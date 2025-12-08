Linecké s kefírem a perníčkový likér. Zkuste originální vánoční recepty

Každý rok si slibujeme, že letos to vezmeme s větším klidem. Že nebudeme péct tolik druhů cukroví a že si všechno rozvrhneme tak, aby zbyl čas i na chvíli pohody. Jenže pak se ozve první koleda, v kuchyni to začne vonět po vanilce – a všechno je zase při starém. Sáhneme po sešitu s poznámkami po babičce, po oblíbených formičkách a po pár jistotách, které nikdy nezklamou. Letos to asi nebude jinak, ale proč nepřidat i něco nového, něco, co voní po vanilce, skořici nebo perníčcích?
Smetanový likér s vůní a chutí perníčků
K Vánocům dospělých patří Vaječný likér stejně jako pěkně kroucené vanilkové rohlíčky. Někdo klasický vaječňák povýšil na variantu bez žloutků, zato s mandlovým pudinkem a whiskey a někdo k perníčkům potřebuje degustovat Perníčkový likér. Právě pro vás tu máme recept, kterému se nedá odolat.
Perníčkový likér
Ingredience
- 1 plechovka kondenzovaného mléka
- 250 ml smetany ke šlehání
- 140 g kvalitní mléčné čokolády
- 2 lžičky perníkového koření
- 1 vanilkový cukr
- rum podle chuti
Postup
- Do hrnce dejte smetanu, vanilkový cukr, perníkové koření a plechovku Salka. Promíchejte a prohřejte na sporáku.
- Odstavte těsně před bodem varu (začnou se objevovat malé bublinky) a vmíchejte mléčnou čokoládu.
- Nechte lehce zchladnout, nařeďte rumem – množství dle chuti, naplňte do láhve a nechte odležet v lednici.
Zdroj: Tatramleko.cz
Hvězdy s hrudkou zavoní Valašskem
Přivolejte pravé Valašské Vánoce s ořechovými hvězdičkami. S těmi, co správně křupou, nerozpadají se a skvěle chutnají. „Je to jednoduché, rychlé a chutné cukroví, které s vámi snadno zvládnou připravit i děti. Tento recept vám navíc skvěle poslouží i pro využití přebytků z pečení jiného cukroví. Na korpus využijete zbytky lineckého těsta, na hrudku zase směs na vosí úly,“ doporučuje Pavla Stoklasová, pekařka a cukrářka z Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.
Ořechové hvězdičky
Ingredience na korpus
- 470 g hladké mouky
- 150 g cukru moučka
- 315 g Hery
- 2 žloutky
- 20 g vanilkového cukru
- nastrouhaná kůra z 1 BIO citronu
Ingredience na „hrudku“
- 300 g cukru moučka
- 300 g mletých ořechů
- 1 bílek
Postup:
- Z rozváleného těsta vykrájíme hvězdičky, na které naklademe hrudky z ořechové směsi.
- Nakonec zdobíme mandlí nebo polovinou jádra vlašského ořechu.
- Vložíme do trouby vyhřáté na 175 až 180 °C a pečeme velmi krátce – jen pět až šest minut.
Vláčné linecké s kefírem a ghí
Linecké cukroví má své kořeny v rakouském Linzi, kde je známé jako Linzer Augen (Linecké oko). První recepty pocházejí již z poloviny 17. století. Za dob Rakousko-Uherska se popularita cukroví z lineckého těsta rozšířila do všech zemí tehdejší monarchie, kde si jednotlivé rodiny recepturu přizpůsobily podle dostupných ingrediencí a vlastních preferencí. Ale už jste někdy zkoušeli upéct linecké s kefírem a ghí?
„Kefírové mléko těsto krásně zvláčňuje a hotové pečivo získává lahodnou chuť a křehkou konzistenci. Kefírové mléko je v tomto případě tajemstvím dokonalého těsta,“ vysvětluje marketingová manažerka Mlékárny Valašské Meziříčí Zuzana Pavelková.
Linecké cukroví s kefírem
Ingredience:
- 240 g špaldové mouky
- 130 g ghí (přepuštěného másla)
- 70 ml kefírového mléka
- 70 g moučkového cukru
- 30 g vanilkového cukru
- špetka soli
- marmeláda dle výběru
Postup
- Do mísy prosejte mouku, cukr, vanilkový cukr a sůl. Přidejte změklé ghí a prsty rychle vypracujte. Přilijte vychlazené kefírové mléko a hněťte pouze do spojení těsta.
- Těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte do chladničky minimálně na 6 hodin, ideálně přes noc.
- Předehřejte troubu na 170 °C.
- Těsto vyválejte na pomoučené ploše na tloušťku 3–4 mm a vykrajujte oblíbené tvary, do poloviny sušenek vykrojte otvory pro náplň.
- Pečte na plechu s pečicím papírem cca 7 minut – cukroví má zůstat světlé, maximálně se zlatavým okrajem.
- Ihned po upečení nechte vychladnout na plechu.
- Vychlazené sušenky spojte marmeládou, uložte do chladu a nechte 2–3 dny rozležet pro dokonalou chuť a konzistenci.