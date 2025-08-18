Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP. Lékař popsal, co dělají s tělem

„Už samotný název napovídá – energetický nápoj vás nakopne, povzbudí, zlepší náladu. Děti mají pocit uvolnění, ale za tímto efektem se skrývá nebezpečná chemie,“ říká doktor Marian Šenkeřík, primář dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice, při příležitosti Mezinárodního dne energetických nápojů. Podlě něj některé z dětí kvůli nápojům končí i na jednotkách intenzivní péče.
„Organismus jede poměrně dlouho na takové vyšší energetické hladině a odpoledne nebo večer, kdy přijde přirozený útlum a dítě by mělo jít spát, mu ta přetrvávající hladina stimulačních látek v těle nedovolí usnout. A nebo je spánek enormně nekvalitní,“ popisuje lékař.
Výsledkem často bývá to, že se člověk druhý den ráno probudí a necítí se být odpočatý. A to paradoxně vede k tomu, že si zase dá další energetický nápoj. „Obecně je tato situace spojená s daleko větší psychickou nestabilitou, s psychickými problémy, s depresivitou,“ dodává Šenkeřík.
Bouře v mozku
Energetické drinky obsahují kromě vysoké dávky kofeinu například i taurin, B-vitaminy a další stimulační látky, které na sebe vzájemně působí. „V mozku vzniká neuvěřitelná bouře a člověk opravdu může začít mít závažné psychické poruchy, kromě těch fyzických,“ pokračuje.
Děti pak do nemocnice přicházejí s vysokým krevním tlakem, bušením srdce či nepravidelným srdečním rytmem. „Takoví pacienti končí na jednotce intenzivní péče, kde monitorujeme jejich životní funkce a čekáme, až vliv stimulačních látek odezní,“ popisuje primář.
Jako čtyři kafe najednou
Další důvody, proč se děti kvůli energetickým nápojům dostávají do nemocnic, je míchání drinků s jinými návykovými látkami a také s alkoholem, kdy následně dojde k úrazu, případně dotyčný až ztratí vědomí.
„Nebo je to situace, kdy si člověk myslí, že energy drink nemá žádný strop, a těch nápojů vypije několik. Když si představíte, že dneska běžně prodávané energy drinky obsahují tolik, co čtyři šálky silné kávy, tak já myslím, že nikdo rozumný nevypije čtyři silné šálky kávy najednou. Ale tohle je to, co děti dělají,“ podotýká Šenkeřík.
Závislost jako každá jiná
Energetické nápoje obsahují chemický koktejl látek, nejen stimulanty, ale také různá aditiva a (umělá) sladidla a problém může nastat i tehdy, kdy se z příležitostného užívání stane pravidlo.
„Pokud použijeme jednu z nejstarších psychiatrických definicí, kdy závislost na čemkoliv znamená bažení po něčem, může na energetických nápojích vzniknout závislost. Budeme-li se bavit o závislosti v užším slova smyslu, tedy jako o něčem, co tělo vyžaduje, jsou popsány určité projevy abstinenčního syndromu u lidí, kteří jsou zvyklí na vyšší dávky kofeinu, což je právě jedna z hlavních stimulačních látek energetických drinků. Patří mezi ně kromě poruch spánku také bolesti hlavy, nevýkonnost, únavnost, subdepresivita,“ vypočítává primář.
„Energetické nápoje nejsou neškodné limonády. Jsou to silně stimulační látky, které mohou mít na dětský organismus devastující účinky,“ uzavírá Marian Šenkeřík.