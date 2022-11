Po celé ČR se lze od pondělí nechat bezplatně otestovat na HIV, žloutenku a syfilis

Bezplatné testování bude probíhat v týdnu od pondělí 21. do pondělí 28. listopadu a je určeno pro kohokoliv včetně cizinců. „Testování je dostupné všem, bez ohledu na národnost, pohlaví a věk. Neváhejte a přijďte,“ vyzývá Anna Kubátová, odbornice Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR.

Jde o již devátý ročník kampaně nazvané Evropský týden testování na HIV a žloutenky. Koordinuje jej SZÚ a finančně podporuje Ministerstvo zdravotnictví. Předchází 1. prosinci, který je označen jako Světový den boje proti AIDS.

Testy jsou na HIV, žloutenky i syfilis

Zájemci se mohou nechat testovat hned na několik přenosných chorob. „Na HIV může být testován každý, anonymně a zdarma. Zdarma může být také každý testován na žloutenky B, C a eventuálně i na syfilis,“ vyjmenovává ředitelka SZÚ Barbora Macková.

K dispozici budou dva typy testů – rychlotesty nebo ty ze žilní krve, které vyhodnocuje laboratoř. Rychlotesty jsou buď ze slin, nebo kapky krve z prstu. Jejich výhodou je to, že výsledek je téměř okamžitý. Nevýhodou, že pokud udává podezření na nákazu, je nutné absolvovat ještě test ze žilní krve. Ta putuje do laboratoře a výsledek je známý obvykle za několik dní.

U HIV je základním pravidlem, že test je vhodné podstoupit 3 měsíce po nahodilém riziku (nechráněný sex či třeba experiment s drogami). Pokud se rizikové situace opakují, je dobré nechat se testovat opakovaně nejméně 1× ročně.





„Pro osoby s pozitivním výsledkem testování na HIV se otevírá cesta k okamžité léčbě v některém z osmi HIV center, což je velice podstatné. Dostane se jim plné podpory a odborné léčby tak, aby byla v co největší míře zachována kvalita života daného člověka,“ upozorňuje Barbora Macková.

Kde lze testy podstoupit

V ČR se do týdne testování letos zapojí 82 pracovišť. Jejich seznam naleznete na webu SZÚ nebo si je můžete vyhledat na interaktivní mapě na webu www.tadyted.com, kde jsou základní informace o HIV a pohlavně přenosných infekcích v deseti jazykových mutacích.

Kromě testování lze využít také poradenství. V uvedeném týdnu totiž budou mít vybrané HIV poradny prodlouženou pracovní dobu. Jde o 30 pracovišť po celé ČR. Jedním z nich je také to v pražském sídle SZÚ.

„Kdokoli k nám může přijít pro rady, na testy, na konzultaci. Poradna v areálu SZÚ na adrese Šrobárova 48, Praha 10 bude zájemcům otevřena každý všední den od pondělí 21. 11. do pondělí 28. 11., vždy od 8:00 do 18:00 hodin, a najdete ji v budově číslo 3 v 1. patře,“ uvádí tisková zpráva SZÚ.

Loni přibylo 233 HIV pozitivních

Cílem testovacího týdne je podchytit ty, kteří mají HIV, žloutenku nebo syfilis, o onemocnění ale buď ještě neví, nebo jim nebylo diagnostikováno.

Podle statistických údajů SZÚ bylo v roce 2021 v tuzemsku na základě 1,58 mil. provedených vyšetření nově diagnostikováno 233 případů infekce HIV, z toho 131 u občanů ČR a 102 (43,8 %) u cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem. Celkem jde o 17 případů méně než v roce 2020.

Hlavním zdrojem infekce HIV je sexuální přenos, zejména mezi muži majícími sex s muži, a přenos prostřednictvím injekčního užívání drog.

U HIV pozitivních osob bylo v roce 2021 nově zjištěno 140 případů syfilis, 94 případů kapavky a 11 případů venerického lymfogranulomu (pohlavně přenášená nemoc vyvolaná chlamydiemi).

17 % nakažených o HIV neví

V Evropě patří ČR k zemím s nízkým výskytem HIV/AIDS. Ke konci roku 2021 za celou dobu sledování (tedy od roku 1985) bylo v ČR registrováno celkem 4074 HIV pozitivních případů. U 775 (19,0 %) z nich se rozvinulo onemocnění AIDS. Z nemocných s AIDS zemřelo 355 osob (45,8 %), dalších 185 osob s infekcí HIV zemřelo z jiné příčiny.

V oblasti prevence infekce HIV a onemocnění AIDS se ČR hlásí ke strategii Světové zdravotnické organizace (WHO), formulované do roku 2030 a označované 95–95–95. Znamená to, že do roku 2030 by 95 % osob žijících s HIV mělo o své infekci vědět, 95 % z nich by mělo být léčeno a 95 % z léčených osob by mělo dosáhnout nedetekovatelné virové nálože.

„V ČR zná svůj HIV status asi 83 % HIV pozitivních osob. Co se týče podílu léčených a úspěšnosti léčby, ČR už cíle dosáhla a musí jej udržet,“ uvádí vedoucí Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Vratislav Němeček.