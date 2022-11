Jak upéci dobré cukroví z ořechové mouky a proč ji skladovat v ledničce

Mouky lze vyrobit ze všech druhů ořechů, dnes už prakticky v každém obchodě seženete nejen mouku mandlovou, kokosovou či lískooříškovou, ale i netradičnější variantu pekanovou, pistáciovou či z para ořechů. „Ořechy jsou bez pochyb nabité zdraví prospěšnými látkami, tělu dodávají nenasycené mastné kyseliny, které působí příznivě na srdce i cévy,“ říká Petra Vránová, ředitelka největší rodinné pražírny oříšků Alika.

Ovšem pozor na kalorickou hodnotu, ořechové mouky mají ve sto gramech kolem 2500 kJ a cca polovinu váhy tvoří tuky, zatímco pšeničná mouka má ve sto gramech kolem 1600 kJ a cirka dva gramy tuku.

Je však třeba dodat, že zmíněné zdravé tuky mají nízký glykemický index, což znamená, že pomáhají udržovat stabilní hladinu cukru v krvi, což z ořechových mouk činí vhodnou surovinu pro diabetiky i dietáře (při konzumaci v rozumné míře).

Výhodou ořechových mouk je nižší obsah sacharidů. Ten je v porovnání s moukou pšeničnou o celé tři čtvrtiny nižší. „Připravíte-li cukroví s použitím ořechové mouky, určitě sníte méně kousků než u cukroví připraveného z klasické obilné mouky,“ dodává Petra Vránová. Cukroví je totiž sytivější.

Pustíte-li se do vánočního pečení s použitím ořechových mouk, můžete zvolit recepty, ve kterých je použita jedna či kombinace více ořechových mouk, anebo je jimi nahrazena pouze poměrová část mouky klasické.

Při zkoušení receptů s využitím ořechové mouky mějte na paměti, že neobsahuje lepek, a proto se těsto špatně pojí, což je u mnoha receptů důvod, proč je nahrazována pouze část klasické obilné mouky její alternativou. Ořechové mouky také více sají tekutiny, takže je třeba v receptech zvýšit množství tekutých složek, například přidáním dalšího vajíčka.

„Nemusíte se však vůbec lekat, receptů s ořechovými moukami je již nespočet. Inspiraci můžete čerpat od ověřených food bloggerek či například na blogu Zdravých ořechů. Pokud si nejste i přesto jisti, mohu doporučit tu nejjednodušší alternativu klasické mouky, kterou je mouka mandlová. Hodí se téměř do všech pokrmů a pracuje se s ní velmi podobě jako s moukou pšeničnou, jen jí použijete o cca ¼ méně,“ doporučuje ředitelka závodu Alika.

Výroba ořechové mouky se může zdát pro mnohé z nás velmi snadnou záležitostí, kdy se pouze ořechy namelou, avšak není tomu tak. Po kontrole v laboratoři se ořechy opraží a poté blanšírují, čímž se zbaví slupek. Teprve následně se ořechy melou. „Vzniklá mouka poté prochází separačními síty, která nám pomohou rozdělit finální produkt dle hrubosti, která je u mouky zásadní. Tímto procesem zajistíme, že si zákazník koupí tu nejjemnější ořechovou mouku z opravdu kvalitních surovin. Hrubost mouky je pak u některých dezertů, jako jsou oblíbené francouzské makronky, zásadní a může mít vliv na výsledný vzhled sladkostí,“ vysvětluje proces výroby ořechových mouk Petra Vránová.

Ořechové mouky je důležité správně uschovat, aby se nezkazily. Vyplatí se tedy kupovat mouky v kvalitním znovuuzavíratelném obale, či je po otevření přesypat a skladovat v uzavřené nádobě ze skla či plastu.

„Co se týče teploty skladování, ořechové mouky jsou na teplo velmi citlivé a mají rády chladnější prostředí, proto volte pro jejich uskladnění spíž či spodní část lednice. Například mandlovou mouku mějte výhradně v lednici, kde vám vydrží zhruba tři měsíce od prvního otevření,“ uzavírá majitelka pražírny.

Linecké ořechové hvězdičky s malinami

Autor: Se souhlasem pražírny Alika

Ingredience:

60 g másla

80 g třtinového moučkového cukru

170 g hladké mouky

110 g pražené lískooříškové mouky

70 g vlašskooříškové mouky

½ lžičky skořice

vanilkový extrakt ¼ lžičky

špetka soli

1–2 lžíce mléka (přidat až na konci, podle potřeby)

Počet porcí: 25–30 sušenek

Doba přípravy: 30 minut + 2 hodiny chlazení

Postup:

Máslo s cukrem vyšleháme do načechrané pěny. Zvlášť smícháme ořechové mouky, hladkou mouku, skořici a sůl. Pomocí stěrky přidáme směs mouky k máslové směsi a mícháme, dokud se vše nespojí. Pokud těsto nedrží dobře pohromadě, přidáme trochu mléka a vypracujeme. Hotové těsto zabalíme do fólie a dáme na 2 hodiny chladit do lednice.

Po vychlazení těsto necháme asi 10 minut povolit, aby šlo lépe rozválet. Těsto rozválíme (lépe se rozvaluje mezi dvěma archy papíru na pečení, protože je drobivější) a vykrajujeme tvary podle libosti. Vykrájené sušenky naskládáme na plech vyložený papírem na pečení. Pečeme 10–12 minut při 175 °C. Po vychladnutí sušenky slepujeme malinovým džemem.

Tip: Pokud máte vrchní část s vykrojeným tvarem, aby byl vidět džem, a chcete mít sušenky pocukrované, tak před slepováním vrchní vykrojenou část sušenek pocukrujte moučkovým cukrem a teprve poté slepte. Tím zabráníte poprášení malinového středu.

Zdroj: Alika