plicních lékařů. 

Kouření je jednou ze zásadních příčin, proč lidé onemocní CHOPN. Petra Hřebíčková má za sebou léta kouření i řadu pokusů o odvykání. Až vyšetření u plicních lékařů jí ale pomohly v tom, aby začala s definitivní abstinencí od nikotinu. S kouřením jsem v minulosti bojovala, potřebovala jsem impulz, aby mi to v hlavě seplo a nepociťovala jsem lítost, že se musím s tím návykem rozloučit, říká s tím, že po diagnóze s koncem kouření skutečně žádná lítost nepřišla. A kupodivu ani ne žádné výrazné fyzické abstinenční příznaky.

Pokud chcete něco udělat pro své zdraví, nekuřte. A ani nevapujte, protože u vapování ještě nevíme, zda CHOPN způsobuje. Každopádně prudce zvyšuje závislost, říká Norbert Pauk.

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov. Sádry měl až ke kyčlím

V mladém věku hrají roli i geny

V Česku se s CHOPN léčí 300 tisíc lidí, z toho do 45 let je pět až osm tisíc z nich. Někteří přitom kuřáci nejsou. Za jejich nemoc mohou geny.CHOPN je samozřejmě onemocnění spíše středního a pozdního věku. Má-li někdo citlivé geny a do toho kouří, může ji mít klidně už ve třiceti,říká Norbert Pauk. 

Existuje genetická mutace, která způsobí, že organismu chybí jeden z enzymů produkovaný v játrech. Jeho nedostatek poškozuje plicní tkáň i zmíněná játra. Ochrana proti škodlivinám z vnějšího okolí je proto oslabená a plicní tkáň se kvůli tomu snáze rozpadá. Třicetiletí pacienti pak mohou mít těžkou CHOPN, kdy mají jsou v plicích velké prostory naplněné vzduchem. Po sportu jim mohou prasknout a nastane pneumotorax, tedy přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině a to je samozřejmě akutní stav, popisuje lékař.

Příslušné geny se dají vyšetřit, ale plošně se to preventivně nedělá a není ani možné si toto vyšetření zaplatit. Provádí se na doporučení lékaře lidem, kteří mají například nemoc v rodině, a platí ho pojišťovny. 

Norbert Pauk radí, aby lidé, pokud se zadýchávají a toto zadýchávání se pozvolna zhoršuje, neodkládali návštěvu praktického či plicního lékaře. A to ani když jim ještě nebylo padesát. Mohou za tím být i jiné choroby, ale je potřeba myslet i na CHOPN, takže při dušnosti byste si měli nechat vyšetřit plicní funkce spirometrií. To je základ, říká Norbert Pauk.

Rozhodně se nebojte a běžte k lékaři. Spirometrie je krátké, bezbolestné vyšetření bez jakýchkoliv následků. Jen párkrát fouknete do trubičky a není nic příjemnějšího než zjistit, že žádnou nemoc nemáte. A pokud už příznaky máte, tak rozhodně je to, že na onemocnění se přijde včas, lepší variantou než přijít na něj ve stadiu, ve kterém se už s ním nic nedá moc dělat, dodává Petra Hřebíčková.

