Pár osvědčených triků, díky kterým dokážete letos o Vánocích nepřibrat ani kilo

Vánoce tu budou chvíli a řada lidí, namísto těšení se na sváteční dny, zažívá stres. I proto, že si volné dny na přelomu roku spojují s pohybem ručičky na váze směrem nahoru. Skutečnost je přitom taková, že z dlouhodobého hlediska má stravování během pár dní v roce minimální dopad na naše zdraví a tělesnou hmotnost. Tu mnohem více ovlivňují běžné každodenní stravovací návyky. Jak letos o Vánocích nepřibrat, přibližuje Silvia Illýová, výživová specialistka z Medicínského centra Praha.

Na druhou stranu, pokud se budete přejídat dva týdny v kuse, na váze se to projeví.

Cukroví pečte na poslední chvíli

Deset dvacet druhů cukroví, pečení od poloviny listopadu, aby se všechno stihlo ještě rozležet, případně naplnit. A ochutnávat. To je trend, který v řadě domácností panuje řadu let, možná po generace. Zkuste to ale letos alespoň trochu jinak. Pokud už jste začali péct, dejte si stopku a zredukovaný počet cukrátek začněte dopékat až pár dní před Vánocemi. Cukroví vás tak nebude lákat k postupnému ujídání.





„Pokud je u vás v rodině zvykem, že peče celé příbuzenstvo, domluvte se vzájemně a společně naplánujte, kolik čeho kdo připraví. Vyhnete se tak zbytečným přebytkům, které by vám bylo líto vyhodit,“ připomíná Silvia Illýová.

Alespoň jeden zdravější druh

Aby rodině nebylo líto, že budete letos chystat méně druhů cukroví, nebo budete péct jen z polovičních dávek, přidejte nějakou novinku. Zkuste recepty, kde místo cukru hraje prim sušené ovoce. Ideálně nesířené a nepřislazované. Zde pozor hlavně na brusinky, jsou kromě lyofilizovaných vždy s olejem a bývají velmi často proslazované cukrem, jen výjimečně jablečnou šťávou.

„Při pečení se nebojte použít mouku celozrnnou, například špaldovou v poměru 1 : 1 s klasickou bílou moukou. Na chuťové stránce to skoro ani nepoznáte,“ mírní obavy Silvia Illýová a dodává: „Celozrnná mouka obsahuje o trochu vyšší podíl vlákniny a minerálních látek, to proto, že se celozrnná mouka mele i s obalovými částmi zrna. Do mouky se tedy dostane o trošku více našemu tělu prospěšných látek a vlákniny. Mysleme prosím na to, že vánoční cukroví opravdu není prioritně zdroj vlákniny a minerálních látek.“

Salát? Klidně, ale jen jednou

Někdo chystá plný lavor bramborového salátu, protože je rodinnou tradicí ujídat z něj až do Štěpána. Ale chcete-li letos opravdu zastavit ručičku na váze, bramborový salát a jiná tučnější jídla si podle rad Silvie Illýové dopřávejte jen v rámci sváteční obědové porce nebo večeře. „Zamezte, abyste tato jídla měli na svátečním stole neustále na dosah. Svůj jídelníček tímto odlehčíte a lépe udržíte pod kontrolou denní energetický příjem,“ radí odbornice.

Ani o svátcích nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Doplní vitamíny, a navíc svým objemem zasytí, aniž by přidaly větší množství kalorií.

Nelyžujete? Sáňkujte

Mezi odpočinek a sváteční televizní pohodu zařaďte pravidelné vycházky nebo zimní sporty. Během svátků trávených doma nemíváme tolik pohybu jako v pracovních dnech. O to se sníží i náš energetický výdej.

„Více volného času využijte ke cvičení, společným vycházkám po městě nebo do přírody, nebo k jiným pohybovým aktivitám, na které při běžném režimu není čas,“ říká Silvia Illýová. Sjezdové lyžování i běžkování jsou vřele doporučovanými aktivitami. Ale nepodceňujte ani sáňkování s dětmi– i takový opakovaný výšlap do kopce vás zbaví mnoha kalorií.

Nezapomínejte ani na odpočinek

Dopřejte si dostatečný odpočinek a spánek, který je klíčový pro zdraví i správné udržení tělesné hmotnosti. „Trpíme-li nedostatkem spánku, naše tělo se snaží získat chybějící energii především z jídla. Jako první, na co máme chuť, jsou potraviny s vyšším obsahem energie, to jest nejrůznější sladkosti, dezerty, uzeniny, slané pochutiny a slazené nápoje,“ varuje Silvia Illýová.