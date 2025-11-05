Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Dnes se začíná prodávat český křen. Využijte ho k masu, řepě nebo k sushi

Dnes se začíná prodávat český křen. Využijte ho k masu, řepě nebo k sushi

Kateřina Čepelíková
Dnes
Farma Českého chřestu v posledním říjnovém týdnu zahájila podzimní sklizeň svého Mělnického křenu. A my se tak do dnešního dne můžeme s tímto českým křenem z Polabí setkávat na pultech mnoha řetězců. Víte, kde všude křen využít, i když třeba neholdujete klobásám, kde má nejčastější využití?

Pod značkou Mělnický křen farma dodává na trh křen pěstovaný pod ekologicky šetrným způsobem pěstování nazvaným Integrované produkce zeleniny. Aktuálně na polích v okolí Hostína u Vojkovic farma křen pěstuje na celkem 30 hektarech. 

Historicky třetí sklizeň Mělnického křenu byla před pár dny zahájena na polích s nižším počtem jedinců, což umožňuje pečlivější výběr. „Kvůli klimatickým podmínkám očekáváme sice menší celkový výnos než v loňském roce, kvalita křenu je ale excelentní. Chřest navíc na polích stále ještě nabírá na síle. Sklizeň křenu pojede až do prvního sněhu a poté budeme pokračovat dále na jaře až rozmrzne půda, v níž budeme mít křen přírodně zakonzervovaný,“ vysvětlil jednatel a majitel farmy Jiří Šafář

Křen čerstvý v nádoběAutor: Shutterstock.com

Výhody křenu

S křenem by se to nemělo příliš přehánět, protože může dráždit trávicí ústrojí. V malých dávkách má ale naopak pozitivní vliv na lidské zdraví:

• obsažený sinigrin zmírňuje zánětlivé procesy v těle,
• vysoký obsah antioxidantů chrání buňky před volnými kyslíkovými radikály,
• isothiokyanáty mají silné antibakteriální a antifungální účinky,
• ulevuje od ucpaného nosu a jiných příznaků nachlazení.

Největší výhoda zdejšího křenu je čerstvost, jak se sklidí, hned se do obchodů dodává, což je zásadní rozdíl oproti často dováženému křenu, který může být i rok starý a udržovaný mražením. „Nejedeme zatím na sklad. Křen sklízíme tak, aby z pole byl rovnou expedován čerstvý podle poptávky. Tím zajistíme, že je nejvíc aromatický a skladováním neztrácí sílu,” doplnil Šafář.

Jak křen využít v kuchyni

Křen se zcela běžně používá při přípravě slaných a tučných jídel, ať už jde o vepřové koleno, nebo lososa. Hodí se ale i do salátu z červené řepy, nebo bílého zelí. Nastrouhaným křenem můžete ochutit hotovou majonézu, nebo zakysanou smetanu s citronem, doostřit dipy k masu, nebo grilované zelenině. 

VIDEO: Jak se pěstuje mělnický křen

Zdroj: Youtube.com

Zajímavá je kombinace křenu se sushi. Místo wasabi – japonského křenu, využijte náš český křen, je sice ostřejší a štiplavější, ale jako náhražka slouží výtečně. Nastrouhejte, nebo rozmixujte křen, smíchejte se zajímavou hořčicí a můžete přidat zelené barvivo, nebo i zelený pepř. Máte chuť na zelný salát, nebo teplou křenovou omáčku? Zkuste naše recepty.

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

