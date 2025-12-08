Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Linecké s kefírem a perníčkový likér. Zkuste originální vánoční recepty

Linecké s kefírem a perníčkový likér. Zkuste originální vánoční recepty

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Slepované cukroví, linecké
Autor: Shutterstock.com
Vánoční cukroví, linecké cukroví
Zkoušíte každoročně alespoň jeden nový druh vánočního cukroví? Možná vás nadchne trojice netradičních receptů. V jednom se snoubí chuť perníčků s alkoholem, další zavoní Valašskem a třetí mistrně nakombinoval ghí s kefírem.

Každý rok si slibujeme, že letos to vezmeme s větším klidem. Že nebudeme péct tolik druhů cukroví a že si všechno rozvrhneme tak, aby zbyl čas i na chvíli pohody. Jenže pak se ozve první koleda, v kuchyni to začne vonět po vanilce – a všechno je zase při starém. Sáhneme po sešitu s poznámkami po babičce, po oblíbených formičkách a po pár jistotách, které nikdy nezklamou. Letos to asi nebude jinak, ale proč nepřidat i něco nového, něco, co voní po vanilce, skořici nebo perníčcích?

Smetanový likér s vůní a chutí perníčků

K Vánocům dospělých patří Vaječný likér stejně jako pěkně kroucené vanilkové rohlíčky. Někdo klasický vaječňák povýšil na variantu bez žloutků, zato s mandlovým pudinkem a whiskey a někdo k perníčkům potřebuje degustovat Perníčkový likér. Právě pro vás tu máme recept, kterému se nedá odolat.

Perníčkový likér

Vánoční perníčkový likér, Vánoce

Perníčkový likér, Vánoce

Autor: Tatramleko.cz

Ingredience

  • 1 plechovka kondenzovaného mléka
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 140 g kvalitní mléčné čokolády
  • 2 lžičky perníkového koření
  • 1 vanilkový cukr
  • rum podle chuti

Postup

  1. Do hrnce dejte smetanu, vanilkový cukr, perníkové koření a plechovku Salka. Promíchejte a prohřejte na sporáku.
  2. Odstavte těsně před bodem varu (začnou se objevovat malé bublinky) a vmíchejte mléčnou čokoládu.
  3. Nechte lehce zchladnout, nařeďte rumem – množství dle chuti, naplňte do láhve a nechte odležet v lednici.

Zdroj: Tatramleko.cz

Hvězdy s hrudkou zavoní Valašskem

Přivolejte pravé Valašské Vánoce s ořechovými hvězdičkami. S těmi, co správně křupou, nerozpadají se a skvěle chutnají. „Je to jednoduché, rychlé a chutné cukroví, které s vámi snadno zvládnou připravit i děti. Tento recept vám navíc skvěle poslouží i pro využití přebytků z pečení jiného cukroví. Na korpus využijete zbytky lineckého těsta, na hrudku zase směs na vosí úly,“ doporučuje Pavla Stoklasová, pekařka a cukrářka z Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.

Ořechové hvězdičky

Ořechovoé hvězdičky z Valašska

Ořechové hvězdičky

Autor: Lanterna.cz

Ingredience na korpus

  • 470 g hladké mouky
  • 150 g cukru moučka
  • 315 g Hery
  • 2 žloutky
  • 20 g vanilkového cukru
  • nastrouhaná kůra z 1 BIO citronu

Ingredience na „hrudku“

  • 300 g cukru moučka
  • 300 g mletých ořechů
  • 1 bílek

Postup:

  1. Z rozváleného těsta vykrájíme hvězdičky, na které naklademe hrudky z ořechové směsi.
  2. Nakonec zdobíme mandlí nebo polovinou jádra vlašského ořechu.
  3. Vložíme do trouby vyhřáté na 175 až 180 °C a pečeme velmi krátce – jen pět až šest minut.
Zdroj: Resort Valachy

Video: Recept na klasické linecké

Vláčné linecké s kefírem a ghí

Linecké cukroví má své kořeny v rakouském Linzi, kde je známé jako Linzer Augen (Linecké oko). První recepty pocházejí již z poloviny 17. století. Za dob Rakousko-Uherska se popularita cukroví z lineckého těsta rozšířila do všech zemí tehdejší monarchie, kde si jednotlivé rodiny recepturu přizpůsobily podle dostupných ingrediencí a vlastních preferencí. Ale už jste někdy zkoušeli upéct linecké s kefírem a ghí?

Pečete i podle nových receptů?

Zobraz výsledek

„Kefírové mléko těsto krásně zvláčňuje a hotové pečivo získává lahodnou chuť a křehkou konzistenci. Kefírové mléko je v tomto případě tajemstvím dokonalého těsta,“ vysvětluje marketingová manažerka Mlékárny Valašské Meziříčí Zuzana Pavelková.

Linecké cukroví s kefírem

Linecké cukroví s kefírovým mlékem

Linecké cukroví s kefírem

Autor: Shutterstock.com

Ingredience:

  • 240 g špaldové mouky
  • 130 g ghí (přepuštěného másla)
  • 70 ml kefírového mléka 
  • 70 g moučkového cukru
  • 30 g vanilkového cukru
  • špetka soli
  • marmeláda dle výběru

Postup

  1. Do mísy prosejte mouku, cukr, vanilkový cukr a sůl. Přidejte změklé ghí a prsty rychle vypracujte. Přilijte vychlazené kefírové mléko a hněťte pouze do spojení těsta.
  2. Těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte do chladničky minimálně na 6 hodin, ideálně přes noc.
  3. Předehřejte troubu na 170 °C.
  4. Těsto vyválejte na pomoučené ploše na tloušťku 3–4 mm a vykrajujte oblíbené tvary, do poloviny sušenek vykrojte otvory pro náplň.
  5. Pečte na plechu s pečicím papírem cca 7 minut – cukroví má zůstat světlé, maximálně se zlatavým okrajem.
  6. Ihned po upečení nechte vychladnout na plechu.
  7. Vychlazené sušenky spojte marmeládou, uložte do chladu a nechte 2–3 dny rozležet pro dokonalou chuť a konzistenci.
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek
1/15 otázek
Spustit kvíz

Související články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Evropa už utíká od amerických cloudů

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).