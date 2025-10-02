Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Trvá jen 15 minut a je zadarmo. Takový je kurz první pomoci ve virtuální realitě

Trvá jen 15 minut a je zadarmo. Takový je kurz první pomoci ve virtuální realitě

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dvojice brýlí pro virtuální realitu
Autor: Vitalia.cz/Hana Válková
Plzeň je první město, které umožňuje široké veřejnosti přijít na kurz první pomoci zdarma. Oproti standardnímu školení je o poznání kratší, zato celý ve virtuální realitě.

V Plzni vznikl první český VR Point. Jde o místo, kam si každý může odskočit na minikurz první pomoci – ve virtuální realitě. Lektory kompletně nahrazuje virtuální asistentka Alexa.

Projekt nazvaný VR Rescue v sobě propojuje nejmodernější techniku, virtuální realitu a umělou inteligenci, přičemž jsou v něm otisknuty znalosti lékařských kapacit, píší organizátoři v tiskové zprávěNa akci se podílejí Město Plzeň, tamější fakultní nemocnice. Český červený kříž nebo firma VR Training a další. 

Rezervace je možná už nyní

Pro veřejnost se VR Point otevírá v pondělí 6. října. VR Point je umístěný v budově plzeňského magistrátu v Kopeckého sadech 11

Kurzy probíhají od pondělí do pátku, 24 hodin denně. Nezbytná je rezervace termínu – formulář pro ni najdete ZDE. Ten, kdo chce přijít večer a nad ránem, konkrétně od 20 do 6 hodin, musí online formulář vyplnit alespoň 24 hodin předem. 

Pro absolvování je třeba vyhradit si půlhodinu času, takový je i prostor pro jednoho účastníka v rezervačním systému. Samotný kurz trvá zhruba čtvrt hodiny, zbytek času je určený ke správnému nasazení brýlí pro virtuální realitu a další nezbytností. Kromě brýlí je potřeba také figurína spárovaná s virtuální realitou.

Nebojte se první pomoci, dýchání z úst do úst není vůbec potřeba Přečtěte si také:

Nebojte se první pomoci, dýchání z úst do úst není vůbec potřeba

Umělá inteligence šije kurz na míru

Po nasazení brýlí uživatel dostává jednoduché a jasné instrukce, které jsou přizpůsobené jeho věku. Virtuální realita jej dokáže přenést do prostředí mimo magistrátní budovu, aniž by kamkoliv musel odcházet. Prožitek ze záchrany člověka je proto daleko intenzivnější. 

Umělá inteligence zároveň funguje jako osobní trenér, protože reaguje na každého člověka individuálně, hodnotí jeho dovednosti a instruuje ho, jak má první pomoc poskytovat.

Přečtete si zde reportáž z tříhodinového kurzu první pomoci s virtuální realitou. Absolvovala jej i redaktorka Vitalia.cz.

Galerie: Jak vypadal kurz první pomoci s VR pro novináře

Při rychlém kurzu se účastník naučí myslet na to, zda je pro něj situace bezpečná a může zahájit první pomoc. S pomocí Alexy se naučí základní pravidla pro uvolnění dýchacích cest i masáž srdce. Po absolvování získá účastník certifikát, který mu přijde do e-mailové schránky. 

Zájemci plzeňský kurz mohou absolvovat zdarma. Určený je široké veřejnosti. Zejména dospělým a dospívajícím, protože pro děti město zavádí speciální kurz první pomoci určený žákům základních škol.

Absolvovali jste někdy kurz první pomoci?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).