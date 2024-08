Energy drinky dětem ničí zubní sklovinu, vedou k obezitě a mohou vyvolat úzkosti

Možná hledáte návod na to, jaké energetické nápoje jsou vhodnější než jiné, protože je pijí i vaši potomci a vy tušíte, že to není nic moc. Pravda je ovšem taková, že doporučit se nedají v podstatě žádné.

Svým letošním testem zaměřeným na složení energetických drinků na to upozorňuje spotřebitelská organizace dTest. Podle autorů je dobré, aby konzumenti, kam vedle dospívajících patří i studenti třeba kolem zkoušek, řidiči či lidé pracující na směny, znali jejich rizika.

Množství kofeinu se hodně liší

Složení energetických nápojů je napříč trhem podobné. Hlavní stimulující látkou je kofein, jehož obsah se v nápojích pohybuje mezi zhruba 25 mg a 200 mg na jedno balení. Vyšší dávky kofeinu, v průměru 150 mg, se obvykle nacházejí v půllitrových baleních.





Nadměrný příjem kofeinu může vést k nervozitě, úzkosti a poruchám spánku. Z tohoto důvodu by se měly energetickým nápojům vyhýbat těhotné a kojící ženy a také děti – u nich může konzumace těchto nápojů vést k překročení maximálního bezpečného denního příjmu kofeinu. Například dvanáctileté dítě s hmotností okolo 42 kilogramů by za celý den nemělo přijmout více než 126 mg kofeinu. Laboratoř ale odhalila, že více než bezpečnou denní dávku by jim v jediném balení dodalo rovnou devět z dvaceti testovaných vzorků, uvádí šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Další běžnou stimulační látkou v energetických nápojích je taurin, aminokyselina podporující mozkovou činnost a fyzickou výkonnost. Někteří jedinci ale mohou být na taurin citliví.

Energetické nápoje často obsahují také značné množství cukru. Dlouhodobá nadměrná konzumace slazených nápojů může přispět k nadváze či obezitě a vzniku zubních kazů. Někteří výrobci proto snižují obsah cukru použitím náhradních sladidel. Několik z testovaných nápojů obsahovalo více než 10 kostek cukru v jednom půllitrovém balení. To je dvakrát více než celodenní doporučená dávka pro děti a v řadě případů lze jedním balením energy drinku překročit i doporučenou denní dávku přidaného cukru pro dospělé, která činí 50 gramů na den, upozorňuje Hoffmannová z dTestu.

Kdo dopadl nejhůře?

Nejvyšší obsah kofeinu – Prime Energy Drink a 196 mg kofeinu v balení. Nadbytek kofeinu vede k nespavosti, zrychlenému srdečnímu tepu nebo nesoustředěnosti. Nápoj Prime Energy Drink však již není v ČR běžně dostupný.

Nejvyšší dávka cukru – Big Shock Original a 66 g cukru v balení. Světová zdravotnické organizace přitom doporučuje dětem maximálně 25 gramů přidaného cukru denně.

Nejkyselejší pH – Big Shock Original a 2,5 pH. Poškození skloviny nastává při hodnotě pH nižší než 5,5.

Podrobné výsledky testu 20 vzorků známých i řetězcových značek energydrinků jsou k dispozici na webových stránkách.

Poslanci ze zdravotnického výboru připravili novelu zákona o regulaci prodeje těchto nápojů. Pokud ji vláda schválí, bude možné si energy drinky koupit až od 18 let věku, k čemuž se přiklání například i hlavní hygienička. Zjištěné informace z testu podle spotřebitelské organizace dTest dokazují, že to bude krok správným směrem.