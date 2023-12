Část praktiků už nemá čím očkovat proti chřipce . Zájem o vakcíny byl rekordní

Proočkovanost proti chřipce je v Česku tradičně nízká. Data ukazují, že v nejrizikovější skupině lidí, což jsou u chřipky senioři ve věku 65 let a vyšším, je naočkovaný jen každý čtvrtý. Mezi dospělými nad 18 let je to pak každý 14.

Není to na šampaňské, těch dávek by mělo být ještě aspoň o 100 tisíc více. Navíc v listopadu už se zase tempo očkování zpomalovalo, komentoval čísla Ladislav Dušek, jenž je ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Zdravotničtí statistici hlásí, že letošní říjen byl z pohledu očkování proti chřipce rekordní. Jejich šéf Ladislav Dušek na semináři pořádaném poslaneckým zdravotnickým výborem prezentoval aktuální data proočkovanosti. Z nichž vyplývá, že v říjnu se nechalo naočkovat 412 252 zájemců . Loni ve stejný měsíc to bylo 312 493 a méně se naočkovalo lidí také v roce 2020 a 2021.

Vakcíny z trhu zmizely dřív

Snaha o zvýšení proočkovanosti ovšem naráží nejméně na dva limity.

Jednak k nám (na základě zkušeností s poptávkou z minulých let) míří tradičně takový počet vakcín, který by zajistil pouze osmiprocentní proočkovanost (počítáno při dodávce 850 tisíc dávek). Tento limit je ale jen hypotetický. Ačkoliv dodávka vakcín je do ČR jen statisícová, každoročně část z ní končí ve spalovně.

Druhým limitem vyšší proočkovanosti je ten, že letošní vyšší poptávka vyluxovala trh s vakcínami proti chřipce už na přelomu listopadu a prosince, což není zcela obvyklé. A tak se může některým zájemcům stát, že i kdyby chtěli, vakcinaci před epidemií nepostoupí, protože jejich praktik už očkovací látky proti chřipce nemá.

Letos jsme se dostali do situace, kdy byl o očkování vyšší zájem, než jaký předpokládal výrobce a vakcíny došly, potvrdila dětská praktická lékařka a místopředsedkyně vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová na výše zmíněném semináři, jenž se konal ve Sněmovně v úterý 5. prosince. Minulý týden jsem měla zájemce o očkování, ale u žádného distributora nebylo možné si vakcínu objednat, popsala svoji zkušenost.

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka je přitom prosinec stále ještě vhodným obdobím pro očkování. Počty nemocných zatím nejsou tak dramatické, aby to nemělo smysl, řekl nedávno pro Vitalia.cz.





Někde ještě jsou. Ale kde?

To, že došly vakcíny, ale neplatí pro všechny ordinace. Ještě nějaké v ordinaci mám a od kolegů nevím o tom, že by s dostupností byly nějaké velké problémy, říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF) bylo do ČR letos dodáno více než 920 tisíc dávek vakcín proti chřipce, které se aplikují vpichem. Dle dat z ÚZIS bylo od 1. dubna k 3. prosinci 2023 vyočkováno 651 552 dávek. Suma zahrnuje jak očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tak vakcinaci, kterou si zájemci platí sami. Někde nám tedy zbývá ještě více než 200 tisíc nevyočkovaných dávek, podotkl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Proč je očkování proti chřipce jiné Popisované situace se týká jen vakcíny proti chřipce. Jde totiž o očkování sezónní. Tedy to, jež probíhá jen po určitý čas v roce a po tuto dobu je také dostupné na trhu. Navíc výrobci pro každou sezónu pozměňují složení očkovacích látek podle doporučení Světové zdravotnické organizace, takže k lékařům jde každý rok vakcína nová a ty původní se po chřipkové sezóně znehodnocují.

Konkrétně jde o 286 tisíc vakcín. Kde přesně jsou, Ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS ani třeba lékový ústav nyní nevidí. Jde o některé ordinace, lékárny a zřejmě i některé distributory. V rámci předobjednávek jsou do ordinací dodány zhruba dvě třetiny vakcín, zbývající množství si ordinace objednávají průběžně v podzimních měsících, říká Martin Nesrsta, mediální zástupce společnosti Avenier, jež je největším tuzemským distributorem očkovacích látek.

Rozložení zásob vakcín v ČR je tedy nerovnoměrné. Každý lékař a lékárna si sami určují, a to dlouho před hlavní sezónou nemocnosti, jak velká dodávka bude. Objednané vakcíny k nim pak míří už na přelomu srpna a září. Potíž je v tom, že u vakcín dodaných lékařům není možná redistribuce. Nadbytečné vakcíny tedy nemohou nabídnout jiným ordinacím, takže jim zbydou, doplňuje lékařka a poslankyně Věra Adámková.

Objednávky lékaři dělají odhadem

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je systém předobjednávek vakcín proti chřipce léta nastavený špatně a vede právě s k situacích, že zatímco jedna ordinace vakcíny nemá, v jiné leží a nevyočkují se.

Jde o statistiku očkování hrazeného zdravotními pojišťovnami. Autor: ÚZIS

Přeobjednávku musí lékař udělat u dodavatelů vakcín zhruba tři čtvrtě roku předem. Už nyní se řeší, kolik dávek konkrétní praktik dostane pro sezónu nemocnosti na přelomu let 2024/2025. Lékaři ale netuší, jaká bude příští sezóna, a tak se opírají o počty naočkovaných. Jenže ty letošní ještě nemají uzavřené.

Navíc podle Petra Šonky dodávky fungují tak, že do ordinace všechny vakcíny z objednávky dorazí naráz, takže najedou dostane třeba 400 očkovacích dávek. Hana Cabrnochová ale na semináři uvedla, že ona sama vakcíny odebírá postupně po desítkách kusů a kdyby to podle ní dělali i jiní lékaři, nemusely by se nyní řešit prázdné sklady. Podle Petra Šonky ale takto model nefunguje a lékaři s tím mají problém, protože když vakcíny nevyočkují, tak je vyhodí.

Čím se letos očkuje Od 1. 9. 2023 jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny čtyřvalentní vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra. Úhrada obou vakcín je ve výši 327,71 Kč za jednu dávku, a jsou bez doplatku. Pojišťovny hradí rovněž aplikaci vakcíny. Pro seniory nad 65 let je plně hrazena i vakcína Efluelda, Částečně hrazena jak pak zdravotníkům a dalším skupinám, které mají na úhradu nárok. Těm pojišťovny uhradí 327,71 Kč, zbytek si zájemce doplatí ze svého. Orientační cena Eflueldy v lékárně je 1018 korun. Přečtěte si také: Děti mohou dostat vakcínu proti chřipce, která nebolí. Očkování má smysl, tvrdí lékaři Pro děti od 24 měsíců do méně než 18 let je k dispozici i vakcína Fluenz Tetra ve formě nosního spreje. Tu pojišťovny hradí jen v případě dětí s některými chronickými nemocemi, imunitními či neurologickými problémy. V takovém případě úhrada činí 327,71 Kč, zbytek doplácí rodiče. Orientační cena jedné dávky je 647 korun (bez poplatku za aplikaci). Většina dětí nosní, ani klasickou vakcínu ale hrazenou nemají, takže očkovací látku i její aplikaci musí hradit rodiče. U dětí do 9 let, které nikdy nebyly proti chřipce očkované, jsou třeba dvě dávky. Zdroj: ČPZP/Vitalia.cz

Najdi si svoji vakcínu sám

Systém, který umožňuje vakcíny někde hromadit a jinde zase mít ordinace bez nich, ale nepředstavuje problém jen pro lékaře, ale brzdí také zájemce o očkování proti chřipce. Pokud totiž jejich praktický lékař očkovací látku nemá, je většinou na zájemci, aby si zajistil náhradní řešení.

To znamená, že mu lékař může na očkovací látku vystavit recept a on si ji sežene sám v lékárně. Následně se s ní k lékaři vrátí a ten mu ji naočkuje.

Toto řešení ovšem není pro ty, kteří mají vakcínu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Tedy např. seniory 65+, zdravotníky či některé pacienty a studenty. Ti, pokud vakcínu skutečně chtějí mít bezplatně, za ní musí vždy do ordinací lékaře, který má smlouvu s jejich pojišťovnou.

Kdo má očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění Senioři nad 65 let,

pacienti se závažným, farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem,

pacienti po plenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,

pacienti s e závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují sledování na specializovaném pracovišti,

pacienti po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci,

lidé umístění v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví včetně farnaceutů a pracovníků v lékárnách,

studenti všech typů škol se zdravotnickým zaměřením. Zdroj: ČPZP

Druhou možností při nedostatku vakcíny je, že zájemce hledá jiného lékaře či očkovací centrum, kde vakcínu mají a kde budou ochotní jej naočkovat. To ale může být problém, protože při objednávkách se lékaři opírají o to, kolik vlastních pacientů naočkovali v minulé sezóně. A někteří dělají také listiny zájemců o očkování a tomu přizpůsobují objednávku. Na pacienta zvenčí proto vakcína zbýt nemusí a lékař není povinen takové prosbě vyhovět.

Další možnost na semináři ve Sněmovně nezaznělo. Tedy až na ironické popíchnutí ze strany ředitele ÚZIS: Vzhledem k tomu, že žádná z debat zatím nevedla k řešení situace, ideální je vyslat občanovi zprávu: Chcete-li se naočkovat proti chřipce, která vás může přizabít, běžte co nejdříve na začátku října, protože pak už možná vakcína nebude, podotkl Ladislav Dušek.

Co vy a očkování proti chřipce? Každý rok se očkují dospělí i děti v naší rodině

Každý rok se očkují dospělí v naší rodině, děti ne

Nechávám se očkovat, ale ne každý rok

Nechávám se očkovat jen výjimečně, třeba jednou za pět let a méně

Ne, nikdy jsem o tom ani neuvažoval/a

Distributor: Vakcíny ještě budou

Z vyjádření Avenieru pro Vitalia.cz nicméně vyplynulo, že pohledu obchodníků není situace s dostupností vakcíny nijak dramatická, ani příliš odlišná od loňských let. Pomineme-li covid, kdy chřipkové epidemie po dva roky nedorazily.

V prosinci pravidelně dochází k výraznému útlumu dodávek vakcín proti chřipce do ordinací. Nicméně i v tuto chvíli jsou v distribuci stále dostupné minimálně dvě vakcíny proti chřipce, podotýká Martin Nesrsta. Jakákoliv ordinace očkující proti chřipce tak má stále možnost si vakcínu objednat a zájemce naočkovat. Při současném denním objemu objednávek ordinací odhadujeme, že jejich zásoba vystačí na celý prosinec, tvrdí zástupce Avenieru.





Distributoři ovšem mají k dispozici jen předem nasmlouvaná množství. Nové dodávky do ČR podle výrobců léčiv aktuálně nesměřují. Dodavatelé pokryli všechny požadavky svých zákazníků, tedy distributorů, a žádné další neevidují, uvádí pro Vitalia.cz Eva Zahradnická, PR manažerka ČAFF. V případě nutnosti by teoreticky šlo dodat na trh další vakcíny, avšak dodavatelé by potřebovali mít závazné objednávky s garancí odběru v poměrně krátkém čase, podotýká.

Výrobci léčiv ale upozorňují, že na navýšením dodávek v průběhu sezóny mohou reagovat jen velmi omezeně. I oni totiž vychází ze spotřeby minulých let a plánují výrobu tak, aby vakcín nebylo ani málo, ani moc. Pokud totiž zbydou, musí je zlikvidovat na vlastní náklady. Ostatně kvůli tomu brzdí své předobjednávky i praktici, pro které nevyočkované vakcíny a jejich likvidace znamenají rovněž výdej ze svého.

Plánování výroby a dodávek proto nemůže být jen o tom za každou cenu dodat maximum možného, ale také o tom, jaká může být reálná potřeba, a jak velkou nadprodukci lze dodat, aby nešlo o příliš velké obchodní riziko. Proto se vychází zejména ze spotřeb z minulého roku a z předobjednávek distributorů, což však nemusí korespondovat se skutečnou potřebou během sezóny, vysvětluje za výrobce léčiv Eva Zahradnická.