Žádné běhání a rodiče pořád na očích. Děti se učí, jak se neztratit v obchodních centrech

Rodiče panikaří a začnou běhat

Podle Tomáše Exlera, ředitele divize obchodních center M2C, začíná většinou všechno tím, že dítě nečeká tam, kde se s rodiči dohodli.

„Ti následně zpanikaří, začnou běhat všude okolo, stejně jako dítě, a obtížně se pak hledají. V rámci našich přednášek, se kterými navštěvujeme mateřské školky, se snažíme děti zábavnou a interaktivní formou naučit, jak se v obchodním centru chovat a co dělat, když se ztratí. Jedním z pravidel, o kterém mluvíme, je neodbíhat z prodejny a neztrácet rodiče z očí a v případě, že se tak stane, najít ostrahu nebo zaměstnance prodejny a požádat je o pomoc,“ říká Exler.





Děti mají mít kontakt na rodiče

Důležitou pomůckou, kterou děti také na přednášce dostanou, je takzvaný identifikační náramek či visačka. Na něm mají napsaný kontakt na rodiče, aby ho případně mohly předat právě ostraze centra nebo jinému dospělému, který jim pomůže maminku či tatínka kontaktovat.

Aby byla nákupní centra bezpečným a zároveň komfortním místem nejen pro děti, je důležité naučit malé návštěvníky, jak se zde chovat – tedy neběhat, neodcházet s nikým cizím nebo nedávat do košíku nic, o čem rodiče neví.

Neběhat po eskalátorech, nemačkat čudlíky

Děti se ale dozvědí i to, jak se ovládá výtah nebo jak se jezdí na eskalátorech. Lektoři během přednášek děti učí, že se po eskalátorech neběhá, nohy či ruce se nedávají na jejich kraje, vchází se pouze v přítomnosti rodičů a ti nejmenší by se měly vždy držet za ruku rodičů, aby nikde nespadli a nezranili se.





V případě výtahů je pak důležité nemačkat náhodně tlačítka, což plno dětí rádo dělá.

A co na parkovišti?

Co by ještě děti měly vědět, je to, jak se chovat na parkovišti. I když zde auta smějí jezdit maximálně dvacítkou, pořád je to vozovka, a proto by se měly děti držet u rodičů a nikde nepobíhat. Vzhledem k tomu, jak velká parkoviště u obchodních center bývají, by si děti měly zapamatovat alespoň například barvu zóny, kde rodiče auto zaparkovali. Když se ztratí, pomůže mu to pak najít rodinu rychleji.

Celý projekt přednášek začal v polské Vratislavi a odtud se dostal i do Česka. Lektoři už navštívili několik školek v Praze a oslovují další.

