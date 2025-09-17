Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky. Larvy hodují na kůži až tři dny

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky. Larvy hodují na kůži až tři dny

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Sametka podzimní
Životní cyklus sametek: 1. vajíčko, 2. larva, 3. nymfa, 4. imago (dospělý jedinec)
Larva sametky podzimní
Sametka podzimní
Roztoč Sametka podzimní na zeleném listu
Sametka podzimní
Životní cyklus sametek: 1. vajíčko, 2. larva, 3. nymfa, 4. imago (dospělý jedinec)
Larva sametky podzimní
Sametka podzimní
Roztoč Sametka podzimní na zeleném listu
Všechny fotografie
Možná už vás někdy pokousali. A vám nedošlo, co je skutečnou příčinou svědivých pupínků, které se objevily třeba po krátké procházce v trávě. Komáři? Kopřivy? Ne, vinikem mohl být roztoč zvaný sametka podzimní. Respektive jeho larva.

Sametka podzimní neboli Neotrombicula autumnalis je drobný oranžovočervený roztoč – vypadá jako malý výrazně zbarvený pavouček se sametovým povrchem. A s pavouky taky je příbuzný, v dospělosti má osm nohou, nikoli šest jako hmyz. 

Larvy sametek se vyvíjejí od léta do podzimu, daří se jim ve vlhčím prostředí, jako je tráva nebo místa po keři. Parazitují na teplokrevných savcích, včetně lidí – snaží se přisát na kůži, kterou následně propíchnou a dovnitř vstříknou látku rozpouštějící kožní buňky, vzniklou tekutinu pak sají. Někdy napadá i ptáky hnízdící na zemi. Larvy sametek běžně napadají i psy a kočky. 

Zní to možná děsivě, ale nebezpečné pro člověka to není. Svědivá a zarudlá vyrážka, kterou sametky vyvolávají, je ale poměrně nepříjemná. Odborně se jí říká trombikulóza. Sametkám se také někdy nesprávně říká svilušky – to jsou ale roztoči napadající třeba pokojovky. 

Svrab se projevuje nočním svěděním a pupínky mezi prsty či u pasu. Lidé si ho vozí z dovolené Přečtěte si také:

Svrab se projevuje nočním svěděním a pupínky mezi prsty či u pasu. Lidé si ho vozí z dovolené

Larvy sametek jsou pouhým okem téměř neviditelné, takže člověka hned nenapadne, co pupínky svědící i několik dní mohlo způsobit. Nynější teplé a zároveň vlhké zářijové počasí sametkám přeje. S jejich kousnutím se proto můžeme setkat minimálně do konce měsíce – dokud venkovní teploty neklesnou výrazněji dolů.

Typické pupínky se objevují nejčastěji v místech, kde je kůže tenčí nebo je nějakým způsobem shrnutá. Třeba v podkolenních jamkách, na břiše, v tříslech či kolem pasu. Larvy totiž mají jen krátká kusadla a na mnoha jiných místech nedokážou kůži prokousnout. Typické je, že kousanců bývá na jednom místě více najednou. 

Dospělé sametky jsou velké jen několik desetin milimetru a nekoušou. Žijí v půdě či listí, kde kladou vajíčka, ze kterých se líhnou parazitické larvy. Ty mimochodem mají jen šest nohou a jsou spíše nažloutlé - na svou kořist číhají obvykle několik málo desítek centimetrů nad zemí, například na stéblech trávy. Stačí třeba procházka po kraji lesa, po louce či kolem potoka a můžete se dočkat nežádoucích pupímků, které hodně svědí a nutí tak člověka k tomu, aby si je škrábal. 

Dlouhé nohavice nepředstavují jistou ochranu, larvy lezou po oblečení, dokud nenajdou kousek kůže. Po napití odpadnou, není třeba je odstraňovat, na rozdíl od klíšťat. Může to však trvat dva až tři dny, teprve pak se samovolně pustí, projde několika stupni vývoje v nymfu a dospělce. Tyto stádia jsou již neškodná.

VIDEO: Podívejte se, jak vypadá sametka podzimní

Zdroj: Youtube.com

Někdy se lidé obávají, že larvy se dokážou zavrtat do kůže a dostanou se pod její povrch, ale to je naštěstí pověra, neumí to. Legenda zřejmě vznikla tak, že napadená kůže kolem larvy otéká, takže to může vypadat, jako by se roztoč nořil dovnitř. 

Svědění se typicky objevuje až poté, co parazit odpadl. Kousnutí od sametky není nebezpečné a nepřenáší se jím žádné závažné infekce. Komplikace ale mohou nastat, pokud si člověk pupínky rozškrábe. Otevřená ranka se může zanítit, což prodlouží dobu hojení. 

Pokud chcete potížím předejít, dejte si po příchodu z lesa či parku koupel nebo sprchu a vydrhněte pokožku mýdlem a vodou. Tím případné larvy smyjete. Svědění lze zmírnit pomocí volně prodejných antihistaminových gelů či mastí z lékárny. Úlevu přinesou i chladivé obklady, mezi babské rady patří potírání pupínků octem či tea tree olejem, na ten však mohou být někteří lidé alergičtí. Pokud je vyrážka rozsáhlejší, nesnesitelně svědí nebo se objeví známky infekce (silné zarudnutí, hnis, teplo v postiženém místě), není od věci navštávit lékaře. Zvláště pokud se takové potíže objeví u dětí. 

Zdroje:

WebMD: Chigger Bites: Should I Worry? And How Should I Treat Them?

Hubení škůdců: Sametka podzimní – jak se před ní ochránit? 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Cesta k superrychlému ethernetu

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Zakladatel Notina chystá v Praze a Brně projekty prémiového nájemního bydlení „bez starostí“

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).