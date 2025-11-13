Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic. Vyšetření je krátké a nebolí

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic. Vyšetření je krátké a nebolí

Hana Válková
Dnes
Olomouc, Hradec Králové, Praha a dvakrát Brno. V těchto městech mohou zájemci v druhé polovině listopadu přijít na bezplatné měření kapacity plic. Bez objednání, zdarma. Lékaři totiž už po 22. pořádají Den pro zdravé plíce.
Na 20. listopad připadá Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a plicní lékaři jej mimo jiné už tradičně připomenou akcí Den pro zdravé plíce. Na pěti místech proto budou zájemcům měřit kapacitu plic a online odvysílají sérii přednášek, určených i veřejnosti.

Pořadatelem je Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností. Program letošního Dne pro zdravé plíce, zaměřeného na prevenci a edukaci, lékaři představili v úterý na svatého Martina. 

Kde letos budou měřit kapacitu plic

Bezplatně si mohou lidé přijít změřit kapacitu plic sem: 

  • 18. listopadu – FN Hradec Královéod 8:00 do 14:00, Funkční laboratoř Plicní kliniky
  • 19. listopadu – Prahaod 12:00 do 18:00, OC Letňany. Stanoviště bude rozšířeno o možnost kontroly krevního tlaku a saturace krve kyslíkem
  • 20. listopadu – FN Olomouc, od 8:00 do 14:00., Klinika plicních nemocí a TBC, budova H2, 3. patro
  • 20. listopadu – FN Brno, od 8:00 do 11:00, Klinika nemocí plicních a TBC, pavilon E
  • 21. 11. – Masarykův onkologický ústav Brno, od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 14:30, Plicní ambulance Centra pneumologie a intervenční bronchologie, Švejdův pavilon, 2. patro (naproti Centrální evidenci)

Informace formou online přednášek

Bezplatnou spirometrii doplňuje 21. listopadu od 9:00 do 13:30 přednáškový den, který bude pouze on-line. Přístupný je odborníkům a pacientům. Připraveno je deset přednášek. Mimo jiné na téma CHOPN, rakoviny plic nebo astmatu (program najdete zde). 

Nutná je ovšem registrace prostřednictvím e-mailu a adrese copn@copn.cz, a to do 18. listopadu.

Dosud vyšetřili 15 tisíc lidí

Den pro zdravé plíce ČOPN organizuje od roku 2003. Preventivním spirometrickým vyšetřením dosud prošlo 15 tisíc zájemců. 

Největší zájem o něj bývá tradičně v pražských Letňanech. Za jedno odpoledne tam lékaři vyšetří zhruba 150 lidí. A i když zájemci čekají ve frontě, zatím se vždy na každého dostalo.

Takový malý screening

Cílem Dne pro zdravé plíce je osvěta a prevence. Lékaři se snaží základní vyšetření plic, tzv. spirometrii dostat co nejblíže k lidem. Je to šance odhalit některé plicní nemoci ve fázi, kdy se ještě sice neprojevují, ale plíce už jimi jsou zasažené. V takovém případě je šance na to chronickou nemoc zpomalit a prodloužit dobu, po kterou pacient dokáže s nemocí fungovat bez větších omezení.

CHOPN má dlouhé období bez příznaků, jakými jsou dušnost, kašel, vykašlávání, pískoty nebo slabost. Tabulkově je vše v pořádku, ale plicní funkce už klesají, což lze vyčíst v křivkách spirometrie, které už nejsou takové jako u zdravého člověka, vysvětluje Norbert Pauk, předseda ČOPN a přednosta Kliniky pneumologie FN Bulovka a 3. LF UK. Dodává, že spirometrie ale může stát na počátku odhalení i dalších plicních nemocí. 

Spirometrie je krátké, bezbolestné vyšetření bez jakýchkoliv následků. Jen párkrát fouknete do trubičky a není nic příjemnějšího než zjistit, že žádnou nemoc nemáte. A pokud už příznaky máte, tak rozhodně je to, že na onemocnění se přijde včas, lepší variantou než přijít na něj ve stadiu, ve kterém se už s ním nic nedá moc dělat, říká herečka Petra Hřebíčková, jež aktivity plicních lékařů podpořila. Na letošní tiskové konferenci věnované CHOPN a Dni pro zdravé plíce uvedla, že i ona je pacientkou. CHOPN jí lékaři diagnostikovali před měsícem.

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

