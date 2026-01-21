Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Uštíplý či nerovný zub se dá levněji dostavět materiálem na plomby místo korunek

Uštíplý či nerovný zub se dá levněji dostavět materiálem na plomby místo korunek

Hana Válková
Dnes
Starší žena si v zubařském křesle prohlíží zuby
Autor: Shutterstock
Bílé plomby už se dávno nepoužívají jen ke spravení zubu po vyvrtání kazu. Materiály se tak zdokonalují, že plomba bez problémů dokáže nahradit část zubu třeba i kvůli estetice.

Na konci loňského roku vzbudila na sociální síti nadšení zubní lékařka Alžběta Rohová. Sledujícím ukázala, co dokáže s pomocí materiálu, který se běžně používá na výrobu bílých plomb.

Co se dozvíte v článku
  1. Úprava zubů omladí obličej
  2. U fazet už není nutné broušení
  3. S rozhodnutím pomůže maketa
  4. Do konce života nevydrží

Říká se mu fotokompozit a lze jej vrstvit, dosáhnout různé průhlednosti i odstínů bílé. Alžběta Rohová s jeho pomocí dost výrazným způsobem proměnila estetiku úsměvu šestnáctileté dívky. Povrch zubů jí poškodila vývojová porucha zvaná hypomineralizace. Chrup pacientky kvůli tomu i po nošení rovnátek stále nebyl tak hezký, jak si přála. Hrany některých řezáků byly olámané, sklovina hrbolatá.

Použití fotokompozitu

Lze jím vyplnit otvor po odvrtaném kazu nebo z něj něco postavit. Je ale třeba zvážit materiál, protože ne každý fotokompozit se hodí na všechno, upozorňuje stomatolog Robert Houba. Materiály ale už jsou tak dokonalé, že se s nimi dá kouzlit a vypadají jako zdravý, netknutý zub. Trvanlivosti bych se nebál, zhotovení dostavby ale trvá hodiny, dodává lékař.

Lékařka vzhled všech zubů podstatně vylepšila jen s použitím fotokompozitu. Dostavbu si naplánovala s pomocí modelu v počítači. Žádné broušení zubů na fazety nebo korunky, čistě aditivní přístup, uvedla na síti X s tím, že se jde o fotokompozitní dostavbu chrupu.

Sledující se ptali na cenu. Podle Rohové stála kompletní oprava 40 tisíc korun. Korunky nebo fazety by vyšly na víc než dvojnásobek, dodala pro zvědavé sledující s tím, že dostavba beze změny vydrží až 15 let. Jen je občas potřeba ji přeleštit.

Podle lékařky byla dostavba možná, protože pacientka měla rovnátky vyřešený skus. Pokud by zůstal nevyhovující, dostavbu by si nesprávným stiskem zubů dolní a horní čelisti odkousala.

Dostavba chrupu fotokompozitem u 16leté pacientky

 Lékařka Alžběta Rohová představila dostavbu chrupu, kterou provedla šestnáctileté dívce. Vlevo je stav původní, po ortodontické léčbě. Vpravo chrup po fotokompozitní dostavbě.

Autor: X/Alžběta Rohová
Dostavba chrupu fotokompozitem u 16leté pacientky

 Příspěvek vzbudil zájem uživatelů sítě X a lékařka dostala řadu dotazů. 

Autor: X/Alžběta Rohová

Úprava zubů omladí obličej

Ve výše popsaném příkladu nešlo o funkčnost chrupu, ani jeho uzdravení, ale čistě o vzhled. Podle stomatologa Romana Šmuclera dokáží zubaři nyní v kosmetické stomatologii v krátkém čase upravit kromě prasklin a uštípnutí třeba i drobné pootočení chrupu, nadměrné mezery nebo barvu. Platí ale, že takové úpravy vzhledu si platí klienti ze svého a může jít o desítky tisíc korun.

Roman Šmucler patří k zubařům kteří před dostavbou upřednostňují opravu drobných estetických vad takzvanými fazetami, tedy slupičkami, jež se lepí na vlastní zub na ty jeho části, jež jsou viditelné. Sám kdysi fazety s oblibou dělal a dnes je zhotovují na jeho soukromé klinice v centru Prahy. 

U fazet už není nutné broušení

Podle Šmuclera už jde o minimálně invazivní metodu a existuje i cesta, kdy zubaři kvůli nasazení fazety sklovinu vlastního zubu už vůbec neobrušují. Jde o takzvané bezpreparační fazetyNavíc některé fazety lze v budoucnu sejmout, aniž by by vlastní zub pozbyl svoji funkčnost nebo vlastnosti.

Fazety se vyrábí typicky z keramiky, protože tento materiál je trvanlivý a dokáže velmi dobře imitovat vzhled zubu. Zubař je zpravidla nevyrábí ručně, dělá to za něj robot. Ten většinou je přímo v ordinaci, takže výroba a nasazení fazety jsou  otázkou jednoho dne. 

Keramické fazety se dělají dvěma způsoby. Při jednom se vlastní zub klienta obrušuje. Při druhém se zub jen oskenuje, jeho chybějící části zubař vyrobí a pak je na zub dolepí. Druhá metoda ovšem předpokládá, že zub má dobrou polohu i barvu.

Sady na domácí opravy zubů. Neúčinné a zdravotně pochybné, varuje stomatoložka Přečtěte si také:

Sady na domácí opravy zubů. Neúčinné a zdravotně pochybné, varuje stomatoložka

S rozhodnutím pomůže maketa

Výhodou keramických fazet je to, že vydrží dlouho bez jakéhokoliv zásahu. Mimo jiné i proto, že nemění barvu. Roman Šmucler má dle svých slov pacienty, kterým slouží už více než dvacet let, aniž by do nich musel zasahovat. Fotokompozit je pryskyřice, která ústech chemicky reaguje, upozorňuje stomatolog na riziko zabarvení u plomb. 

U fazet z keramiky může zubař také vytvořit maketu, kterou pacientovi přilepí dočasně do úst a dá mu čas, aby si řekl, co ještě chce upravit. Změny délky, barvy nebo tvaru jsou díky maketě bez problémů a přichází v době před finální výrobou, takže fazety nijak dál neprodražují. 

Nevýhodou keramických fazet je cena. Ta začíná zhruba na deseti tisících za jeden zub. Otázkou pak je, kolik zubů překrytí potřebuje. Nejčastěji se fazetami osazují ty horní přední – buď jen řezáky nebo i špičáky, tedy dva až šest zubů. Osadit je ale lze na každý zub včetně stoliček. Třeba u plošek stoliček a z boku zubů jimi dokážeme zvýšit skus. To pomůže odstranit povislé koutky a vrásky, dodává Šmucler.

Estetické úpravy zubů tak hrají roli, pokud chce někdo omladit obličej. Jen výplně nebo třeba facelift, kdy se odstraňuje nadbytečná kůže obličeje a krku, bez úpravy zubů nemusí stačit. S věkem se zuby přirozeně obrušují, proto mohou být kratší. Jejich prodloužením a doplněním hmoty lze dosáhnout mladšího vzhledu ještě před samotným chirurgickým zásahem či aplikací výplní.

Estetika na pojišťovnu

Ačkoliv vylepšení vzhledu zubů si musí hradit sami klienti, existují výjimky. Od letoška pojišťovny přispívají dospělým 900 Kč na bílé plomby při opravě kazů u jakéhokoliv zubu. Na pojišťovnu lze ale fotokompozitem opravit třeba i uštípnutý přední zub.

I fazety lze vyrábět s fotokompozitu. Pak ale nejde již o práci robota, ale zručného zubaře, takže mohou být i dražší než keramické. Jeden zub vyjde na tisíce korun. Ne kvůli materiálu – fotokompozit není až tak drahý a na fazetu se ho spotřebuje trochu – ale kvůli práci, protože jedna fazeta se vyrábí hodiny,  popisuje Roman Šmucler.

Naopak korunky, navzdory některým propagačním videím influencerů, jsou v kosmetické stomatologii na ústupu. Kvůli vzhledu prakticky nedělají, protože jde o razantní zákrok, při kterém se zdravý zub zničí, říká lékař. Musí se totiž zásadně zbrousit, aby na něj šla korunka nasadit. 

Do konce života nevydrží

Ať už jde pacient cestou dostavby nebo fazety, vždy platí, že přichází na řadu jen v případech, kdy je zub zdravý a dásně bez projevů zánětu.

Platí také, že ani jeden materiál, jenž doplňuje nebo zčásti nahrazuje zub, nemá neomezenou životnost a dotyčný musí být opatrný, do čeho a jak kouše, aby o výplň nebo fazetu nepřišel. Při výběru konkrétního řešení je proto dobré se zubaře ptát, jak moc lze vzhled zubů opravit, obnovit nebo jednu metodu nahradit druhou.

Galerie: Historie stomatologie

Roman Šmucler odhaduje, že do budoucna kosmetická stomatologie u tuzemských zubních lékařů převáží a bude činit 70 procent jejich práce. Jednoduše proto, že lidé si budou čistit zuby už natolik efektivně, že kazy je trápit, přinejmenším v dospělém věku, nebudou. Bude tedy pokračovat trend, kdy se zákazníci zaměřují stále více na vzhled a za něj jsou ochotní platit desítky tisíc. 

Prezident České stomatologické komory dodává ještě jednu perličku… Už nyní má kolegy, kteří neřeší estetiku jen u lidí, ale také u psů. Také jim někteří majitelé podle Romana Šmuclera hradí estetické stomatologické zákroky. Mezi ně patří třeba leštění nebo bělení.

