Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Radka Wallerová
Dnes
Cukroví z Cafe Imperial Dolce
Cukroví z cukrárny IPPA
Cukroví z cukrárny IPPA
Cukroví z Cafe Imperial Dolce
Cukroví z Cafe Imperial Dolce
Cukroví od cukráře Josefa Maršálka
Cukroví od Josefa Maršálka
Cukroví z Cafe Imperial Dolce
Cukroví z cukrárny IPPA
Cukroví z cukrárny Myšák
Cukroví z cukrárny Myšák
Zemanova cukrárna a pekárna, Brno
Rohlíkovo cukroví z pekárny Zrno Zrnko
Cukrář Skála
Cukroví z cukrárny Myšák
Cukroví z cukrárny Myšák
Zemanova cukrárna a pekárna, Brno
Zemanova cukrárna a pekárna, Brno
Cukroví z cukrárny Myšák
Cukroví z cukrárny Myšák
Cukrář Skála
Rohlíkovo cukroví z pekárny Zrno Zrnko
Cukrářství Martinák, Brno
Cukroví z Cafe Imperial Dolce
Cukroví z cukrárny IPPA
Cukroví z cukrárny IPPA
Cukroví z Cafe Imperial Dolce
Cukroví z Cafe Imperial Dolce
Ne každý tráví předvánoční čas s vykrajovátky. Přibývá lidí, kteří si cukroví kupují už hotové. Nabízí ho soukromníci, malé místní cukrárny i některá slavná jména. Na kolik tak vyjde?

Asi nejdražší cukroví, které se momentálně v Česku dá koupit, nabízí pražská cukrárna IPPA Café. Její majitel Jan Ševěček nacenil kilovou krabičku s více než desítkou druhů cukroví na 3350 korun – o tom, jak k takové částce dospěl, jsme psali na webu Vitalia.cz tento týden. Ještě loni stejné balení z tohoto podniku stálo 2400 korun. 

Ano, prodáváme letos cukroví výrazně méně a dráž než třeba loni, ale já si myslím, že výroba těchto malých sladkých kousků je velmi nedoceněná. Vemte si, jak dlouho trvá výroba dortu, který rozkrájíte na několik kousků a pak to porovnejte s výrobou cukroví, stojí si za cenou majitel. Argumentuje také kvalitou použitých surovin. Cukroví z IPPA Café nabízí jako dílo cukrářky své sestry, Báry Ševěčkové, která přitom mezi slavná cukrářská či kuchařská jména nepatří.

Vaječný koňak koupíte za stovku i za pět set. Kdo do něj dává líh, kdo tuzemák či bourbon? Přečtěte si také:

Vaječný koňak koupíte za stovku i za pět set. Kdo do něj dává líh, kdo tuzemák či bourbon?

Některá z nich přitom rovněž nabízejí své vlastní cukroví, které přitom vyjde levněji než to z cukrárny IPPA Café. Například cukrář Josef Maršálek letos prodává kilovku s dvanáctkou druhů cukroví za 1750 korun – bylo nutné si ho objednat předem, zaplatit bankovním převodem. K vyzvednutí bude mezi 16. a 19. prosincem v Kyžlířově na Přerovsku, odkud cukrář pochází. Letos na jaře tu spolu se svou sestrou Zuzanou Schmidtovou otevřel pekařskou a cukrářskou dílnu nazvanou Upečeno na dědině, v níž cukroví vzniká. Vyrábíme ho z těch nejlepších ingrediencí na trhu. Čerstvé máslo a smetana z Madety, mouka z mlýnů Babiččina volba, ořechy, ovocné pyré, sušené ovoce a koření od Diany svět oříšků, exkluzivní Maršálkovo čokoláda vyrobená přímo na míru u Herůfků z Čejče.Samozřejmostí je čerstvost, uvádějí na svém webu. 

Ořechy z Piemontu, pistácie ze Sicílie

Podobnou cenu nasadili také v pražském Café Imperial Dolce, za kterým stojí kuchař Zdeněk Pohlreich. Krabičky se sedmi ne zcela tradičními druhy stojí 1895 korun, tady je ale dobré vědět, že váží jen 900 gramů a že kilo by tak stálo 2100 korun. V balení zájemci najdou následující druhy: Nugátové Baci di Dama, pistáciové Baci di Dama, Raffaello, vanilkové rohlíčky, medovníkové kuličky, maková kolečka a čokoládový nougatine. 

Všechny naše druhy cukroví obsahují kvalitní suroviny, jako madagaskarskou vanilku, lískové ořechy z Piemontu, pistácie a mandle ze Sicílie. Cukroví je vyráběno ručně, proto se jeho konečná podoba může od výrobku na fotografii mírně lišit, uvádějí z Café Imperial ke svému cukroví, které bude rovněž k vyzvednutí příští týden. 

Galerie: Nabídka cukroví od slavných jmen a cukráren

Užijte si sladké a pohodové Vánoce. Nechte pečení na nás, vyzývá pražská cukrárna Myšák sídlící v centru města. A na svém webu nabízí ke koupi hotové cukroví, kilovku za 2195 korun. Zákazníci dostanou dvanáct druhů – od klasických vanilkových rohlíčků přes linecké srdíčko s rybízem až po ischelské dortíčky nebo mandlová kolečka s citronem a bílou čokoládou. Každý kousek má podle cukrárny Myšák svůj charakter i příběh. 

Myšák navíc prodává i menší balení o váze 500 gramů prostřednictvím online supermarketu Rohlík.cz za 1299 korun. Ten prodává i svoje Rohlíkovo cukroví rovněž o váze půl kila se sedmi druhy cukroví za 899 korun, které se peče v pražské pekárně Zrno Zrnko. 

Pečení cukroví

Kolik druhů vánočního cukroví poznáte?

V předvánočním čase mívá ledaskdo napilno, zvláště pečení cukroví zabere nějaký ten čas. Pokud u vás trouba jede na plné obrátky a vy ji plníte jedním plechem cukroví za druhým, měli byste si dopřát chvilku odpočinku. A můžete se cukrovím zabývat v trochu jiné formě, například vyzkoušet náš kvíz a otestovat si, jak dobře jednotlivé druhy znáte!
Spustit kvíz

Za 2169 korun se rovněž na Rohlíku dá koupit kilo cukroví od cukrářství Skála, v krabičce je dvanáct tradičních druhů máslového, ořechového a slepovaného cukroví. Zajímavé je, že přímo na svém webu tohle pražské cukrářství nabízí stejné balení na objednávku s odebráním do 23. prosince za 1670 korun

Hotové cukroví se dá koupit i v brněnské Zemanově kavárně a cukrárně. Vydávat ho budou od druhé poloviny příštího týdne až do Vánoc, objednat se už ale nedá, kapacity byly vyčerpány. V balení za 1450 korun je dvanáct druhů, případně šlo objednat poloviční za 750 korun. 

Oblíbené brněnské Cukrářství Martinák také přišlo s vlastním cukrovím, kilo vyšlo na 1350 korun. Standardně bylo v balení pět klasických druhů vánočních sladkostí, ale pro zájemce naplnili celou krabičku ta stejnou cenu třeba jen vanilkovými rohlíčky. 

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

