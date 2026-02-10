Hasiči a záchranáři budou nacvičovat první pomoc v zimních nočních horách

V tuzemsku se na přelomu února a března vůbec poprvé uskuteční akce nazvaná North Rescue. Jde o noční soutěž v první pomoci, jež propojuje dobrovolníky, mladé záchranáře i nadšence z celé republiky. Probíhá v reálném terénu a za podmínek blízkých skutečným zásahům.
Co se dozvíte v článku
V čem je nácvik pomoci unikátní
Unikátní je tím, že se odehrává v zimních Jizerských horách. „Noční prostředí a práce v terénu dávají soutěži její jedinečnost,“ potvrzuje její ředitel Petr Déva.„Chceme, aby si účastníci odnesli nejen nové dovednosti, ale i větší jistotu v tom, že dokážou pomoci i v opravdu složitých podmínkách,“ dodává.
„North Rescue vzniklo jako odpověď na potřebu dostat první pomoc co nejblíže reálným podmínkám. V premiérovém ročníku chceme účastníkům nabídnout zkušenost, která prověří nejen jejich znalosti, ale i schopnost rozhodovat se pod tlakem, ve tmě a v náročném terénu,“ doplňuje Ludmila Fidlerová, ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK) Jablonec nad Nisou.
Do hor vyrazí šedesát zájemců
Organizátorem je ČČK a v tuto chvíli je již kapacita soutěže vyčerpaná. Zájemci se mohou hlásit jen jako náhradníci.
Nácviku první pomoci se zúčastní zejména dobrovolní hasiči, vodní záchranáři nebo členové ČČK. Účast v soutěži je možná od 15 let. Dospívající přitom musí mít v týmu nejméně jednoho dospělého.
Účastníků bude celkem šedesát, rozděleni budou v týmech po třech. Doplní je desítky dobrovolníků, kteří se budou v roli figurantů podílet na tom, aby scény záchrany života vypadaly autenticky. Další desítky soutěž připravovaly a zajistí její hladký chod.
Fingované úrazy i dopravní nehody
Tříčlenné týmy budou muset po své ose (podmínkou je vlastní auto na přiblížení) navštívit během noci z 28. února na 1. března patnáct stanovišť. Všechna rozmístěná v horském terénu. Vyrážet se bude z Tanvaldu.
Účastníci budou řešit první pomoc v modelových situacích inspirovaných skutečnými mimořádnými událostmi. Čekají je úrazy v přírodě nebo simulované dopravní nehody. „Budeme se snažit maximálně je přiblížit reálné situaci, protože tak se nejlépe projeví úroveň znalostí a dovedností soutěžících,“ podotýká prezident ČČK Marek Jukl.
Cílem soutěže je prověřit znalosti, praktické dovednosti, fyzickou připravenost i týmovou spolupráci.
Jedná se o laickou (předlékařskou) první pomoc, poskytovanou s vybavením, které soutěžní týmy obdrží od organizátora, píše se v propozicích soutěže.
Akce v Jizerských horách navazuje na noční zážitkovou simulaci s názvem Město v křeči, kterou pořádá ČČK v různých částech Prahy.