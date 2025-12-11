Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Asi nejdražší cukroví, které se momentálně v Česku dá koupit, nabízí pražská cukrárna IPPA Café. Její majitel Jan Ševěček nacenil kilovou krabičku s více než desítkou druhů cukroví na 3350 korun – o tom, jak k takové částce dospěl, jsme psali na webu Vitalia.cz tento týden. Ještě loni stejné balení z tohoto podniku stálo 2400 korun.
Ano, prodáváme letos cukroví výrazně méně a dráž než třeba loni, ale já si myslím, že výroba těchto malých sladkých kousků je velmi nedoceněná. Vemte si, jak dlouho trvá výroba dortu, který rozkrájíte na několik kousků a pak to porovnejte s výrobou cukroví, stojí si za cenou majitel. Argumentuje také kvalitou použitých surovin. Cukroví z IPPA Café nabízí jako dílo cukrářky své sestry, Báry Ševěčkové, která přitom mezi slavná cukrářská či kuchařská jména nepatří.
Některá z nich přitom rovněž nabízejí své vlastní cukroví, které přitom vyjde levněji než to z cukrárny IPPA Café. Například cukrář Josef Maršálek letos prodává kilovku s dvanáctkou druhů cukroví za 1750 korun – bylo nutné si ho objednat předem, zaplatit bankovním převodem. K vyzvednutí bude mezi 16. a 19. prosincem v Kyžlířově na Přerovsku, odkud cukrář pochází. Letos na jaře tu spolu se svou sestrou Zuzanou Schmidtovou otevřel pekařskou a cukrářskou dílnu nazvanou Upečeno na dědině, v níž cukroví vzniká.
Vyrábíme ho z těch nejlepších ingrediencí na trhu. Čerstvé máslo a smetana z Madety, mouka z mlýnů Babiččina volba, ořechy, ovocné pyré, sušené ovoce a koření od Diany svět oříšků, exkluzivní Maršálkovo čokoláda vyrobená přímo na míru u Herůfků z Čejče.Samozřejmostí je čerstvost, uvádějí na svém webu.
Ořechy z Piemontu, pistácie ze Sicílie
Podobnou cenu nasadili také v pražském Café Imperial Dolce, za kterým stojí kuchař Zdeněk Pohlreich. Krabičky se sedmi ne zcela tradičními druhy stojí 1895 korun, tady je ale dobré vědět, že váží jen 900 gramů a že kilo by tak stálo 2100 korun. V balení zájemci najdou následující druhy: Nugátové Baci di Dama, pistáciové Baci di Dama, Raffaello, vanilkové rohlíčky, medovníkové kuličky, maková kolečka a čokoládový nougatine.
Všechny naše druhy cukroví obsahují kvalitní suroviny, jako madagaskarskou vanilku, lískové ořechy z Piemontu, pistácie a mandle ze Sicílie. Cukroví je vyráběno ručně, proto se jeho konečná podoba může od výrobku na fotografii mírně lišit, uvádějí z Café Imperial ke svému cukroví, které bude rovněž k vyzvednutí příští týden.
Galerie: Nabídka cukroví od slavných jmen a cukráren
Užijte si sladké a pohodové Vánoce. Nechte pečení na nás, vyzývá pražská cukrárna Myšák sídlící v centru města. A na svém webu nabízí ke koupi hotové cukroví, kilovku za 2195 korun. Zákazníci dostanou dvanáct druhů – od klasických vanilkových rohlíčků přes linecké srdíčko s rybízem až po ischelské dortíčky nebo mandlová kolečka s citronem a bílou čokoládou. Každý kousek má podle cukrárny Myšák svůj charakter i příběh.
Myšák navíc prodává i menší balení o váze 500 gramů prostřednictvím online supermarketu Rohlík.cz za 1299 korun. Ten prodává i svoje Rohlíkovo cukroví rovněž o váze půl kila se sedmi druhy cukroví za 899 korun, které se peče v pražské pekárně Zrno Zrnko.
Za 2169 korun se rovněž na Rohlíku dá koupit kilo cukroví od cukrářství Skála, v krabičce je dvanáct tradičních druhů máslového, ořechového a slepovaného cukroví. Zajímavé je, že přímo na svém webu tohle pražské cukrářství nabízí stejné balení na objednávku s odebráním do 23. prosince za 1670 korun.
Hotové cukroví se dá koupit i v brněnské Zemanově kavárně a cukrárně. Vydávat ho budou od druhé poloviny příštího týdne až do Vánoc, objednat se už ale nedá, kapacity byly vyčerpány. V balení za 1450 korun je dvanáct druhů, případně šlo objednat poloviční za 750 korun.
Oblíbené brněnské Cukrářství Martinák také přišlo s vlastním cukrovím, kilo vyšlo na 1350 korun. Standardně bylo v balení pět klasických druhů vánočních sladkostí, ale pro zájemce naplnili celou krabičku ta stejnou cenu třeba jen vanilkovými rohlíčky.