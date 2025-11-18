Vitalia.cz  »  Rodina  »  Čekáme dítě  »  Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata, popisuje jedna z nedonošených

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata, popisuje jedna z nedonošených

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Ilustrační foto Isifa.cz
Simona Janková se narodila v roce 1975, a to už ve 34. týdnu těhotenství. Zatímco dnes se dbá na to, aby i takto dříve narozené děti mohly být co nejvíc se svou mámou nebo tátou, tehdy to bylo jiné. „Svoji maminku jsem viděla poprvé po 33 dnech, následující den si mě odvezla domů." Z traumat, která si z porodnice odnesla, se podle svých slov léčí dodnes.

„Těhotenství mé maminky bylo bezproblémové, ale ve 34. týdnu jí odtekla plodová voda a až v porodnici se pak zjistilo, že jsme v břiše dvě. První se narodila moje sestra Martina, po ní já. Na to, že jsme přišly na svět dřív, jsme měly slušnou hmotnost a vypadaly jsme zdravě,“ vzpomínala Simona Janková na kongresu organizace Nedoklubko, které pomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Její příběh dokládá, proč je pro miminka tolik důležitý kontakt s rodiči co nejdřív po narození. Co je dnes v podstatě samozřejmé a snaží se o to porodníci, neonatologové i samotní rodiče, ale dřív vůbec časté nebylo.

Narození paní Jankové a její sestry proběhlo tak, jak to v té době chodilo. Byl rok 1975, doba tzv. Husákových dětí. Porodnice byly plné k prasknutí, a tak děvčátka přišla na svět na hekárně. „Miminko se narodilo, zakřičelo a hned ho odnesli. Tak to bylo i s námi. Jednu odnesli, druhou odnesli, máma nás zahlédla jen v odraze okna. Doktor jí pogratuloval a všechno vypadalo krásně,“ popsala.

Jedna dívka zemřela, druhá bojovala o život

Jenže po pár hodinách novopečená matka dostala záchvat eklampsie. Lékaři ji zachránili. Zemřela ale první z holčiček. „Přišla ošetřující lékařka a mámě řekla, že Martinka zemřela a druhá holčička bojuje o život. Dodnes nevíme, co se stalo. Máma se jen dozvěděla, že jediné, co pro mě může udělat, je se rozkojit, abych dostávala mléko,“ řekla Janková.

Zatímco dnes jsou rodiče informováni o všem, co se s jejich děťátkem děje, a mohou s ním podle možností trávit co nejvíc času, maminka paní Jankové dostávala na své dotazy jen strohé odpovědi, že její dcera žije. „Žila v takové bublině strachu, nebyla tam žádná empatie. Musela se ptát i na to, na jakém jsem oddělení, nedržela mě, neviděla mě, nemohla na mě promluvit. Mohla si jen zatelefonovat a dozvěděla se vždy jen moji váhu. Až 33. den po porodu mě mohla poprvé vidět a den nato si mě odvezla domů,“ vzpomínala.

Následky po celý život

Zdálo by se, že od té chvíle muselo být všechno už krásné a téměř zalité sluncem. Jenže tak to bohužel nebylo. I když se dívka vyvíjela normálně, nakonec se ukázalo, že ji těžký start do života poznamenal. Dlouhé měsíce trvalo, než se poprvé usmála. 

Předčasně narozené děti jsou více ohrožené duševními problémy. Nejčastěji depresí a úzkostí Přečtěte si také:

Předčasně narozené děti jsou více ohrožené duševními problémy. Nejčastěji depresí a úzkostí

„Celý život jsem se s tím popasovávala. Měla jsem pocit, že mi něco chybí, měla jsem vlastně pořád strach o život. I když jsem chtěla mít z něčeho radost, překryl to strach, takový divný stav to byl. A začalo to do sebe zapadat, až když mi v osmi letech rodiče řekli, že jsem vlastně měla sestru,“ popsala.

Komplikace při vlastním porodu

Všechno podle Jankové vyvrcholilo během porodu její první dcery. „Já ji prostě nechtěla pustit ven. Rodila jsem X hodin, měla jsem stahy, ale dole jsem byla v křeči, stažená. Když se nad tím zpětně zamyslím, bála jsem se, že když ji nechám se narodit, tak zemře,“ řekla. Nakonec si Janková začala svou psychiku léčit pomocí regresivní terapie a postupně se snaží svoji duši zahojit.

„Upřímně doufám, že něco takového už žádné další miminko nebude muset zažít. Aby už se neděla taková totální separace. I když nenastane propojení úplně na začátku, tak o to víc se musí podporovat později a dál,“ uzavřela.

Rodiče patří k miminku, i když je nedonošené, učí se zdravotníci zásady nulové separace Přečtěte si také:

Rodiče patří k miminku, i když je nedonošené, učí se zdravotníci zásady nulové separace

Dítě patří k rodičům

Dnes už je skutečně situace jiná. Ví se, že nulová separace a maximální kontakt s matkou dětem prospívá. „Ne inkubátor, ale hrudník matky by měl být místem péče o předčasně narozené děti,“ vysvětlila Blanka Zlatohlávková, lékařka neonatologického oddělení Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

„Již dřívější studie prokázaly, že KMC snižuje u nedonošených dětí výskyt těžkých infekcí, podchlazení, stres, zlepšuje růst, kojení, vztah matka–dítě, socio-emoční a neurologický vývoj. U matek zlepšuje mateřské chování, zvyšuje spokojenost a snižuje poporodní deprese. V rozvojových zemích KMC oproti standardní péči významně snižuje úmrtnost nezralých dětí,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Poznejte podle fotek, v jakém městě se konají tyhle vánoční trhy
1/22 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).