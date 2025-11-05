Dnes se začíná prodávat český křen. Využijte ho k masu, řepě nebo k sushi

Pod značkou Mělnický křen farma dodává na trh křen pěstovaný pod ekologicky šetrným způsobem pěstování nazvaným Integrované produkce zeleniny. Aktuálně na polích v okolí Hostína u Vojkovic farma křen pěstuje na celkem 30 hektarech.
Historicky třetí sklizeň Mělnického křenu byla před pár dny zahájena na polích s nižším počtem jedinců, což umožňuje pečlivější výběr. „Kvůli klimatickým podmínkám očekáváme sice menší celkový výnos než v loňském roce, kvalita křenu je ale excelentní. Chřest navíc na polích stále ještě nabírá na síle. Sklizeň křenu pojede až do prvního sněhu a poté budeme pokračovat dále na jaře až rozmrzne půda, v níž budeme mít křen přírodně zakonzervovaný,“ vysvětlil jednatel a majitel farmy Jiří Šafář.
Výhody křenu
S křenem by se to nemělo příliš přehánět, protože může dráždit trávicí ústrojí. V malých dávkách má ale naopak pozitivní vliv na lidské zdraví:
• obsažený sinigrin zmírňuje zánětlivé procesy v těle,
• vysoký obsah antioxidantů chrání buňky před volnými kyslíkovými radikály,
• isothiokyanáty mají silné antibakteriální a antifungální účinky,
• ulevuje od ucpaného nosu a jiných příznaků nachlazení.
Největší výhoda zdejšího křenu je čerstvost, jak se sklidí, hned se do obchodů dodává, což je zásadní rozdíl oproti často dováženému křenu, který může být i rok starý a udržovaný mražením. „Nejedeme zatím na sklad. Křen sklízíme tak, aby z pole byl rovnou expedován čerstvý podle poptávky. Tím zajistíme, že je nejvíc aromatický a skladováním neztrácí sílu,” doplnil Šafář.
Jak křen využít v kuchyni
Křen se zcela běžně používá při přípravě slaných a tučných jídel, ať už jde o vepřové koleno, nebo lososa. Hodí se ale i do salátu z červené řepy, nebo bílého zelí. Nastrouhaným křenem můžete ochutit hotovou majonézu, nebo zakysanou smetanu s citronem, doostřit dipy k masu, nebo grilované zelenině.
VIDEO: Jak se pěstuje mělnický křen
Zajímavá je kombinace křenu se sushi. Místo wasabi – japonského křenu, využijte náš český křen, je sice ostřejší a štiplavější, ale jako náhražka slouží výtečně. Nastrouhejte, nebo rozmixujte křen, smíchejte se zajímavou hořčicí a můžete přidat zelené barvivo, nebo i zelený pepř. Máte chuť na zelný salát, nebo teplou křenovou omáčku? Zkuste naše recepty.