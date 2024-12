Vánoční kvíz: Oběd v KFC, čarodějnice s dárky a rozkvetlá vánoční hvězda

Míváme tendenci myslet si, že dárky může nosit buď Ježíšek, nebo Santa Claus, ovšem to je vlastně hodně zjednodušený pohled.

Mezi patnáctkou otázek každopádně ta na Ježíška, respektive jeho původ, nechybí. Protože i tahle tradice se musela někde zrodit a rozšířit. A vy možná vlastně tak úplně nevíte, kdy a kde se to stalo.

Nicméně Ježíšek nosící dárky je postavou působící pouze v některých oblastech. V mnoha dalších nosí dárky někdo jiný, a zdaleka to není jen Santa Claus. Do hry vstupuje čarodějnice nebo třeba vánoční skřítci, často i jindy než dvacátého čtvrtého prosince, jakkoli nám to přijde jako jediné možné datum.

Jsou země, kde se dárků dočkají o den později, a jsou i další, kde se nadílka tradičně dávala až na Tři krále, i když poslední desetiletí se termíny celosvětově spíše sjednocují.

Zkuste náš kvíz a dost možná se dozvíte i něco, o čem jste zatím neměli ani tušení.