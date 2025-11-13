Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic. Vyšetření je krátké a nebolí

Na 20. listopad připadá Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a plicní lékaři jej mimo jiné už tradičně připomenou akcí Den pro zdravé plíce. Na pěti místech proto budou zájemcům měřit kapacitu plic a online odvysílají sérii přednášek, určených i veřejnosti.
Pořadatelem je Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností. Program letošního Dne pro zdravé plíce, zaměřeného na prevenci a edukaci, lékaři představili v úterý na svatého Martina.
Kde letos budou měřit kapacitu plic
Bezplatně si mohou lidé přijít změřit kapacitu plic sem:
- 18. listopadu – FN Hradec Králové, od 8:00 do 14:00, Funkční laboratoř Plicní kliniky
- 19. listopadu – Praha, od 12:00 do 18:00, OC Letňany. Stanoviště bude rozšířeno o možnost kontroly krevního tlaku a saturace krve kyslíkem
- 20. listopadu – FN Olomouc, od 8:00 do 14:00., Klinika plicních nemocí a TBC, budova H2, 3. patro
- 20. listopadu – FN Brno, od 8:00 do 11:00, Klinika nemocí plicních a TBC, pavilon E
- 21. 11. – Masarykův onkologický ústav Brno, od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 14:30, Plicní ambulance Centra pneumologie a intervenční bronchologie, Švejdův pavilon, 2. patro (naproti Centrální evidenci)
Informace formou online přednášek
Bezplatnou spirometrii doplňuje 21. listopadu od 9:00 do 13:30 přednáškový den, který bude pouze on-line. Přístupný je odborníkům a pacientům. Připraveno je deset přednášek. Mimo jiné na téma CHOPN, rakoviny plic nebo astmatu (program najdete zde).
Nutná je ovšem registrace prostřednictvím e-mailu a adrese copn@copn.cz, a to do 18. listopadu.
Dosud vyšetřili 15 tisíc lidí
Den pro zdravé plíce ČOPN organizuje od roku 2003. Preventivním spirometrickým vyšetřením dosud prošlo 15 tisíc zájemců.
Největší zájem o něj bývá tradičně v pražských Letňanech. Za jedno odpoledne tam lékaři vyšetří zhruba 150 lidí. A i když zájemci čekají ve frontě, zatím se vždy na každého dostalo.
Takový malý screening
Cílem Dne pro zdravé plíce je osvěta a prevence. Lékaři se snaží základní vyšetření plic, tzv. spirometrii dostat co nejblíže k lidem. Je to šance odhalit některé plicní nemoci ve fázi, kdy se ještě sice neprojevují, ale plíce už jimi jsou zasažené. V takovém případě je šance na to chronickou nemoc zpomalit a prodloužit dobu, po kterou pacient dokáže s nemocí fungovat bez větších omezení.
CHOPN má dlouhé období bez příznaků, jakými jsou dušnost, kašel, vykašlávání, pískoty nebo slabost. Tabulkově je vše v pořádku, ale plicní funkce už klesají, což lze vyčíst v křivkách spirometrie, které už nejsou takové jako u zdravého člověka, vysvětluje Norbert Pauk, předseda ČOPN a přednosta Kliniky pneumologie FN Bulovka a 3. LF UK. Dodává, že spirometrie ale může stát na počátku odhalení i dalších plicních nemocí.
Spirometrie je krátké, bezbolestné vyšetření bez jakýchkoliv následků. Jen párkrát fouknete do trubičky a není nic příjemnějšího než zjistit, že žádnou nemoc nemáte. A pokud už příznaky máte, tak rozhodně je to, že na onemocnění se přijde včas, lepší variantou než přijít na něj ve stadiu, ve kterém se už s ním nic nedá moc dělat, říká herečka Petra Hřebíčková, jež aktivity plicních lékařů podpořila. Na letošní tiskové konferenci věnované CHOPN a Dni pro zdravé plíce uvedla, že i ona je pacientkou. CHOPN jí lékaři diagnostikovali před měsícem.