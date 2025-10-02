Trvá jen 15 minut a je zadarmo. Takový je kurz první pomoci ve virtuální realitě

V Plzni vznikl první český VR Point. Jde o místo, kam si každý může odskočit na minikurz první pomoci – ve virtuální realitě. Lektory kompletně nahrazuje virtuální asistentka Alexa.
Projekt nazvaný VR Rescue v sobě propojuje nejmodernější techniku, virtuální realitu a umělou inteligenci, přičemž jsou v něm otisknuty znalosti lékařských kapacit, píší organizátoři v tiskové zprávě. Na akci se podílejí Město Plzeň, tamější fakultní nemocnice. Český červený kříž nebo firma VR Training a další.
Rezervace je možná už nyní
Pro veřejnost se VR Point otevírá v pondělí 6. října. VR Point je umístěný v budově plzeňského magistrátu v Kopeckého sadech 11.
Kurzy probíhají od pondělí do pátku, 24 hodin denně. Nezbytná je rezervace termínu – formulář pro ni najdete ZDE. Ten, kdo chce přijít večer a nad ránem, konkrétně od 20 do 6 hodin, musí online formulář vyplnit alespoň 24 hodin předem.
Pro absolvování je třeba vyhradit si půlhodinu času, takový je i prostor pro jednoho účastníka v rezervačním systému. Samotný kurz trvá zhruba čtvrt hodiny, zbytek času je určený ke správnému nasazení brýlí pro virtuální realitu a další nezbytností. Kromě brýlí je potřeba také figurína spárovaná s virtuální realitou.
Umělá inteligence šije kurz na míru
Po nasazení brýlí uživatel dostává jednoduché a jasné instrukce, které jsou přizpůsobené jeho věku. Virtuální realita jej dokáže přenést do prostředí mimo magistrátní budovu, aniž by kamkoliv musel odcházet. Prožitek ze záchrany člověka je proto daleko intenzivnější.
Umělá inteligence zároveň funguje jako osobní trenér, protože reaguje na každého člověka individuálně, hodnotí jeho dovednosti a instruuje ho, jak má první pomoc poskytovat.
Přečtete si zde reportáž z tříhodinového kurzu první pomoci s virtuální realitou. Absolvovala jej i redaktorka Vitalia.cz.
Galerie: Jak vypadal kurz první pomoci s VR pro novináře
Při rychlém kurzu se účastník naučí myslet na to, zda je pro něj situace bezpečná a může zahájit první pomoc. S pomocí Alexy se naučí základní pravidla pro uvolnění dýchacích cest i masáž srdce. Po absolvování získá účastník certifikát, který mu přijde do e-mailové schránky.
Zájemci plzeňský kurz mohou absolvovat zdarma. Určený je široké veřejnosti. Zejména dospělým a dospívajícím, protože pro děti město zavádí speciální kurz první pomoci určený žákům základních škol.