Pronásledují vás vtíravé myšlenky na jídlo? Můžete pomoci výzkumu věnovanému food noise

Hana Válková
Mladý muž se snaží nad mísou salátu přerušit vtíravé myšlenky na jídlo
V tuzemsku se rozbíhá sociologický výzkum zaměřený na potravinový šum neboli food noise, při kterém je velmi těžké přehlušit neustále přemýšlení o jídle. Ten, kdo ho prožívá, může odborníkům přispět vyplněním online anonymizovaného dotazníku.

Food noise jsou vtíravé myšlenky na jídlo, které člověka pronásledují téměř bez přestání, nezávisle na skutečném hladu a ve výsledku mění chování k jídlu i stravovací návyky. 

O jídelním šumu se hovoří zejména v poslední době v souvislosti s příchodem nových injekčních léčiv, jež food noise dokáží rychle vypnout.

Na food noise se zaměřuje nový výzkum, za nímž stojí tým Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Vedoucí výzkumnice Tereza Stöckelová zveřejnila výzvu, aby lidé, kteří se potýkají s neustálými nutkavými myšlenkami na jídlo, aniž by měli hlad, vyplnili online anonymizovaný dotazník (najdete jej zde na webu Akademie věd).

Dotazník má šestnáct otázek. Pokud na nějakou nechce respondent odpovídat, přeskočí ji.

Mnozí uživatelé nové generace léčiv na hubnutí mluví o tom, že tlumí jejich potravinový šum. Cílem našeho výzkumu je v tomto kontextu zjistit, co vůbec potravinový šum je a jak ho různí lidé prožívají,popisuje výzkumnice na Facebooku. Výzkum má přispět k pochopení projevů food noise a mechanismů jeho vzniku i to, jak jej utlumit.

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

