Novinky mezi nápoji: Jahodové pivo a kokosová sodovka v malé plechovce

Několikaměsíční spolupráce Farmy Vraňany a Měšťanského pivovaru vyústila ve Vraňanský tmavý jahodový speciál – pivo, které kombinuje tmavý ležák s chutí skutečných jahod. Z těch ve Vraňanech vylisují sirup, které je klíčovou surovinou. Další je tmavý ležák z pivovaru, jehož historie sahá až do 15. století. Konkrétně jde o tmavou dvanáctku ověnčenou dvěma medailemi z prestižních soutěží.
Na výsledné podobě piva pracovali sládci a farmáři téměř půl roku. „Cílem bylo vytvořit pivo, v němž jahody nebudou jen aromatickou složkou, ale přirozenou součástí chuti,“ vysvětluje Jakub Hájek, sládek kutnohorského pivovaru, kde se novinka vaří. „Použili jsme jahodový sirup z čerstvě lisované šťávy a přidávali ho jak do hlavního kvašení, tak do dokvašení“.
Vraňanský tmavý jahodový speciál se dá koupit výhradně v prodejně Farmy Vraňany a na jejím oficiálním e-shopu.
Soda s originálním vizuálem
Sodu na bázi fermentované kokosové vody přinášejí na český trh dva mladí podnikatelé a kamarádi Alexandros Samaras a Petr Musil, kteří skoro před pěti lety převzali společnost PRAGER´S vyrábějící v Česku hlavně cidery.
Zákazníky láká na nízký obsah cukru, v nápoji je pouze ten ze samotného ovoce, oblíbený malý plechovkový formát o objemu 330 ml a originální etiketu. Jejím autorem je ilustrátor Jan Vajda alias Antimultivitamin. „To, jak produkt vypadá, je pro nás velmi důležité. Jednou z našich cest je intenzivní spolupráce s lokálními řemeslníky a umělci, kteří spoluvytváří vizuální identitu značky. A stejně je tomu i v tomto případě. Zákazníkovi chceme pokaždé dodat prémiový produkt, který je unikátní nejen svým obsahem, ale také designem,” říká Alexandros Samaras z PRAGER´S.
A jak se nápoj vyrábí? „Použijeme slabší variantu kokosové vody – stoprocentní je totiž příliš intenzivní v chuti a velmi nákladná na výrobu, kterou fermentujeme mléčným kvašením. Potom přidáme ovocnou složku, dosytíme a pasterizujeme pro stabilizaci kvality,“ vysvětluje pro web Vitalia.cz Alexandros Samaras. Kokos přirozeně obsahuje elektrolyty, tedy minerály sodík a draslík, které podle něj pomáhají udržovat rovnováhu tekutin v těle a svědčí i hydrataci.
V nabídce je kombinace Mango & broskev nebo Yuzu & limeta. Neobsahuje konzervanty ani umělá sladidla. PRAGER’S Soda je aktuálně k dostání na webu značky, v těchto dnech by se měly dostat i do prodejen řetězců. V plánu jsou i zahraniční trhy.