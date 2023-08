Kokain člověku nakonec vezme víc než peníze. Škodí srdci, zrychluje stárnutí mozku, mění osobnost

Říká se, že v určitých kruzích bez něj nejsou lidé schopni fungovat. Myslí se tím hlavně umělecké prostředí, kreativci a interpreti, ale také třeba vysoce postavení manažeři. Zvyšují si jím výkonnost, tvořivost, nemusí moc jíst, pít a z kocoviny je to dostane za pár minut. Řeč je o kokainu, droze, která nepřestává být moderní.

Výzkumy o tom, kolik lidí v Česku vyzkoušelo kokain, hovoří o dvou procentech. A trend? Podle zprávy Národní protidrogové centrály (NPC) v Česku uživatelů přibývá. Proč? Zvyšuje se naše životní úroveň.

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2022

Cena kokainu se totiž pohybuje kolem dvou až tří tisíc korun za gram a počet zákazníků, kteří si ho mohu dovolit, je stále vyšší. I tak ale rozšíření této drogy není v Česku tak velké, protože na trhu je dostupnější a levnější droga – pervitin (metamfetamin), který má podobný efekt.





Proč je kokain tak populární a jak je možné, že je stále – mylně – považovaný za v podstatě bezpečnou drogu? Zejména proto, že její uživatelé patří do vyšších sociálních skupin a dlouho to vypadá, že je droga stojí jediné – a to peníze. Postupně se prohlubující komplikace jak ve fyzickém, tak duševním zdraví se jim ale nevyhnou.

Co je kokain?

Kokain je alkaloid, který se získává z kokových listů nejčastěji v jižní Americe. Jako první ho izoloval německý chemik Albert Niemann v roce 1860. Dávno předtím ale listy koky pomáhaly domorodcům překonat únavu z vysokohorského prostředí, navíc znecitliví zažívací ústrojí, a tak pomáhá překonat pocit hladu.

V medicíně se kokain začal používat jako lokální anestetikum v zubním lékařství a chirurgii, používal se také v očním lékařství a otorinolaryngologii. Dokáže totiž zúžit cévy a omezit tak místní krvácení.

Postupně se kokain začal vyrábět průmyslově a na přelomu 19. a 20. století se používal také jako lék na smutek, depresi, alkoholismus, zažívací potíže a také třeba na astma. Například psychoanalytik Sigmund Freud sám kokain užíval a doporučoval ho jako léčebný prostředek. Neměl však valné úspěchy. Kokain byl původně také jednou z ingrediencí Coca-Coly a dalších nápojů, později ho nicméně nahradil kofein, který nemá zdaleka tak velké a nebezpečné účinky.

V Česku kokain „doslova ovládl“ Prahu 20. let minulého století ve vyšší třídě. Od 90. let je spojován s showbyznysem a podnikateli a politiky. Jen se o tom moc nemluví.

Jaké má kokain účinky

Kokain neboli koks se často prodává jako bílé průhledné krystalické vločky nebo prášek, často přitom bývá smíchaný s různými cukry a podobně. Prášek se šňupe a na organismus působí několik minut až půl hodiny. Užívat se může také ústy, vtírá se do sliznic ať již v puse, nebo také na pohlavním ústrojí.





Opakovanému užívání kokainu (několikrát během noci nebo dny za sebou) se říká jízda, následuje dojezd čili propad označovaný jako crash.

Kokain má z krátkodobého hlediska mnoho účinků, které se jeví jako velice pozitivní. Uživatel má plno energie, neunaví se, nemusí jíst (proto se kokain považuje za anorektikum), rychle se vyhrabe z kocoviny nebo i opilosti, subjektivně má pocit, že jeho mentální kapacita se zvětšila. Má proto plno nápadů, je výřečný, chce se přátelit a ztrácí zábrany. Jeho sebedůvěra jde tak vysoko, že až někdy hraničí s agresivitou. Zvyšuje také chuť na sex, a to jak u mužů, tak i u žen, problém ale je, že v případě mužů dochází k sexuální dysfunkci.

Postupně ale pozitivní efekt vyprchává, a to i v případě, že si uživatel dávky dopřává několikrát za noc, nebo i den. Nežádoucí účinky na sebe nenechají čekat. Příval energie je nepřirozený, a proto nutně postupně přichází fyzické vyčerpání. Přidávají se psychické potíže, jako jsou únava, podrážděnost, u některých uživatelů se mohou vyskytovat bludy a halucinace, objevují se deprese, zhoršují se problémy s pamětí a soustředěním,člověk může být paranoidní až agresivní. Dochází k úpadku kognitivních schopností. Mluví se o tom, že uživatelé kokainu mají rychlejší stárnutí mozku, to souvisí s úbytkem bílé mozkové hmoty a atrofií různých oblastí mozku.

Kokain škodí srdci

Potíže mohou vzniknout také kvůli sdílení bankovek, brček či trubiček, které se ke šňupání používají. Přenáší se tak infekční nemoci. Nezanedbatelné je také riziko spojené s čistotou kokainu dané látkami, kterými může být droga naředěna při prodeji na ulici.

Vedle psychických potíží se objevují i tělesné. Typické jsou problémy s nepravidelným nebo zrychleným srdečním rytmem, objevuje se zvýšený krevní tlak. Kokain je totiž takzvané kardiotoxický – může poškodit srdce a zcela zastavit jeho činnost. Vedle arytmií se může rozvíjet ischemická choroba srdeční, která zvyšuje riziko mozkových příhod a trombóz. Častá je také nevolnost, zvracení, průjmy, nechutenství a s nimi související velký váhový úbytek.

Objevuje se krvácení z nosu, bolest v krku, kašel, svalové křeče, časté jsou potíže se spánkem. Při dlouhodobém užívání dochází také k problémům, které souvisí se samotnou aplikací drogy šňupáním. Konkrétně k trvalému poškození nosní sliznice, které se projevuje například ztrátou čichu, někdy dojde až k proděravění nosní přepážky.

Jak se zbavit závislosti na kokainu?

Droga je záludná v tom, že se uživateli dlouho daří závislost tajit. Pokud na ni má peníze a je schopný například dobrého pracovního výkonu a opatrnosti v osobním životě, může takový stav trvat roky i desetiletí.

Kokain však vyvolává mimořádně silnou psychickou závislost a jeho užíváním dochází krom tělesných a psychických potíží také ke změně osobnosti uživatele. Těžkou závislost nejde obvykle řešit bez hospitalizace či stacionární péče. Pomáhají psychofarmaka, která dovedou překlenout tělesné abstinenční příznaky, Následně je třeba psychoterapie, kdy často musí dojít k revizi celého životního směřování.