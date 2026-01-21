Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Novinky mezi nápoji: Jahodové pivo a kokosová sodovka v malé plechovce

Novinky mezi nápoji: Jahodové pivo a kokosová sodovka v malé plechovce

Kateřina Čepelíková
Dnes
Soda na bázi fermentované kokosové vody, Prager´s, Kofola
Autor: Prager´s
Sodu na bázi fermentované kokosové vody vyrání značka Prager´s
Na trhu se v posledních týdnech objevily novinky, které stojí za pozornost. Mají speciální složení a zajímavá je i jejich výroba.

Několikaměsíční spolupráce Farmy Vraňany a Měšťanského pivovaru vyústila ve Vraňanský tmavý jahodový speciál – pivo, které kombinuje tmavý ležák s chutí skutečných jahod. Z těch ve Vraňanech vylisují sirup, které je klíčovou surovinou. Další je tmavý ležák z pivovaru, jehož historie sahá až do 15. století. Konkrétně jde o tmavou dvanáctku ověnčenou dvěma medailemi z prestižních soutěží.

Vraňany pivní speciál

Spolupráce Farmy Vraňany a Měšťanského pivovaru vyústila ve Vraňanský tmavý jahodový speciál

Autor: Vraňany

Na výsledné podobě piva pracovali sládci a farmáři téměř půl roku. „Cílem bylo vytvořit pivo, v němž jahody nebudou jen aromatickou složkou, ale přirozenou součástí chuti,“ vysvětluje Jakub Hájek, sládek kutnohorského pivovaru, kde se novinka vaří. „Použili jsme jahodový sirup z čerstvě lisované šťávy a přidávali ho jak do hlavního kvašení, tak do dokvašení“. 

Vraňanský tmavý jahodový speciál se dá koupit výhradně v prodejně Farmy Vraňany a na jejím oficiálním e-shopu.

Soda s originálním vizuálem

Sodu na bázi fermentované kokosové vody přinášejí na český trh dva mladí podnikatelé a kamarádi Alexandros Samaras a Petr Musil, kteří skoro před pěti lety převzali společnost PRAGER´S vyrábějící v Česku hlavně cidery. 

Prager´s, Soda na bázi fermentované kokosové vody

Soda na bázi fermentované kokosové vody

Autor: Prager´s

Zákazníky láká na nízký obsah cukru, v nápoji je pouze ten ze samotného ovoce, oblíbený malý plechovkový formát o objemu 330 ml a originální etiketu. Jejím autorem je ilustrátor Jan Vajda alias Antimultivitamin. „To, jak produkt vypadá, je pro nás velmi důležité. Jednou z našich cest je intenzivní spolupráce s lokálními řemeslníky a umělci, kteří spoluvytváří vizuální identitu značky. A stejně je tomu i v tomto případě. Zákazníkovi chceme pokaždé dodat prémiový produkt, který je unikátní nejen svým obsahem, ale také designem,” říká Alexandros Samaras z PRAGER´S.

A jak se nápoj vyrábí? „Použijeme slabší variantu kokosové vody – stoprocentní je totiž příliš intenzivní v chuti a velmi nákladná na výrobu, kterou fermentujeme mléčným kvašením. Potom přidáme ovocnou složku, dosytíme a pasterizujeme pro stabilizaci kvality,“ vysvětluje pro web Vitalia.cz Alexandros Samaras. Kokos přirozeně obsahuje elektrolyty, tedy minerály sodík a draslík, které podle něj pomáhají udržovat rovnováhu tekutin v těle a svědčí i hydrataci. 

V nabídce je kombinace Mango & broskev nebo Yuzu & limeta. Neobsahuje konzervanty ani umělá sladidla.  PRAGER’S Soda je aktuálně k dostání na webu značky, v těchto dnech by se měly dostat i do prodejen řetězců. V plánu jsou i zahraniční trhy.

