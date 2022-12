Ordinace pediatrů jsou plné i kvůli papírové ošetřovačce, změna nastane nejdřív v roce 2024

Rodiče: K lékaři dítě vodíme, protože musíme

Podle Státního zdravotního ústavu je v ČR epidemie akutních respiračních chorob. Letošní rok je pro děti, rodiče a seniory o to náročnější, že souběžně spolu dorazily tři choroby: RS virus, chřipka a covid. Za všemi stojí viry, všechny mají podobné příznaky – horečky, kašel, rýma… K nim se přidružují angíny, zápaly plic, záněty průdušek nebo záněty středouší, které jsou často způsobené bakteriemi. Na ty na rozdíl od viróz lékaři mohou předepsat antibiotika. Žádné antivirotikum na předpis ale na chřipku ani covid pro většinu pacientů není.

Virózy také pojí jedna věc – většina dětí i dospělých je zvládne vyležet doma. Jen u nejmenších dětí by měli být rodiče velmi opatrní a návštěvu lékaře neodkládat. Ostatně do ordinace by měli zamířit i v případě dušnosti.

Přesto podle Aleny Šebkové řada rodičů s takto nemocnými dětmi do ordinací přichází, ačkoliv dítě má horečku třeba druhý den a bylo by mu lépe v posteli. Jenže čtenářka Vitalia.cz, která se podepsala jako Terka, nabízí jiné vysvětlení, než je netrpělivost rodičů. „Většina maminek nechodí s dítětem, které má virózu, k lékaři proto, že by nevěděly, jak se o něj postarat, ale proto, že potřebují vystavit ošetřovačku, aby mohly být s dítětem doma. Málokterý pediatr ji vystaví na zavolání. Takže pak jsou ordinace narvané k prasknutí dětičkami, které nejvíc potřebují postel a klid. To je podle mě systémově velmi špatně,“ reagovala na text čtenářka.

Co lékař, to jiný postup

Ošetřovačkou je míněna sociální dávka s názvem ošetřovné. Je to krátkodobá finanční podpora státu pro ty, kteří se musí starat o nejbližší členy rodiny.





Zeptali jsme se jiných rodičů v okolí, jak je to u nich. Z neformální ankety vyplynulo, že někde rodič skutečně pro formulář k ošetřovnému (OČR) – oficiálně se jmenuje Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) – musí i s dítětem, jiný se ale s dětským lékařem domluví tak, že může přijít bez potomka a formulář mu připraví předem, aby nečekal. Stačí si ho tak jen vyzvednout.

Bez osobní návštěvy to ale kvůli legislativě nejde nikdy. „Nárok na ošetřovné v případě nemocného dítěte uplatňuje pomocí uvedeného tiskopisu, který je číslován, evidován a poskytován pouze ošetřujícím lékařům,“ uvádí Jitka Drmolová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Lékaři každopádně postupují různě. Někteří dítě vidět chtějí, jinak formulář k ošetřovnému nevystaví. Jiní jsou zejména v době epidemií různého druhu shovívavější. A podle úřadů jsou rozdíly v postupu na místě na místě. „Pokud jde o otázku, zda pro vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) je třeba, aby lékař provedl vyšetření dítěte v ordinaci, tak ta závisí na vzájemné domluvě lékaře s rodičem dítěte a individuálních okolnostech případu,“ potvrzuje Jitka Drmolová.

Ve všech případech je ale jedno společné – potřebný formulář je pouze v papírové podobě. A tak pro něj rodič musí a pak jej ještě je potřeba dopravit osobně zaměstnavateli. Přitom třeba u jiné dávky, jakou je neschopenka, toto kroužení před časem skončilo a dokument putuje na patřičná místa elektronicky. Což se zejména v době covidu více než hodilo. Stejně jako eRecept.

Proč není formulář OČR elektronický

Proč to zatím nešlo také u dokumentu nutného pro vyplacení ošetřovného, jsme se zeptali na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), pod které tato agenda spadá. „Digitalizace je jednou z hlavních priorit MPSV, řadu dávek se podařilo přesunout do online prostředí už v letošním roce. S ohledem na stávající legislativu i na možnosti informačních systémů je nutné postupovat po jednotlivých krocích,“ uvádí vedoucí oddělení mediální komunikace ministerstva Jakub Augusta.

Pokud ale je digitalizace prioritou, proč už není digitalizován i formulář Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)? Protože ministerstvo dosud nezměnilo potřebný zákon.

„Aktuálně připravujeme novelu zákona o nemocenském pojištění, která umožní elektronizaci tiskopisů k dalším dávkám nemocenského pojištění. Cílovým stavem je plná digitalizace dávek, jako je například právě OČR, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dlouhodobé ošetřovné a otcovská. Následně dojde ke zjednodušení agendy, která s těmito dávkami souvisí,“ uvádí Jakub Augusta.

Změna bude nejdříve v roce 2024

Dodává ještě jeden důvod, proč změny nejsou zatím hotové: „Kromě legislativy je potřeba připravit na digitalizaci i jednotlivé informační systémy, např. ČSSZ, jednotlivých lékařů, zaměstnavatelů,“ doplňuje vedoucí oddělení komunikace ministerstva.

Co z toho plyne pro rodiče, kteří musí do narvaných čekáren? Že ještě nejméně příští rok budou muset přemlouvat lékaře, aby tam nemuseli i s nemocnými dětmi, pokud opravdu není ouvej. „Za realistický termín, kdy by celá tato agenda mohla být plně digitalizovaná, považujeme druhou polovinu roku 2024,“ dodává k digitalizaci Jakub Augusta.

„Elektronizace ošetřovného je plánována, a to tak, aby přinesla stejný uživatelský komfort, jako eNeschopenka. Jde však o náročnější řešení (i z technického pohledu), neboť u tohoto typu dávky není většinou dopředu známa osoba, která bude nárok na dávku uplatňovat a oproti eNeschopence tak přibývá celá zvláštní procesní větev,“ uvádí Jitka Drmolová s tím, že pro ČSSZ jde o jeden z jejích prioritních cílů.

„Nejde pouze o prosté převedení papírového formuláře do elektronické podoby, ale o to, aby lékař jedním ‚kliknutím‘ odeslal příslušnou datovou větu (formulář, hlášení) orgánu nemocenského pojištění, došlo k jejímu navázání na elektronické hlášení zaměstnavatele a byla odbourána nutnost podávat formalizovanou žádost o dávku ze strany pojištěnce,“ doplňuje mluvčí.

Co je ošteřovné a kdo na něj má nárok

Na ošetřovné mají mimo jiné nárok rodiče dětí do 10 let. Ošetřovné se vyplácí zpravidla maximálně po dobu 9 dnů.

Podle zákona o nemocenském pojištění rozhodne ošetřující lékař o vzniku potřeby ošetřování/péče, jestliže vyšetřením zjistí, že je dítě nemocné nebo utrpělo úraz. Platí také, že v odůvodněných případech může lékař vystavit Rozhodnutí o potřebě ošetřování i 3 kalendářní dny přede dnem, ve kterém potřebu ošetřování zjistil.

Více o dávce najdete na stránce ČSSZ.